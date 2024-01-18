Restoran çıkışı aşka geldiler... Oysa sadece akşam yemeğine gitmişlerdi

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Son haftalarda aşktan ayakları yerden kesilen bu ünlü, genç kuşağın gözde şarkıcılarından Dua Lipa.

28 yaşındaki Lipa, bir süredir oyuncu Callum Turner ile aşk yaşıyor. Üstelik genç şarkıcı, başlarda fazla göz önünde olmaktan kaçsa da artık saklanma gereği de duymuyor.

AKŞAM YEMEĞİNE GİTMİŞLERDİ

Dua Lipa ile Callum Turner önceki akşam da Hollywood'da suşi yemeğe gittiler. Birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yemeklerini yiyen genç çift, restoran çıkışı da romantik görüntüler sergiledi.

Hollywood ünlülerinin sık sık uğradığı mekanlardan biri olan bu suşi restoranının çevresinde neredeyse 'kadrolu paparazzi' ordusu bekliyor. İşte Dua Lipa ile Callum Turner'ın o anlarını da kaçırmayıp hemen deklanşörlere bastılar.



Dua Lipa ile 33 yaşındaki sevgilisi birbirlerine hiç durmadan sarılıp öpücüklere boğdular. İkilinin ne kadar mutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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İKİSİ DE MUTLULUKTAN SARHOŞ OLDU

Dua Lipa ile Callum Turner'ın ilişkisi henüz çok yeni. Bu aşkın ortaya çıkmasından sonra konuşulanlara göre de birbirlerini tanıma aşamasındaki çift, yine de kelimenin tam anlamıyla aşk sarhoşu.

Bir başka deyişle Dua Lipa ile sevgilisi aşklarının "cicim aylarını" yaşıyorlar.

ŞARKILARI KADAR AŞKLARI DA KONUŞULDU

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti. Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid (yukarıda) ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

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AŞKA KARŞI KOYAMADI

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi.



Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. İki ıl önce Arnavutlu'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.