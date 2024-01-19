Gizemli bir sevgilisi varmÄ±ÅŸ... Okumaya gÃ¶nderdiler, o aÅŸka dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ

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GeÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tÃ¶renlerle 18 yaÅŸÄ±na giren Leonor, giderek daha fazla kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce askeri gÃ¶revini yerine getirmesiyle dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere Ã§Ä±kan Leonor, iki hafta Ã¶nce de yine babasÄ± Kral Felipe'nin yanÄ±nda bir askeri tÃ¶rene katÄ±ldÄ±.

Ãœzerinde ona Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan Ã¼niformasÄ±yla tÃ¶rende yer alan Leonor, o tÃ¶rende babasÄ±nÄ± ve bir stil ikonu olarak kabul edilen annesini bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±. Bir parantez aÃ§Ä±p annesinin de babasÄ±nÄ±n da bu durumdan hiÃ§ rahatsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± not dÃ¼ÅŸelim.

Prenses Leonor gibi hem soylu, hem genÃ§, hem de gÃ¼zel bir kÄ±z hakkÄ±nda dÃ¼nya magazin basÄ±nÄ±nÄ±n sessiz kalmasÄ± da beklenemez tabii.

GÃ¶nlÃ¼nÃ¼n prensini bulup evleninceye kadar hatta belki evlendikten sonra da Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili sÃ¶ylentiler bitmeyecek. Bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde biri olmanÄ±n bedeli de bu.

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ARTIK Ã–ZEL HAYATI DA Ä°LGÄ° Ã‡EKÄ°YOR

Prenses Leonor, geÃ§en yÄ±lÄ±n 31 Ekim'inde 18 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi andan itibaren onun Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bazÄ± sÃ¶ylentiler de ortada dolaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Daha doÄŸrusu sosyal medyada bÃ¼tÃ¼n hayranlarÄ± Leonor'un gelecekte kiminle evleneceÄŸi konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirmeye baÅŸladÄ±. Hatta bu konuda herkesin bir adayÄ± da vardÄ±. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu da tÄ±pkÄ± Leonor gibi Avrupa'nÄ±n soylu ailelerine mensup geleceÄŸi parlak genÃ§lerdi.

Sosyal medyadaki bu "Leonor'a eÅŸ bulma Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±" sÄ±rasÄ±nda AvrupalÄ± prenslerin yanÄ± sÄ±ra Ä°spanya'nÄ±n yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ±ndan birinin yani Gavi olarak tanÄ±nan Pablo Martin Paez Gavira'nÄ±n bile adÄ± geÃ§ti.

GerÃ§i dÃ¼nyanÄ±n Leonor'u Ã¼zerinde beyaz gelinliÄŸiyle kocasÄ±nÄ±n koluna girip yeni yuvasÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmesine daha epey zaman var.

Ama geÃ§tiÄŸimiz yaz aylarÄ±ndan bu yana da Leonor hakkÄ±ndaki aÅŸk sÃ¶ylentileri de bitmek bilmiyor. Bunlara gÃ¶re Leonor, okumaya gitti Galler'de gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ bir gence kaptÄ±rdÄ±.Â

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GÄ°ZEMLÄ° SEVGÄ°LÄ°

Ä°spanyol ve Alman basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re Leonor'un gizemli bir sevgilisi var.Â Daha doÄŸrusu iddiayÄ± ortaya atan Alman magazin siteleri ve onlarÄ± destekleyen Ä°spanyol sitelerinin Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri bu yÃ¶nde.

Bu iddialara gÃ¶re Leonor, eÄŸitim gÃ¶rmesi iÃ§in gÃ¶nderildiÄŸi Galler'deki UWC Atlantic College'da bir genÃ§ adamla tanÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki genÃ§ birbirlerinden hoÅŸlandÄ± ve yakÄ±nlaÅŸtÄ±.

Hatta Ä°spanyol basÄ±nÄ± bu iddiayÄ± bir adÄ±m daha Ã¶ne taÅŸÄ±dÄ± ve Leonor'un, anneannesi Paloma Rocasolano'nun doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne de bu genÃ§ adamla birlikte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Leonor'un gizli sevgilisi olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len genÃ§ adamla fotoÄŸraflarÄ± bile Ã§Ä±ktÄ± ortaya.

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Åžimdi gelelim iddialara gÃ¶re bu genÃ§ adamÄ±n kim olduÄŸuna. Ä°leri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Leonor'un gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ Ã§alan bu genÃ§ adam, kÃ¶kleri Brezilya ve AmerikalÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan Gabriel Giacomelli.

Ä°DDÄ°ALARA GÃ–RE LEONOR'UN GÄ°ZEMLÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° BÄ°R MÄ°LYARDERÄ°N OÄžLUÂ

VarlÄ±klÄ± bir ailenin oÄŸlu olan Gabriel Giacomelli Leonor'dan bir yaÅŸ bÃ¼yÃ¼k. Genc adamÄ±n, anne ve babasÄ±nÄ±n BrezilyalÄ± olduÄŸu, yatÄ±rÄ±mcÄ± babasÄ±yla bir reklamcÄ± olan annesinin sayesinde milyon dolarlÄ±k bir servetin iÃ§ine doÄŸduÄŸu da sÃ¶yleniyor.

Yine iddiala bakÄ±lÄ±rsa Gabriel, New York'ta bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Orada seÃ§kin bir okula gitti. Sanata Ã§ok derin bir ilgisi de var.

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Alman ve Ä°spanyol basÄ±nÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Leonor ile Gabriel'in yollarÄ± Galler'de 'prenseslerin ve prenslerin okulu' olarak bilinen UWC Atlantic College'da kesiÅŸti. OnlarÄ± yakÄ±nlaÅŸtÄ±ran ise yabancÄ± dillere duyduklarÄ± ilgi oldu.Â

Leonor ile Gabriel'in yabancÄ± diller konusuna eÄŸilimi var. Ä°ÅŸte bu ilgileri de onlar iÃ§in ortak bir alan oldu. SonuÃ§ olarak yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Bu arada yeri gelmiÅŸken Prenses Leonor'un ana dili Ä°spanyolcayÄ± bir kenara koyarsak Almanca, Ä°ngilizce ve biraz da Portekizce bildiÄŸi sÃ¶yleniyor.

Gabriel de BrezilyalÄ± kÃ¶kenlerinden dolayÄ± Portekizceyi iyi dÃ¼zeyde konuÅŸuyor. Ä°ÅŸte ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re iki gencin yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan da bu yabancÄ± dillere ilgi duymalarÄ± oldu.

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Åžimdilik gÃ¼zel prenses Leonor hakkÄ±nda konuÅŸulanlar bu kadar. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onun aÅŸk hayatÄ± uzun yÄ±llar basÄ±nÄ±n manÅŸetlerini sÃ¼sleyecek. Hemen ardÄ±ndan kardeÅŸi Sofia'nÄ±nki de elbette!Â