Ters giden hamilelikten baÄŸÄ±rsak dÃ¼ÄŸÃ¼mlenmesine... Hele bir iddia var ki ÅŸoke edici: Onu kocasÄ±nÄ±n zulmÃ¼ yÄ±ktÄ±

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Ä°DDÄ°ALARIN ARDI ARKASI GELMÄ°YOR

Yine bu aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Kate, bir gÃ¼n Ã¶nce ameliyat olmuÅŸtu. Åžimdi de iyileÅŸme sÃ¼recine girmiÅŸti. AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada verilen bilgiye gÃ¶re Kate'in ameliyatÄ± kanser ÅŸÃ¼phesiyle ilgili deÄŸildi.

BÃ¼tÃ¼n bunlar hayranlarÄ±nÄ±n iÃ§ini rahatlatmak yerine onlarÄ± daha da telaÅŸlandÄ±rdÄ±. Kate'i birbirinden Ã§arpÄ±cÄ± iddialar dalgasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda bÄ±raktÄ±. En Ã§ok kuÅŸku uyandÄ±ran da hastanede kalÄ±ÅŸ ve evde dinlenme sÃ¼resinin alÄ±ÅŸÄ±landan Ã§ok uzun olmasÄ±ydÄ±.

Zaten ilk ÅŸok atlatÄ±ldÄ±ktan sonra bu durumla ilgili birÃ§ok iddia ortada dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Benzer operasyonlar geÃ§irenler, Kate iÃ§in aÃ§Ä±klanan hastanede kalÄ±ÅŸ sÃ¼recinin Ã§ok uzun olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta Kate'in ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu ve bunun da halktan gizlendiÄŸini savunanlar da oldu.

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CHARLENE'Ä°N YAÅžADIKLARINA BENZETTÄ°LER

Ã–zetle birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Monako Prensesi Charlene'in gizemli hastalÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸimdi de Kate'in gizemli ameliyatÄ± sosyal medyada gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti. Tabii dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda da.

Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki Prenses Charlene, memleketi GÃ¼ney Afrika'ya gidip uzun sÃ¼re dÃ¶nmeyince Prens Albert ile ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri yayÄ±ldÄ±.

Bunlar Ã¶ylesine yoÄŸundu ki Monako SarayÄ±, Prenses'in kulak enfeksiyonu yÃ¼zÃ¼nden Monako'ya dÃ¶nemediÄŸine dair bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Fakat dÃ¶ndÃ¼kten sonra da ortadan kaybolunca bu kez de bir Avrupa Ã¼lkesindeki klinikte tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi resmi aÄŸÄ±zlar tarafÄ±ndan.

Tabii ki bu resmi aÃ§Ä±klamalar kimseyi inandÄ±rmadÄ±. KÃ¶tÃ¼ giden estetik operasyonlardan diÅŸ hatta uyuÅŸturucu tedavisine kadar birÃ§ok iddia havada uÃ§uÅŸtu. Sonunda Charlene evine ve gÃ¶revlerine dÃ¶ndÃ¼. Ama bu konu Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi bir tÃ¼rlÃ¼ aralanmadÄ±.

'ASLINDA AMELÄ°YAT OLMADI, RUHSAL OLARAK Ã‡Ã–KTÃœ'

Åžimdi aynÄ± durum Galler Prensesi Kate iÃ§in geÃ§erli. Kate'in kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±ndan tutun da akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili sorunlara kadar birÃ§ok sÃ¶ylenti dolaÅŸÄ±p duruyor ortalÄ±kta.

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Bunlara bir gÃ¶z atalÄ±m ÅŸimdi...

Ã–ncelikle belirtelim ki Kate'in gerÃ§ekten ameliyat geÃ§irmediÄŸine inanmayan hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r yoÄŸunlukta bir kitle var. BunlarÄ±n inanÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶re Galler Prensesi'nin fiziksel bir hastalÄ±ÄŸÄ± yok.

DÃ¼zenli saÄŸlÄ±k kontrollerinden geÃ§en. beslenmesine dikkat eden, sporu hayatÄ±ndan eksik etmeyen Kate bÃ¼yÃ¼k ihtimalle ruhsal bir Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼ yaÅŸÄ±yor bunlara gÃ¶re.Â

Bu gruptakiler geÃ§tiÄŸimiz yaz aylarÄ±nda Marca adlÄ± internet sitesinin Galler Ã§ifti ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberin gerÃ§ek olduÄŸuna inanÄ±yor.Â

O dÃ¶nemde siteye konuÅŸan bu saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Kate, eÅŸi Prens William'Ä±n hem sÃ¶zlÃ¼ hem de duygusal tacizine maruz kalÄ±yor.

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BugÃ¼n gelinen duruma yani Galler Prensesi'nin ortada gÃ¶rÃ¼nmemesi ve daha uzun bir sÃ¼re de kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kalacak olmasÄ±na yol aÃ§an asÄ±l neden bu onun iddiasÄ±na gÃ¶re.

