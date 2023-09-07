Kraliçe olmasaydı bu mesleği seçermiş... Onun da varmış gerçekleşmeyen bir hayali

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DÜNYA SAHNESİNDEN HİÇ ÇEKİLMEYECEK GİBİYDİ

Dile kolay... Yarım asrı aşkın bir süre tahtında oturdu. O hükümdarlığını sürdürürken dünya birbiri ardına nice olaya sahne oldu. Ama değişmeyen tek şey oydu.

Ta ki geçen yıl 8 Eylül'e kadar... O gün hayatın değişmez gerçeği ölüm onu buldu... Epeydir ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu, bu durum artık fiziksel görüntüsüne bile yansıyordu.

Yine de son ana kadar görevini sürdürdü. Onu dünya sahnesinden sanki hiç inmeyecekmiş gibi görülmesine neden olan da buydu zaten.. Hangi koşulda olursa olsun asla bir kenara bırakmadığı görev bilinci.

Ama işte... O da uzun hayat öyküsünü tamamladı ve son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün birinci yıl dönümü geldiğinde ise bir kez daha tıpkı eski günlerdeki gibi gündemin ilk sıralarına çıktı.

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Babasından devraldığı tahtı tam 70 yıl boyunca koruyan ve geçen yıl 8 Eylül'de hayata veda eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten söz ettiğimiz anlaşıldı büyük olasılıkla.

Ölümünün birinci yıl dönümünde anılan Kraliçe'yle ilgili farklı ayrıntılar da bugünlerde fazlasıyla konuşulur oldu.

KRALİÇE OLMASAYDI KOMEDYEN OLMAYI İSTİYORMUŞ

İşte bunlara ilginç bir halka da uzun yıllar Kraliçe'nin arkadaşı olan Gyles Brandreth'ten geldi. Aynı zamanda Kraliçe ilgili bir biyografinin de yazarı olan 74 yaşındaki Brandenth eğer kraliyet ailesinin bir üyesi olarak doğmasaydı ve tahtı babasından devralmasaydı 2. Elizabeth'in şov dünyasında bir kariyer yapmak istediğini söyledi.

Gyles Brandreth'in anlattığına göre bu konuda Elizabeth'e ilham veren kişi de İkinci Dünya Savaşı sırasında Windsor Şatosu'nu ziyaret etmiş olan oyuncu ve şovmen George Formby.

Aynı zamanda Elizabeth: An Intimate Portrait adlı biyografinin yazarı da olan Brandreth eserinde bu konuya da yer verdi.

Onun yazdıklarına bir bakalım: "Elizabeth bana eğer kraliçe olmasaydı, kariyer yolunu kendisi seçebilseydi bir tür komedyen olmak istediğini söyledi. Ben de ona "Ciddi misiniz?" dedim ve ne yapabileceğini sordum."

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ŞARKI SÖYLEYİP TAKLİTİ YAPARMIŞ

Yazarın kitabında anlattığına göre Elizabeth ona İkinci Dünya Savaşı sırasında Windsor'da izlediği George Formby'ın taklidini yapabileceğini söyledi. Sonra da eline hayali bir ukelele aldı ve Formby'ı takyik ederek When I'M Cleaning The Windows (Ben Camları Silerken) adlı şarkıyı söyledi.

Gyles Brandreth'in anlattığına göre Kraliçe 2. Elizabeth, bazı hayvanların ve yöresel İngiliz aksanlarının taklidini de yapabiliyordu.

Belki Kraliçe 2. Elizabeth'in bu özelliğini ilk kez duydunuz ama özellikle geçmişte yeri geldiğinde ciddi bir hükümdar yeri geldiğinde de tam bir parti kızı olduğunu ve eğlenmeyi sevdiğini bilenler bilir. Bütün bunlar özellikle yeni kuşaklar için şaşırtıcı olabilir.

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Kraliçe 2. Elizabeth denilince birçok kişinin aklına ilk olarak dış görünüşü geliyor kuşkusuz. Özellikle de yeni nesiller için. En dikkat çeken tonda pembe, mavi, sarı, yeşil, bazen mor kıyafetler. Kıyafetine uygun şapkaları ve yıllardır boyatmadığı bembeyaz saçları.

