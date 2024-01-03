Anne yüreği oğluna kıyamadı... Oğlunun mutluluğu için kendini feda etti: Haydi Charles, sıra sende.. Biz de genç kraliçe görelim

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HAYATTA KALAN TEK 'GERÇEK KRALİÇE' GÖREVİ BIRAKTI

Onun bu tercihi sayesinde Kraliçe olan yeğeni 2. Elizabeth ise kelimenin tam anlamıyla son nefesini verinceye kadar görevi bırakmadı.

Oğlu Charles, kral olabilmek için hayatının en acı olayını yani annesinin ölümünü bekledi. Elizabeth'in 96 yaşında ölümüyle bir devir de kapandı.

Evlilik yoluyla bu unvanı elde eden birçok kraliçe de var bilindiği gibi. İspanya'da Letizia, Ürdün'de Rania, İsveç'te Sylvia ilk anda akla gelenler.

Elizabeth ise tahtı babasından devraldığı yani kan bağı yoluyla bu unvanı aldığı için "gerçek kraliçe" olarak nitelendiriliyordu.

Onun ölümüyle birlikte dünyada bir tane "gerçek kraliçe" kalmıştı. Tıpkı uzaktan kuzeni Elizabeth gibi aynı şekilde tahta geçen Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe.

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Yakın zamanda tahttaki 52'nci yılını dolduracak olan Margrethe, yaptığı yeni yıl konuşmasında hiç beklenmeyen bir açıklama yaptı... Tahtı oğluna bırakmaya karar verdiğini söyledi.

Herkes ondan yarım asrı geçen hükümdarlığı için büyük kutlamalar beklerken Margrethe, yerini oğlu Frederik'e devretti. "Kral Frederik ile Kraliçe Mary" dönemi 14 Ocak'tan itibaren resmen başlayacak.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN YORUMLAR BİRBİRİNİ KOVALADI

Kraliçe Margrethe, tahtı bırakma nedenini ilerleyen yaşı olarak gösterdi. Ardından da "artık görevi genç nesillere bırakma zamanı" dedi.

Aslına bakılırsa 83 yaşındaki Kraliçe'nin yılların yorgunu olabileceği düşünülür elbette. Üstelik geçen yıl bazı ciddi operasyonlar için bıçak altına da yattı. Yerini 55 yaşındaki oğlu ile 51 yaşındaki gelinine bırakması olağan kabul edilebilir.

Ama diğer yandan Danimarka Kraliyet ailesinin son bir buçuk yılda yaşadıkları düşünülürse bu kararın ardında başka nedenler yatması da büyük olasılık.

İşte bu ayrıntılar kraliyet uzmanları tarafından masaya yatırıldı. Buna göre Margrethe, son dönemde adı yasak aşk söylentilerine karışan oğlu Frederik'i "yola getirmek" ama daha çok evliliğini kurtarmak için böyle bir karar aldı.

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Böyle düşünenlerden biri de İngiliz kraliyet uzmanı Phil Dampier. Onun iddiasına göre Kraliçe 2. Margrethe'nin tahtı oğluna bırakmasının ardında yatan asıl neden kendi yaşı ve sağlık sorunları değil.

Her ne kadar hareketliliği ile ilgili sorunlar yaşasa da halkın karşısına çıktığında ya da katıldığı davetlerle öyle elden ayaktan düşmüş gibi görünmüyor Margrethe.

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YASAK AŞK İDDİASIYLA SALLANAN EVLİLİĞİ KURTARMAK İSTEDİ

Bakalım Dampier, aslında Kraliçe Margrethe kararını açıkladıktan sonra aileyi takip edenler tarafından da öne sürülen o görüşleri nasıl ifade etti.

Onun görüşüne göre Margrethe, oğlu Frederik'in, İspanya'da, Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile yasak ilişki yaşadığı iddialarını ciddiye aldı.

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Aslında ikilinin Madrid'deki kaçamak sırasında çekilen fotoğrafları tüm Avrupa'da magazin basınına yansıdığına göre bu işin içinde bir gerçek payı da olabilir.