'ONUN BÄ°LE KIRILMA NOKTASI VAR'

AdÄ±nÄ±n gizli kalmasÄ±nÄ± isteyen bu Ã§alÄ±ÅŸan, durum hakkÄ±nda birinci elden bilgi sahibi iddiaya gÃ¶re. Ona gÃ¶re kocasÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶zlÃ¼ ve duygusal taciz Kate'in ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkiledi.

42 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Kate, bir yandan kraliyet gÃ¶revlerinin sÃ¼rekli baskÄ±sÄ± ve diÄŸer yandan da evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rme konusundaki zorluklarla baÅŸa Ã§Ä±kamaz oldu.

Siteye konuÅŸan saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Kate'in Ã¶zellikle son zamanlarda bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re William'Ä±n kendisine kÃ¶tÃ¼ davranmasÄ±na dayanamaz duruma geldi. Saray kaynaÄŸÄ± "Kate aslÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir insan ama onun bile bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ± var" dedi.

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28 ARALIK'TAN BU YANA HASTANEDE OLDUÄžU Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Bu arada sÃ¶ylentilere gÃ¶re Kate Middleton, ailesiyle birlikte Sandringham'da Noel ayinine katÄ±ldÄ±ktan sonra bir daha halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadÄ±. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de ameliyat geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klanmadan Ã§ok daha Ã¶nce Kate tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Hatta bazÄ± sÃ¶ylentilere gÃ¶re Galler Prensesi, 28 AralÄ±k'tan bu yana hastanede. Prenses'in ruhsal sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler onun bu yÃ¼zden tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yor.

Fakat diÄŸer yandan Kate'in tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ London Clinic'te ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda bir birim olmadÄ±ÄŸÄ± sadece fiziksel hastalÄ±klarÄ±n tedavi edildiÄŸi de biliniyor.

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HAMÄ°LELÄ°KTEN SÄ°NDÄ°RÄ°M SÄ°STEMÄ° SORUNLARINA TÃœRLÃœ TÃœRLÃœ Ä°DDÄ°A VAR

Bu arada Kate'in ameliyatÄ± ile ilgili baÅŸka iddialar da dolaÅŸÄ±yor ortada. Bunlardan birine gÃ¶re Galler Prensesi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamileydi.

Fakat Ã¼Ã§ hamileliÄŸinde de sorun yaÅŸayan Kate bu kez daha bÃ¼yÃ¼k ve kÃ¶tÃ¼ bir sÃ¼rprizle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BebeÄŸini aldÄ±rmak zorunda kaldÄ±. Bu arada ruhsal olarak da kÃ¶tÃ¼ bir duruma geldiÄŸi iÃ§in uzun bir tedavi sÃ¼recine girdi.

Bir baÅŸka iddia da Kate'in aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. ÃœÃ§ kez hamile kalmasÄ±na raÄŸmen hala Ã§ok zayÄ±f diye nitelendirilecek bir fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip Kate.

Bunun da sindirim sisteminde bazÄ± sorunlara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Mide ya da baÄŸÄ±rsaklarÄ±nda ani geliÅŸen bir sorun nedeniyle "planlÄ±" olarak aÃ§Ä±klansa da belki kendisinin bile beklemediÄŸi bir ÅŸekilde bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri de ortalÄ±kta dolaÅŸÄ±yor.

Ä°KÄ°NCÄ° AÃ‡IKLAMANIN DÄ°KKAT DAÄžITMAK Ä°Ã‡Ä°N YAPILDIÄžI Ã–NE SÃœRÃœLDÃœ

Kate'in ameliyatÄ±na dair aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerinden 90 dakika geÃ§tikten sonra bu kez de Kral Charles'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bir duyuru geldi. Bu da Ä°ngiliz halkÄ± iÃ§in ikinci ÅŸok oldu.

O aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Charles da prostat nedeniyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta bÄ±Ã§ak altÄ±na yatacaktÄ±. Hatta bu yÃ¼zden katÄ±lacaÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n programlar ertelendi ya da iptal edildi.

Bu iki aÃ§Ä±klamanÄ±n arka arkaya gelmesi de spekÃ¼lasyonlarÄ± iyice alevlendirdi. BirÃ§ok kiÅŸi Kate'in ciddi bir saÄŸlÄ±k sorunu olduÄŸunu ve bunu geri plana itmek iÃ§in dikkatin Kral Charles Ã¼zerine Ã§ekildiÄŸini savundu.Â

BazÄ±larÄ± da Kate hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n azalmasÄ± iÃ§in Charles'Ä±n aslÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmadan gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸi bir tedaviyi bÃ¶yle ilan ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Â

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Ã–yle ya da bÃ¶yle hayranlarÄ± Kate'i karÅŸÄ±larÄ±nda gÃ¶rene kadar ya da Buckingham SarayÄ±, Prenses'in tam olarak hangi organÄ±ndan ameliyat olduÄŸunu aÃ§Ä±klayana kadar bu sÃ¶ylentiler devam edecek.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Kate'in "planlÄ±" denilen ameliyatÄ±nÄ±n Ã¼zerindeki kalÄ±n gizem perdesi de daha uzun sÃ¼re yerinde kalacak.