Başka? Son zamanlarda taşımaya başladığı bastonu ve yıllardır modelini değiştirmediği alçak topuklu siyah ayakkabıları. Bütün bunlara ek olarak da konumu gereği sahip olduğu ciddiyeti elbette.

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Bu arada yazarın ileri sürdüğü başka bir ayrıntı daha var... Buna göre Kraliçe Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'a eğer isterse oyunculuğu sürdürebileceğini bile söylemiş. Çünkü onun yeni hayatına uyum sağlamakta zorluk çekip mutsuz olmasını istemiyormuş.

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SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARDA KALAN YILLAR

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarlarından biri olan Kraliçe 2. Elizabeth'in devri bir yıl önce kapandı. O, 96 yıllık yaşamını geride bırakıp bu dünyaya veda etti.

Elbette Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından ailesinde de büyük değişimler oldu. 70'li yaşlarına kadar Veliat Prens olarak tanınan büyük oğlu Charles tanta geçti. Oğlu William ile gelini Kate Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını aldı.

Ama bütün bunları bir yana bırakalım ve Elizabeth'in ya da aile içindeki adıyla Lilibet'in küçük bir çocuk, sonra da yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bir genç kız olduğu dönemlere gidelim. Hayatının, artık çoğunluğu siyah beyaz fotoğraflarda kalmış dönemlerine yani.

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Belki de hiç görmediğiniz fotoğraflarıyla onun hayatının bir ilk bölümüne tanıklık edelim. Her ne kadar çoğunluk onu kişisel olarak tanımasa da bir şekilde hayatına uzakan dokunan Kraliçe'yi ölümünün birinci yıl dönümünde analım.

Prenses Elizabeth, aynı adı taşıdığı annesiyle birlikte. Kraliçe'nin annesi Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, Ana Kraliçe olarak tanınıyordu. Elizabeth, bir anlamda bir hükümdar olarak 70 yıl boyunca annesinin adını da sürdürdü.

PRENSES ELIZABETH BİRP PARTİDE

Elizabeth, 1934 yılında henüz küçük bir çocukken. Kıyafetiyle tam bir prenses...

O DA BİR ZAMANLAR ÇOCUKTU

Elizabeth, çocukluk yıllarında.. Sarayın bahçesinde bebek arabasıyla oynuyor.





YİNE BİR PARTİ VE YİNE ELIZABETH

Kraliçe 2. Elizabeth'in henüz küçük bir prenses olduğu yıllardan kalan bir an. Katıldığı bir partide Tudor dönemi kıyafetleri içindeki küçük Elizabeth, bir yandan da kız kardeşi Margaret'in elini tutuyor.

SAVAŞ YILLARINDA ŞOFÖR OLARAK GÖREV YAPTI

4 Mart 1945... Prenses Elizabeth askeri üniformasıyla. İkinci Dünya Savaşı döneminde şoför olarak İngiliz ordusuna katılmıştı.

TAM BİR PARTİ KIZI

18 Ekim 1951... O dönemde prenses olan Elizabeth, eşi Prens Philip ile birlikte Kanada'nın Ottawa kentinde bulunduğu sırada bir partiye katıldı. Orada da yerel tarzda giysileriyle dans ederken böyle görüntülendi.

Çift, o gün Lord ve Lady Alexander'ın evlerinde verdikleri bir partiye katılmıştı. Elizabeth beyaz ve kahverengi kareli bir gömlek ile üzerinde desenler bulunan mavi bir etek giyiyordu.

Haziran 1946, Elizabeth henüz prenses olduğu dönemde düzenlenen bir kraliyet balosunda neşe içinde dans ediyor. Söz konusu balo, geleneksel olarak düzenleniyor ve İskoçya'daki vakıflara yardım amacını taşıyor.15 Eylül 1957 tarihli bu fotoğrafta Prens Charles ile kız kardeşi Anne tahterevallide oynarken görülüyor. Elizabeth ile kocası Philip de onları neşeyle izliyor.