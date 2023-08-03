Hamilelik nasÄ±l gidiyor sorusu merak uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±: YakÄ±nda ultrasonu gÃ¶rmeyi umuyorum

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Elbette kendisi de tÃ¼m bu sÃ¶ylentileri yalanlamaktan yorgun dÃ¼ÅŸÃ¼yordu. Sonunda Aniston belli bir yaÅŸa geldi ve hatta bu konuda aÃ§Ä±klama da yaptÄ±. Ondan sonra yÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda hamilelik sÃ¶ylentileri 'bÄ±Ã§akla kesilir gibi' sona erdi.

Åžimdi ise baÅŸka bir Ã¼nlÃ¼ var bu konuda gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen. Bunun nedeni de basit aslÄ±nda. Bu kiÅŸi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir ailenin Ã¼yesi. Ãœstelik bu kalabalÄ±k ailede Ã§ocuk sahibi olmayan tek kiÅŸi.

Son bir buÃ§uk aydÄ±r da onun hakkÄ±nda hamile olduÄŸuna dair sÃ¶ylentiler yayÄ±ldÄ±kÃ§a yayÄ±lÄ±yor. Hem hayatÄ±nda yeni bir sevgilisinin olmasÄ± da bunlarÄ± kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor. Ama bu Ã¼nlÃ¼ kendisine dair bu sÃ¶ylentilere "ters kÃ¶ÅŸe" ile noktayÄ± koydu. Gelin bir bakalÄ±m...

Magazin gÃ¼ndemini takip ediyorsanÄ±z eÄŸer, bir sÃ¼redir Bad Bunny ile birlikte olan Kendall Jenner hakkÄ±nda yayÄ±lan hamilelik sÃ¶ylentileri de hafÄ±zanÄ±zdadÄ±r. Ãœstelik buna neden olan da, Jenner'Ä±n ailesiyle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The Kardashians adlÄ± ÅŸovun kamera arkasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan biri.

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BEBEK KONUSU GÃœNDEME DÃœÅžTÃœ

GeÃ§en ay yayÄ±nlanan tanÄ±tÄ±m filminde programÄ±n yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri Kendall Jenner'a "Hamilelik nasÄ±l gidiyor?" diye sormuÅŸtu. Tabii bu durum da Bad Bunny ile iliÅŸkisini saklamayan Kendall Jenner'Ä±n hamile olduÄŸu sÃ¶ylentilerinin 'gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±na' neden olmuÅŸtu.

Zaten belli ki o bÃ¶lÃ¼mÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ± da seyircinin merakÄ±nÄ± uyandÄ±rmak amacÄ±yla o ÅŸekilde montajlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte o ilgi Ã§eken sorunun ardÄ±ndaki gerÃ§ek de sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

O konuÅŸmanÄ±n devamÄ±nda Kendall Jenner ne cevap verdi dersiniz? " Ä°yi... YakÄ±nda ultrason gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine bakmayÄ± umuyorum. Daha Ã¶nce onu Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼kken daha belli bir ÅŸekli yokken gÃ¶rdÃ¼m. "

Ama bu konuÅŸmanÄ±n arkasÄ±ndaki gerÃ§ek elbette sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AslÄ±nda ortada bir hamile vardÄ±. Ama o Kendall Jenner deÄŸildi.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÄ±rada Ã§ok sevdiÄŸi atÄ± bir yavru sahibi olmaya hazÄ±rlanÄ±yordu. Ama belli ki Jenner da bu geliÅŸmeden dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir heyecana kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SonuÃ§ olarak o heyecan boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Kendall Jenner bir sÃ¼re daha evlat sahibi olmayacak.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kendisi sÃ¶z konusu olduÄŸunda Kendall Jenner henÃ¼z anneliÄŸe hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. "HayatÄ±ma bir Ã§ocuÄŸun katÄ±lmasÄ±ndan Ã¶nce yapmam gereken Ã§ok ÅŸey var" demiÅŸti.

Bu konuÅŸmayÄ±, kendisine bir Ã§ocuk sahibi olmasÄ± konusunda Ã¶ÄŸÃ¼t veren annesi Kris Jenner ile yapÄ±yordu top model Jenner. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: " Hala hayatÄ±mÄ± bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rmekten memnunum. Åžu anda bÃ¶yle iyiyim."