İşte Dampier'ye göre Kraliçe Margrethe'nin oğlunun evliliğini kurtarmak için tahttan çekilip ona böyle büyük bir görev vermeyi planladı. Aslına bakılırsa bu sadece onun görüşü değil. Dünya üzerinde birçok kişi Dampier ile aynı fikirde.

Dönelim yorumlara... Margrethe'nin gönlü oğlu Frederik'in evliliğinin yıkılmasına razı gelmedi. Zaten kraliyet ailelerinde boşanmalar özellikle böyle skandallar da araya giriyorsa pek de istenilen bir durum değil.

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GELİNİNİ KAYBETMEK İSTEMEDİ

Üstelik Margrethe, Avustralyalı gelini Mary'yi kaybetmek de istemedi. Her ne kadar aileye sonradan katılmış olsa da Mary, Danimarka kraliyet ailesinin en popüler yüzü.

Ülkenin dilini öğrenen, halkın sevgisini kazanan Mary'yi üstelik de böyle bir skandal sonucu kaybetmek Kraliçe'nin de isteyeceği bir durum değil.

Dampier bu konuda "Frederik ile ilgili yasak aşk söylentilerini yayılmasından çok kısa bir süre sonra Margrethe'nin tahtı oğluna bırakması çok sıra dışı bir tesadüf" diye konuştu.

Bu arada not düşelim, Frederik ile Meksikalı sosyetik Casanova'nın yasak aşk iddialarının yayılmasıyla Margrethe'nin tahtı bırakmasını açıklaması arasında en fazla bir buçuk aylık bir zaman geçti.

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Dampier'in yorumuna göre Frederik ile Mary, üstlendikleri yeni sorumluluklara odaklanıp bir yandan da aralarındaki sorunları çözebilirlere. Böylece evlilik de kurtulur.





AİLE ÇALKANTILI DÖNEMLERDEN GEÇTİ

Danimarka kraliyet ailesi geçe yıl çok hareketli dönemler geçirdi. Frederik'in kardeşi Joachim'in, yengesi Prenses Mary'ye aşık olduğu iddiaları ortaya atıldı önce. Hatta Joachim'in yengesini sorla öpmeye kalkıştığı bile ileri sürüldü.

Zaten Frederik ile Joachim'in araları epeydir bozuktu. Hatta Joachim, yengesi Mary'ye ikizi kadar benzeyen karısı Marie ile onun memleketi olan Fransa'da yaşıyordu.

Bunun hemen ardından Kraliçe Margrethe, küçük oğlunun eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen bütün torunlarının unvanlarını aldığını açıkladı.

Bu durum ailede iplerin gerilmesine yol açtı. Son olarak da Margrethe'in tahttan çekileceğini açıklamasıyla da aile yeni bir döneme girdi.

Bu arada birkaç gün sonra "kraliçe" unvanını alacak olan Mary, ülkenin en sevilen simalarından biri. Halktan bir aileden gelmesi nedeniyle de İngiltere'nin gelecekti kraliçesi Kate Middleton'a benzetiliyor.

Aslında iki kraliyet gelini, giyim kuşam ve fiziksel görünüm olarak da birbirine benzetiliyor hayranları tarafından.

Mary'nin hayranları onu fazla zaman geçmeden kraliçe olarak görecekleri için çok memnun. Diğer yandan Kate'in hayranları da Kral Charles'ın çok uzun süre beklemeden tahtı oğlu William'a bırakmasını istiyor sosyal medya mesajlarına bakılırsa.

Hatta birçok kişi Danimarka Kraliçesi'nin tahtı oğluna devretme kararı almasından sonra "Haydi Charles... Fazla yaşlanmadan Kate'i de Mary gibi kraliçe olarak görmek istiyoruz" diye seslenmeye bile başladı.

Özetle Avrupa'nın monarşi aileleri epey hareketli... Bakalım ilerleyen dönemde neler yaşanacak...

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Sosyal medyada Kate Middleton'ın hayranları Kral Charles'e yönelik yorumlar yazmaya başladı. Zaten epeydir konuşulan bu durum, Danimarka Kraliçesi'nin tahttan çekilme açıklamasından sonra giderek daha fazla gündem olmaya başladı.