Neden boşandığını ilk kez açıkladı: Kocam benden artık imkânsız olan bir şey istedi

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Öyle ya... Birbirine bunca aşık, gittikleri her yerde mutluluk tablosu çizen bir çift nasıl olur da bu şekilde ayrılırdı?

Bu konuda yapılan spekülasyonlardan biri Vergara ile Manganiello'nun yaşam tarzlarındaki farklılıktı. Buna göre Sofia Vergara daha hareketli ve Hollywood tarzı yaşam isterken kocası Joe Manganiello, artık evden dışarı çıkmak istemiyordu. Çünkü bu pırıltılı yaşamın neden olduğu kötü alışkanlıklarından nihayet kurtulabilmişti.

BOŞANMANIN EN ÖNEMLİ NEDENİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

İleri sürülenlere göre zaten bir süredir evliliği ayakta tutan tek nokta Vergara ile Manganiello'nun birbirlerine duyduğu fiziksel çekimdi. Sonunda o da artık işe yaramaz hale gelmişti.

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Bütün bu söylentiler sürüp giderken ne Sofia Vergara ne de Joe Manganiello bu konuda konuştu. Bütün iddialara kulaklarını tıkayıp hayatlarını yeniden düzene sokmaya çalıştılar.

Fakat sessizliğini bozan Sofia Vergara oldu. İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesine konuşan 51 yaşındaki oyuncu, ilk kez neden boşandıklarını da açıkladı.

Onun söylediğine göre evliliğin sonunu getiren Manganiello'nun çocuk konusundaki ısrarı oldu.

El Pais'e konuşurken "İkinci kocamdan yeni boşandım. Onunla tam 10 yıldır beraberdim" dedi güzel oyuncu.

BEN ARTIK BABAANNE OLMAYA HAZIRIM, ANNE DEĞİL

Sonra da boşanmalarının nedenine ya da nedenleri arasında öne çıkana dair şunları söyledi: "Evliliğim yıkıldı çünkü kocam benden gençti ve çocuk sahibi olmak istedi. Ben ise yaşlı bir anne olmak istemedim. Bu, bebeğe haksızlık olurdu."

Belli bir yaştan sonra anne olmaya genel anlamda karşı olmadığını anlattı Sofia Vergara. "Bunu yapanlara saygı duyuyorum. Ama bu benim için geçerli değil. Ben 19 yaşında anne oldum, oğlum şimdi 32 yaşında. Artık babaanne olmaya hazırım, anne değil."

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Vergara bu sözleriyle bundan sonra artık yeni bir çocuk istemediğini de ifade etti. Güzel oyuncu düşüncelerini şöyle anlattı: " Neredeyse menopoz çağına geldim. Bu işlerin doğal yürüme şekli. Oğlum baba olduğunda bebeğini bir süreliğine bana getirmesini, sonra geri almasını ve hayatıma devam etmeyi isterim. Benim yapmak zorunda olduğum şey bu."

İLK EVLİLİĞİNİ KOLOMBİYA'DA YAPTI

Bu arada küçük bir not. Sofia Vergara, ilk evliliğini ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzales ile yaptı. O sırada henüz 19 yaşındaydı. Zaten evlenir evlenmez de oğlu Manolo dünyaya geldi. Vergara'nın bu ilk evliliği sadece iki yıl sürdü.

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Sonra ABD'ye yerleşen yıldız orada ülkesinde başladığı modellik kariyerini sürdürdü. Ardından da oyunculuğa adım attı. Birçok yapımda oynadı.

Rol aldığı Modern Family adlı dizi onu hem şöhretin zirvesine taşıdı hem de büyük bir servet sahibi yaptı.

Joe Manganiello ile evliliği ise 2015 yılında başladı. Geçen yıl da ünlü çift yollarını ayırdı.