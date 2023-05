Erkeğin dişleri güzelse heyecanlanıyorum: Kim Kardashian 'gönlünde yatan aslanı' tarif etti

Haberin Devamı

SEKS KASEDİ ŞÖHRET GETİRDİ

Şu anda 42 yaşında olan dört çocuk annesi Kim Kardashian, gerçekten de dünyanın en ünlü TV kişiliği, iş kadını, modeli, sosyeliti, aynı zamanda yeri kolay dolmaz bir magazin figürü. Aslına bakılırsa önceleri Paris Hilton'un arkadaşı, asistanı ve stilisti olarak tanındı Kim Kardashian ya da tam adıyla Kimberley Noel Kardashian. Fakat sonra ünü, Hilton'u bile gölgede bıraktı.

Bunun nedeni de aslında birçok kişinin istemeyeceği bir gelişme. Aslında karısını öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın avukatı olarak tanınan Robert Kardashian ile Kris Jenner'ın (o zamanki soyadıyla Kris Kardashian) kızı olan Kim, belki hiçbir şey yapmasa bile babasının tanınırlığı sayesinde ünlenirdi.

Ama o asıl ününü sevgilisi Jay R ile birlikte çektiği seks kasediyle elde etti. Zaten çok uzun süre de "seks kasedi sayesinde ünlü olan Kim Kardashian" olarak anıldı. Fakat sonra yine ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği ve bütün hayatını milyonlarca seyircinin gözlerinin önüne serdiği Keeping Up With The Kardashians ile hem şöhretin hem servetin zirvesine çıktı.

Kardashian'ın en ünlü yanı ise fiziksel özellikleri... Ama en çok da dikkat çekecek kadar büyük olan kalçasıydı gençlik yıllarında. Bu sayede hiç gündemden düşmedi. Bazıları onun kalçasının doğal olmadığını, enjeksiyon yaptırdığını ileri sürdü. Kendisi ise bu konudaki bütün söylentileri yalanlayarak yıllarını geçirdi.

ÖZEL HAYATI HEP MERAK KONUSU OLDU, O DA BU İLGİLİ HEP CANLI TUTTU

Elbette bu kadar göz önünde biri olunca Kim Kardashian'ın özel hayatı da hep merak konusu oldu. Kardashian, ilk evliliğini 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile yaptı. Sonra 2011 yılında Kris Humphries ile hayatını birleştirdi. Evlilik sadece 72 gün sürdü ama gürültüsü yıllarca bitmek bilmedi. Çift, 2013 yılında ve sonunda boşanmayı başarabildi.

Kim Kardashian üçüncü evliliğini ile 2014 yılında Kanye West ile yaptı. Önceleri "aşkın kanıtı" olarak gösterilseler de evlilik çok uzun sürmedi. İkisi doğal yöntemlerle doğan, diğer ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocukları da onları bir arada tutmaya yetmedi. Uzun süre aralarının kötü olduğu söylentileri dolaştı. Zaten sonuç olarak da 2022 yılında boşandılar.

Kanye West, önceleri Kim'in kendisine geri döneceğinden emin olduğunu her fırsatta söylüyordu. Hatta kendisini istemediğini dünyaya haykıran eski karısına, bir Sevgililer Günü'nde kamyonet dolusu kırmızı gül gönderdi. Ama sonunda gerçeği kabullendi ve kendine başka bir hayat kurdu. Aslına bakılırsa konumuz bunlar değil, bunlarla bağlantılı başka bir ayrıntı.

HAYATINA GİRECEK ERKEKTE ARADIĞI ÖZELLİKLER

Konumuz Kim Kardashian'ın bundan böyle hayatına girecek olan erkekte aradığı özellikler. Tahmin edileceği gibi West'ten boşandıktan sonra "bekar" kalan Kim Kardashian'ın adı birçok kişiyle aşk söylentisine karıştı. Bunların bazıları sadece söylenti olarak kaldı.

Kardashian, gerçekten aşk yaşadığı Pete Davidson ile ilişkisini ise hiç saklamadı zaten. Ondan da ayrıldıktan sonra Kardashian, "bekar bir anne" olarak dört çocuğunu büyütüyor.

Bundan sonrası için ise çok merak edilen konu Kardashian'ın hayatına girecek erkeğin kim olduğu. Onu zaman ve elbette Kardashian, canı istediği zaman kendisi gözler önüne serecek. Ama yine de hayalinde nasıl bir sevgili olduğunu anlatmaktan da geri durmadı.

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı TV şovunda, klasik magazin diliyle söylersek "hayalindeki erkekte aradığı özellikleri" birer birer saydı.

DİŞLERİ GÜZEL OLAN ERKEKLER HEYECANLANDIRIYOR

Orada anlattığına göre Kim Kardashian, kendisini koruyacak bir erkeğin hayatına girmesini istiyor. Özetle, ilk şartı bu. Ardından gelenleri de şöyle sıraladı yıldız: "İkinci sırada benim için dövüşmesi, üçüncü sırada hijyen kurallarına dikkat etmesi."

Bunlar ilk bakışta her kadının sevgilisinden isteyebileceği özellikler. Kim Kardashian, sevgilisi olacak erkekte aradığı diğer özellikleri de ekledi konuşmasında: "Sakin.. Anne ve babasıyla sorunu olmayan... Sabırlı, destekleyici, benim için gerçekten mutlu olabilecek, başarılı biri... "

Kardashian o konuşma sırasında karşı cinste aradığı bir başka özelliği de gözler önüne serdi. Söylediğine göre onun hayatına girecek erkeğin dişlerinin de güzel olması gerekiyor. Çünkü gülerek söylediğine göre, erkeğin güzel dişleri olması, birlikte geçirecekleri özel hayatlarında da onu heyecanlandıran, şehvetini ve tutkusunu arttıran bir ayrıntı.

Ünlü yıldız, beraber olacağı erkeği, ailesini sevmesinin önemine de değindi. En çok istediği ayrıntı ise çocuklarına rol model olması. Özellikle de erkek çocukları Saint ile Psalm için!

Kardashian için hayatına girecek erkeğin ondan uzun boylu olması ve egzersiz yapmayı sevmesi aynı zamanda bağımsız bir kişiliği olması da çok önemli. Bir de kellik konusu var. Söylediğine göre Kardashian, aslında kel erkeklerden çok hoşlanmıyor. Ama yine de aşık olursa kel kafayı da okşayabileceğini söyledi.

DOKUZ AYLIK İLİŞKİ: Kim Kardashian, üçüncü kocası Kanye West'ten ayrıldıktan sonra bir süre kendisinden epey genç olan 29 yaşındaki Pete Davidson ile flört etti. Ancak bu ilişkisi çok uzun sürmedi. Dokuz aylık ilişkileri, geçen yılın ağustos ayında sona erdi.

Kardashian ilk evliliğini 2000 ile 2004 yılları arasında Damon Thomas ile yaptı.





İkinci kocası Kris Humphries ile sadece 72 gün evli kaldı. Boşanmaları ise olaylı oldu.





Üçüncü kocası Kanye West ile evliliğinden dört çocuk sahibi oldu. Ama o evlilik de yürümedi.