AT BÄ°NMEYÄ° Ã‡OK SEVÄ°YOR

Bu arada... Kendall Jenner'Ä±n ata binmeyi sevdiÄŸini bilenler biliyor. Bunu bir anlamda da formunu korumak iÃ§in kullanÄ±yor Jenner.

Tabii yine yeri gelmiÅŸken gÃ¼zel modelin bir deÄŸil birkaÃ§ tane atÄ± olduÄŸunu da sÃ¶ylememiz gerek. Atlardan bir tanesinin adÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k Joe. Hatta bu at daha Ã¶nce Jenner ve tÃ¼m ailesiyle birlikte TV ekranÄ±na da Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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Kendall Jenner'Ä±n bir de Arizona adÄ±nda baÅŸka bir atÄ± daha var. Jenner zaman zaman bu atla Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Ama bu kadar da deÄŸil... Jenner'Ä±n Dylan ve Belle adÄ±nda iki tane daha atÄ± olduÄŸunu ekleyelim.

SÃ–YLENTÄ° BÃ–YLE Ã‡IKTI

Åžimdi de Kendall Jenner ile ilgili bu hamilelik sÃ¶ylentisinin nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na bir bakalÄ±m. BÃ¼tÃ¼n bu heyecana ve tartÄ±ÅŸmalara neden olan ise ailenin birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi reality ÅŸovun tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ekilen ve yayÄ±nlanan bir fragman.

Bu kÄ±sa klipte Kendall Jenner ile programÄ±n yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri karÅŸÄ±lÄ±klÄ± konuÅŸurken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YapÄ±mcÄ± Jenner'a "Tamam.. BÃ¼yÃ¼k soru ÅŸu: 'Hamilelik nasÄ±l gidiyor?' diye soruyor. Tam o anda da Kendall Jenner, kameraya mahcup bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor ve yanÄ±tÄ± duyulmuyor.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de orada kesiliyor zaten. Ä°ÅŸte bu soru ve ardÄ±ndan Jenner'Ä±n o ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼msemesi de ailenin takipÃ§ileri arasÄ±nda bir heyecan yarattÄ±.

Åžimdi denilebilir ki "Bu sorunun nesi ilginÃ§, neden bu kadar heyecan yarattÄ±?" Ama asÄ±l konu, yani biraz Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸimiz kafa karÄ±ÅŸtÄ±ran ayrÄ±ntÄ± iÅŸte orada gizli.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶z konusu video Ã§ekildiÄŸinde Kendall Jenner, eski sevgilisi Devin Booker ile flÃ¶rt ediyordu. Sonra onunla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± ve bir sÃ¼redir de 29 yaÅŸÄ±ndaki rap'Ã§i Bad Bunny ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor. Ama sÃ¶z konusu fragmanÄ±n, Jenner, henÃ¼z Booker ile birlikteyken - ya da herkes Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken- Ã§ekilmiÅŸ olmasÄ± da kafalarÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

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Ã‡OCUK KONUSUNA Ã‡OK DA DUYARSIZ DEÄžÄ°L

KardeÅŸleri arasÄ±nda Ã§ocuk sahibi olmayan tek kiÅŸi olan Kendall Jenner, programÄ±n daha Ã¶nceki bÃ¶lÃ¼mlerinde aslÄ±nda bu konuda istekli olduÄŸunu da ifade etmiÅŸti.

Jenner ÅŸÃ¶yle konuÅŸmuÅŸtu o dÃ¶nemde: "Karantina sÃ¼recinde sÄ±kÄ±lÄ±yorsunuz ve oturup bir sÃ¼rÃ¼ konu hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlÄ±yorsunuz". Belli ki Jenner'Ä±n dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri arasÄ±nda Ã§ocuk konusu da vardÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken yeÄŸenleri True ile North'u oynarken gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kendisi de bir gÃ¼n Ã§ocuk sahibi olmak istediÄŸini belirtti.

ANNESÄ° DE Ã‡OCUK SAHÄ°BÄ° OLMASI Ä°Ã‡Ä°N UYARMIÅžTI

Kendall Jenner daha Ã¶nce annesi Kris ile Ã§ocuk konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma nedeniyle de gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸmiÅŸti. Birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tikleri programda Kendall Jenner'Ä±n annesi Kris, aile kurmaktan ve bebeklerden sÃ¶z etti.

BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n akÄ±l hocasÄ± ve ailesinin "kanaat Ã¶nderi" olarak bilinen Kris Jenner, kÄ±zÄ± Kendall'a 26 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve belki de artÄ±k bir bebek sahibi olmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi. Annesinden o anda hiÃ§ beklemediÄŸi sÃ¶zler duyan Jenner da iÃ§tiÄŸi kahvenin boÄŸazÄ±na kaÃ§masÄ± nedeniyle bir sÃ¼re Ã¶ksÃ¼rdÃ¼.

YUMURTALARINI DONDURMASI KONUSUNDA Ä°KNA ETMEYE Ã‡ALIÅžTI

Kris Jenner, kÄ±zÄ±nÄ±n bir bebek sahibi olmak iÃ§in gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da ona yumurtalarÄ±nÄ± dondurmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Kendall Jenner ise bu sÃ¶zlere "Bu benim hayatÄ±m. HazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± henÃ¼z bilmiyorum" diye yanÄ±t verdi. Fakat annesi Kris Jenner, ona "Sen doÄŸduÄŸunda ben senin bedenini kendi bedenimin iÃ§inde yarattÄ±m. Yani senin yumurtalarÄ±nÄ± da ben yaptÄ±m" dedi.

Fakat Kris Jenner, kÄ±zÄ±nÄ±, yaÅŸÄ± daha genÃ§ken bir an Ã¶nce yumurtalarÄ±nÄ± dondurmasÄ±nÄ±n gayet iyi olacaÄŸÄ± konusunda ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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KOURTNEY'DEN ÃœÃ‡ TORUNU VAR, DÃ–RDÃœNCÃœ DE GELÄ°YOR

Kendall Jenner dÄ±ÅŸÄ±nda Kris Jenner'Ä±n bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ± onu anneanne ve babaanne yaptÄ±. En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Kourtney Kardashian'Ä±n Scott Disick ile iliÅŸkisinden 12 yaÅŸÄ±nda Mason, 9 yaÅŸÄ±nda Penelope 7 yaÅŸÄ±nda Reign adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Kris Jenner, yÄ±llar Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Kourtney'i de Scott Disick ile evlenmesi iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Fakat Kourtney, Disick ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Sonra da Travis Barker ile evlendi. Hatta Ã§ift bir bebek beklediklerini gayet gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde duyurdu.

KIM KARDASHIAN DÃ–RT Ã‡OCUK ANNESÄ°

Kim Kardashian'Ä±n ise Kanye West ile evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Kim Kardashian evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda ikisi biyolojik, diÄŸer ikisi de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bebek sahibi oldu. North West 8, Saint West 6, Chicago West 4 ve Psalm West de 3 yaÅŸÄ±nda.

KHLOE, Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Kris Jenner'Ä±n bir diÄŸer kÄ±zÄ± Khloe Kardashian'Ä±n ise Tristan Thompson'dan 5 yaÅŸÄ±nda True adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Kardashian, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle bir bebek sahibi oldu.

ONUN DA Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU VAR

Jenner'in en kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Kylie Jenner, Travis Scott ile iliÅŸkisinden 4 yaÅŸÄ±nda Stormi adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de adÄ±nÄ± Wolf olarak aÃ§Ä±klayÄ±p sonra deÄŸiÅŸtirdiklerini duyurduklarÄ± bir erkek bebek sahibi oldu. Jenner ile Scott yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

OÄžLUNDAN DA BÄ°R TORUNU VAR

Kris Jenner'Ä±n tek erkek evladÄ± Rob Kardashian ise olaylÄ± bir ÅŸekilde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Blac Chyna'dan bir kÄ±z Ã§ocuk babasÄ± oldu. GerÃ§ek adÄ± Angela RenÃ©e White olan Blac Chyna ile Rob Kardashian'Ä±n kÄ±zÄ± Dream 5 yaÅŸÄ±nda.

Bir baÅŸka deyiÅŸle Kris Jenner, bu zamana kadar Kourtney'den 3, Kim'den 4, Khloe'den 2, Rob'dan 1 ve Kylie'den 2 olmak Ã¼zere tam 12 tane torun sahibi.



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