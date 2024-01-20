Ünlü oyuncu, yeşil gözlü sevgilisiyle kar altında evlendi: Bu yaşa kadar bekardım, çünkü seni bekliyordum

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Oyuncu, büyük mutluluğunu da sosyal medya hesabında yer verdiği düğün pozlarıyla takipçilerine duyurdu.

Düğün gününü tanımlarken de "Hafif bir kar fırtınasında, mutluluk dolu bir hafta sonuydu" ifadelerini kullandı.

KAR İÇİNDE DÜĞÜN

Gökyüzünden süzülen bembeyaz kar tanelerinin altında, kalbindeki aşk ateşiyle evlenen bu ünlü oyuncu, rol aldığı How I Met Your Mother adlı yapımla hafızalara kazınan Josh Radnor.

49 yaşındaki Radnor, iki yıl önce tanıştığı Jordana Jacobs ile önceki hafta sonu bembeyaz karla kaplı bir atmosferde muradına erdi.

Hayatının aşkını 50 yaşına çok az bir zaman kala bulan Josh Radnor, mutluluğunu da Instagram sayfasından paylaştığı düğün pozları eşliğinde duyurdu.

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Oyuncu paylaşımına "Ben evlendim" diyerek başladı. Törenin iki hafta önce yapıldığını belirten Radnor satırlarını şöyle sürdürdü: " Hafif bir kar fırtınasının ortasında... İnanılmayacak kadar yoğun, karlı ve mutluluk dolu bir hafta sonuydu."

'ONA KARIM DİYECEK KADAR ŞANSLI OLDUĞUMA İNANAMIYORUM'

Oyuncu, paylaşımında çiçeği burnunda karısı Jordana'yı da unutmadı: " Bu olağanüstü kadına 'karım' diyebilecek kadar şanslı olduğuma inanamıyorum."

Josh Radnor'ın bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda beğeni yağdı. Tüm takipçileri ünlü oyuncuya ve eşine mutluluk dileklerini iletti.

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, büyük günleri için New York'taki Hudson Vadisi'ni tercih etti. Evlilik töreninin yapıldığı mülk ise Josh Radnor'ın kız kardeşleri Lisa ve Stephanie Karvellas'a ait.

'ŞU ANA KADAR EVLENMEDİM ÇÜNKÜ SENİ BEKLİYORDUM'

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, düğün günü için kendi yeminlerini hazırladılar. Radnor evlendiği Jacobs'a konukların huzurunda neden evlenmek için 49 yaşına gelmeyi beklediğini anlattı.

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Oyuncunun duygu dolu satırları şöyleydi: " Yeşil gözlerinin sonsuzluğuna bakıyorum. Biliyorum ki şimdiye kadar evlenmemiş olmamın nedeni içimdeki bir kırgınlık değildi. Gerçek şu ki, şu ana kadar evlenmedim, çünkü seni bekliyordum."

BİRBİRLERİYLE İLETİŞİMİ HİÇ KOPARMADILAR

Josh Radnor ile Jordana Jacobs, 2022 yılının şubat ayında bir ses meditasyonu çalışmasında tanıştı. Önce arkadaşlık derken aralarındaki ilişki aşka dönüştü. Sonuç olarak iki hafta sonra da karlı bir günde hayatlarını birleştirdiler.

Josh Radnor, New York Times'a verdiği röportajda bir psikolog olan Jacobs ile katıldıkları çalışma bittikten sonra da iletişimi koparmadıklarını anlattı. O dönem hakkında " Yaptığımız ya da yazdığımız şeyleri birbirimizle paylaştık. Düşünceler, duygular, içgörüler" diye konuştu.

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Radnor ile Jacobs, geçen yılın kasım ayında nişanlandıklarını duyurdu. Sonunda da karlı bir günde muratlarına erdiler.

ÜNLÜ DİZİDE ROL ALDI

Josh Radnor'ın şöhretinin büyük bir bölümünü borçlu olduğu How I Met Your Mother adlı diziyi de bir hatırlayalım. Kadrosunda Radnor'ın yanı sıra Neil Patrick Harris, Alyson Hannigan, Jason Segel'in de yer aldığı dizi 2005 ile 2014 yılları arasında yayınlandı.

Radnor o dizide Ted Mosby adlı bir mimarı canlandırıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kendi küçük dünyasını yaratan Mosby, en yakın arkadaşının sevgilisine evlenme teklif etmesinden sonra hayatta yapayalnız kalacağından korkmaya başlar. Sonra da ruh ikizini aramak için kolları sıvar.