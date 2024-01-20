Yine bulmuş giyecek ilginç bir kıyafet: Damat yok ama duvağı başında

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Yollar ayrıldıktan sonra bu kazancın bir kısmı uçup gitse de bir kitap yazıp kaybını telafi etmek için elinden geleni yaptı.

Üstelik bütün bunlar ona yıllardır peşinde koşup durduğu fırsatı verdi: Dikkat çekmek ve herkese adından söz ettirmek. Üstelik elle tutulur ya da dişe dokunur diye tanımlanan herhangi bir şey yapmamış olsa da.

İşte bu "ünlü" yine yapacağını yaptı ve bu kez de giyimi kuşamıyla bir paparazzi ordusunu peşinden koşturup ilgi odağı olmayı başardı.

KISA AŞK ŞÖHRET GETİRDİ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu kişi, eşi Kim Kardashian'dan boşandıktan sonra Kanye West'in kısa süreli birliktelik yaşadığı Julia Fox.

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Aslında rol aldığı Uncut Games adlı yapım sayesinde usul usul tanınmaya başlayan Fox, Kanye West ile yaşadığı kısacık birlikteliğin yardımıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çekti.

West belki onu yarı yolda bırakıp gitti ama yıllardır peşinde koştuğu göz önünde olma ve gösteri dünyasının belli başlı etkinliklerinde boy gösterme fırsatını da verdi Fox'a.





BAŞINA DUVAK TAKTI

33 yaşındaki Julia Fox son olarak da Utah'ta üzerinde birbirinden tuhaf giysilerle görüntülendi. Her yıl ocak ayında Sundance Film Festivali'ne ev sahipliği yapan şehrin sokaklarında gezen Fox tabii ki tuhaf giyimiyle yine bütün bakışları üzerinde topladı.

Önce siyah giysisinin üzerine beyaz bikini ve en üstüne de beyaz kürklü bir palto giyerek sokaklarda gezdi Fox. Daha bunun yarattığı şaşkınlık atlatılmamışken bu kez de kot pantolon, kot gömlek ve yine aynı beyaz kürklü mantoyla bu kez bir etkinlikte kamera karşısına çıktı.

Ayağında yüksek topuklu çizmeleri, belinde de beyaz kemeri vardı. Ama Julia Fox'un giyimindeki en çok dikkat çeken ayrıntı tabii ki bunlar olmadı.

Bütün bakışların onun üzerine yönelmesine neden olan başındaki duvaktı. Yani milyonlarca genç kızın en mutlu gününde giydiği gelinliğin çarpıcı parçası, onun spor kıyafetinin üzerinde aksesuar haline gelmişti.

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Julia Fox, konuk olduğu etkinliğe aslında ilk bakışta sıradan görünen bu kıyafetle gitti. Ama kimse başındaki duvaktan gözlerini alamadı.





Julia Fox, geçen yıl New York Moda Haftası'nda bir defileyi izlemeye de yüzünü örttüğü bir duvakla ama gelinliğe daha çok benzeyen mini bir kıyafetle gitmişti.

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ÖNCE KÜÇÜK BİR ÇEVREDE ADINI DUYURDU

Julia Fox bundan yıllar önce gösteri dünyasında kariyer yapmaya hevesli bir genç kızdı. Kendisi bunu hayal ediyordu etmesine ama adını sadece küçük bir çevre duydu yıllarca.

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Fakat sonra Kanye West ile yaşadığı ilişki sayesinde Fox hayal ettiği şöhrete biraz farklı bir yoldan da olsa kavuştu. Sadece adını duyurmakla kalmadı West ile yaşadığı kısa ilişki ona "paranın da" kapılarını açtı.

Eski eşi Kim Kardashian'a dönmek için kamuoyunun gözleri önünde dil döken West'in, Fox ile sadece vakit geçirdiği ileri sürülüyordu o dönemde.

Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. Sonuç olarak da bu işten kazançlı çıkan, eski evliliğinden küçük bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

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SIRA DIŞI GİYİMİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Julia Fox bir süredir moda haftalarının ve gösteri dünyasındaki pırıltılı etkinliklerin değişmez konuklarından. Kendisi de sıra dışı ve fazlasıyla cüretkar giyimiyle bu konuda iddialı olduğunu bir şekilde ifade etmeye çalışıyor.

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Kanye West ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra Fox hakkındaki Google aramaları, Kanye West ile aşk yaşadığı ortaya çıktıktan sonra yani 2022 başında yüzde yüz arttı.



Aynı şekilde eskiden daha mütevazı olan Instagram hesabının takipçileri de şu an itibarıyla 1 buçuk milyona ulaştı. Durum böyle olunca Fox da sosyal medya üzerinden hatırı sayılır bir kazanç elde etmeye başladı.





MADONNA'NIN DA RADARINA GİRDİ: Bu arada Julia Fox'un bir anda dikkat çekmesinin ardından Madonna'nın da radarına girdiğini ve hayatını anlatacak filmde arkadaşı Debi Mazar'ı oynaması için ona teklif götürüldüğünü hatırlatalım. Bugüne kadar kariyerinde kayda değer sadece bir tane Film var Julia Fox'un. O da 2019 yılında Adam Sandler ile birlikte oynadığı Uncut Gems.

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MAĞAZALARDAN KIYAFET ÇALARDI

Hollywood'a adım atana kadar birçok iş yaptı Julia Fox. Fakat yaptığı hiçbir iş onu hayallerine yaklaştıramadı.

2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda, zengin kadınlara özendiğini ve onlar gibi giyinmek için mağazalardan kıyafet çaldığını itiraf etti Fox. Sonunda bir mağazada hırsızlık yaparken yakalandıktan sonra da tutuklandığını saklamadı.





HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

Julia Fox, İtalyan bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak İtalya'da dünyaya geldi. Anne ve babası o küçükken ayrılan Fox, hayatının ilk altı yılında İtalya'da Sirona kentinde büyükbabası ile birlikte büyüdü.

Sonra da babasıyla birlikte ABD'ye, New York'a yerleşti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yılları hiç de kolay geçmedi.

Şehirden şehre taşındılar, bir ara evsiz bile kaldılar. Julia Fox, o dönemde bir mağazadan kıyafet çalarken yakalandı ve tutuklandı.

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BİR EVLİLİK YAPTI

Julia Fox, 2018'de pilot Peter Artemiev ile evlendi. Bu evlilikten Valentino adında 11 aylık bir oğlu bulunuyor.

Fakat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre eski kocasıyla arası hiç iyi değil. Julia Fox, bir sosyal medya paylaşımında Artemiev hakkında "alkol ve uyuşturucu bağımlılığından tükenmiş bir baba" tanımını kullanmıştı.

Fox, Peter Artemiev'i kendisine ve oğluna sırtını dönmekle de suçlamıştı. Julia Fox, Artemiev'in kendisini, beş aylık oğlu, bir köpek ve ödenecek faturalarla bırakarak çekip gittiğini ileri sürmüştü.

Sonra da kocasının kendisini kasıtlı olarak hamile bıraktığını ekleyip bunun için pişmanlık duymadığını, oğluyla mutlu olduğunu ifade etmişti.