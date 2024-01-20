Sokakta görseniz ünlü demezsiniz: Büyük oğlum yıllarca benim inşaat işçisi olduğumu sandı

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Bu sözler, sinema dünyasının çok ünlü bir yıldızına ait. Hem de öyle böyle değil.. Ardı ardına birçok önemli ödülü kucaklayan bu ünlü, daha çocukluk yıllarından bu yana kamera karşısında.

Yaşı ilerlese de mesleğini bırakıp emekli olmuş değil. Ama böyle ilginç bir şekilde ifade ettiğine göre kendisini sadece "bir anne" olarak görmeleri için iki çocuğuna belli bir yaşa gelene kadar ünlü bir oyuncu olduğunu hiç söylemedi.

'BENİ SADECE ANNELERİ OLARAK BİLMELERİNİ İSTEDİM'

Bu ünlü, son dönemde NYAD ve True Detective gibi yapımlarla gündemde olan Jodie Foster. 61 yaşındaki oyuncu, konuk olduğu The View adlı programda iki oğlu küçükken onlara ünlü bir oyuncu olduğunu söylemediğini anlattı.

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Neredeyse 60 yıldır sinema sektöründe olan iki Oscar ödüllü Jodie Foster "Sanırım çocuklarımın beni o şekilde tanımasını istemedim. Onların beni para kazanmak için uzaklara giden ve bir şeyler yapan anneleri olarak tanımalarını istedim" diye konuştu.

Foster bunu yapma nedenini de "Onların hayatımı kazanmak için ne yaptığım konusunda kafalarının karışmasını istemedim" diye anlattı.

Aslında Jodie Foster, şu anda 25 yaşında olan büyük oğlu Charles Bernard Foster'ı çok küçükken zaman zaman film setlerine götürüyordu. Küçük çocuk bütün gününü de orada geçiriyordu. Zaten Foster'ın bir inşaat işçisi olduğunu düşünmesi de o döneme dayanıyor.

Neden böyle olduğunu da şöyle anlattı Foster "Üç yaşındayken bir gün onu film setine götürdüm. Üzerinde bazı inşaat aletleri olan bir plastik alet kemeri de aldım. Onların ne olduğunu da anlattım. Bu yüzden uzun süre benim hayatımı kazanmak için inşaatta çalıştığını sandı."

ANNELERİNİN KİM OLDUĞUNU BÜYÜDÜKÇE ÖĞRENDİLER

Jodie Foster'ın Charlie dışında bir de 22 yaşında Christopher Bernard Foster adında bir oğlu daha bulunuyor.

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Elbette yaşları büyüdükçe Foster'ın iki oğlu da onun ne iş yaptığını daha doğrusu ünlü bir sinema yıldızı olduğunu öğrendi.

Bunun ne zaman olduğunu net olarak söylemese de oğullarından Charlie annesinin ayak izlerini takip ediyor. Öğrenim hayatı boyunca birçok amatör tiyatro oyunlarında rol aldı genç Charlie.

Foster katıldığı programda her re kadar yaşları ilerledikçe eğlence sektörüne ilgi duysalar da iki oğlunun da kendi filmlerini izlemeye pek hevesli olmadıklarını anlattı. Zaten bazı filmlerini çocuklarının izlemesini de istemiyor Jodie Foster.

Bunun nedenini de şöyle anlattı: "Bazı filmlerim var ki onlara asla göstermem. Çünkü onların dalga konusu olmak istemiyorum."

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Bu konuya örnek olarak gösterdiği film ise vahşi ortamda büyüyen bir genç kızı canlandırdığı Nell adlı film.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ İLE HAFIZALARA KAZINDI

Her ne kadar küçüklüklerinde iki oğluna söylemese de Jodie Foster çocukluk yıllarından bu yana kamera karısında.

1976 tarihli Taksi Şoförü filminde kolay unutulmayacak bir kompozisyon çizerek hafızalara yerleşen Foster daha sonra Kuzuların Sessizliği, Sanık, Panik Odası, Uçuş Planı, Bugsy Malone ve Anna ile Kral'ın da bulunduğu sayısız yapımda oynadı.

Nefes kesici bir performans sergilediği Sanık ve Kuzuların Sessizliği ise ona Oscar getirdi. Üstelik ilk ödülünü aldığında 26 sonrakini kucakladığında ise 29 yaşındaydı.

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ASLINDA AĞABEYİ ÜNLÜ OLSUN İSTEMİŞLERDİ

Tam adıyla Alicia Christian "Jodie" Foster 1962 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi. Ailesinin en küçük çocuğuydu. Aslında daha o dünyaya gelmeden annesi ve babası boşanmıştı.

Okumayı üç yaşında öğrenen Jodie Foster, bu arada Fransızca eğitim veren bir okula gitti. Sadece 3 yaşındayken bir reklam filminde kamera karşısına geçti.

Aslında annesi, Jodie'nin ağabeyini seçmelere götürmüştü ama yapımcılar onu değil kardeşini seçti. Ondan sonra da Jodie Foster'ın oyunculuk serüveni başladı.

Genç yaşında en önemli çıkışını Taksi Şoförü adlı filmle yaptı. Öylesine büyük bir başarı kazandı ki ondan sonrası da çora söküğü gibi geldi zaten.

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O filmin çekimleri sırasında rol arkadaşı Robert De Niro bile onun çocuk yaşta sahip olduğu oyunculuk yeteneğinden etkilendi.

Taksi Şoförü; Jodie Foster'ın kariyerinde bir dönüm noktası oldu belki ama dünyanın hiç unutamadığı başka bir olaya da yol açtı.

BİR ÇILGIN ONUN UĞRUNA ABD BAŞKANI'NA SUİKAST DÜZENLEDİ

Bu filmde Foster'ı izleyen ve ona takıntılı bir şekilde bağlanan John Hinckley adındaki genç onun dikkatini çekmek için rahatsız edici davranışlar sergilemeye başladı.

Jodie Foster ile gerçek anlamda bir iletişim kuramayan Hinckley, güzel oyuncunun kendisini fark etmesi için tuhaf fanteziler kurmaya başladı. Bir uçak kaçırmayı ya da Foster'ın gözleri önünde kendini öldürmeyi planlamaya başladı.

Hinckley, 1981 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulundu. Reagen, Hinckley'in kendisine yöneltitği silahtan çıkan kurşunla göğsünden yaralandı.

Saldırıda Başkan'ın basın danışmanı başından yaralandı ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirdi.

FOSTER'IN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN

Hinckley'in bu akıldışı davranışına iten nedenin ise Taksi Şoförü filminde Robert De Niro'nun canlandırdığı Travis Bickle karakteri olduğu sonradan ortaya çıktı.

Bickle, karakteri esin kaynağını 1972 yılında Alabama Valisi George Wallace'e saldırı düzenleyen en Arthur Bremer'ın günlüklerinden esinlenilerek yaratılmıştı.

Filmden etkilenen Hinckley'in Jodie Foster'ın dikkatini çekmek için yaptıkları uzun yıllar dünyanın hafızasından silinmedi.

Foster'ın ödül koleksiyonunda iki tane Oscar'ın yanı sıra sayısız heykelcik bulunuyor.