Ünlü şarkıcının sevgilisi dayanamadı: Artık hayranlarınla öpüşme, hastalık kapacağız

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Elbette bu durumun onun için özel bir yanı yok. Büyük olasılıkla hayranlarıyla iletişiminisağlamlaştırmak ve sempati toplamak istiyor bu ünlü şarkıcı. Ama görünüşe göre yıllardır birlikte olduğu sevgilisi bu durumdan hiç hoşnut değil. Hatta bunun için ona bir tür ultimatom bile verdi iddialara göre.

SEVGİLİSİNİ UYARDI

Bu ilginç haber uzun yıllardır birlikte olan eski tenis yıldızı Anna Kournikova ile ünlü şarkıcı Enrique Iglesias cephesinden geldi.

Söylentilere göre Kournikova, sahneye çıktığında yanına giden bazı hayranlarıyla öpüşen Iglesias'abir daha bunu yapmamasını söyledi.

ABD magazin sitelerinde yer alan haberlere göre Anna Kournikova,sahnede, kadın hayranlarını dudaklarından öpen Iglesias'a hep hoşgörü gösterdi. Fakat görünüşe göre onun hoşgörüsü de sınıra ulaştı.

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Radar adlı internet sitesine konuşan kaynaklara göre Anna, Iglesias'a özellikle de pandemiden sonra artık dünyanın değiştiğini ve bir daha kadın hayranlarını sahnede öpmemesini söyledi.

Görünüşe göre Anna Kourkinova'nın bu isteği kıskançlıktan değil, sağlığını düşündüğü için. Çünkü bu kaynaklara göre Kournikova, sevgilisinin bu huyu yüzünden kendilerinin de bir hastalık kapmasından endişe ediyor.

ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR

Kısa süre önce haklarında evlilik dedikoduları çıkan Anna Kournikova ile Enrique Iglesias, 2011 yılından bu yana birlikteler. Çiftin 4 yaşında Lucy ve Nicolas adlı ikizleri ile 2 yaşında Mary adında bir kızları bulunuyor.

Öte yandan konserleri sırasında sahneye çıkan hayranlarını dudaklarından öpmek Enrique Iglesias için bir tür özgün davranış haline geldi.

Bir dönemin müzik dünyasına damgasını vuran babası Julio Iglesias'ın şöhretini sürdüren Enrique, yakışıklılığıyla ve kendisini öpmek isteyen hayranlarını geni çevirmemesiyle biliniyor.

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Anna Kournikova ile Enrique Iglesias20 yılı aşkın bir süredir mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar. Her ikisinin de kariyerlerinin en parlak döneminde başlayan ilişkileri, üç çocukla geniş bir aile olarak bugünlere kadar geldi.

2001'DEN BERİ BİRLİKTELER

Kournikova ve Iglesias, 2001 yılında şarkıcının bir klibinin setinde tanıştılar. Anna Kournikova o klipte Iglesias'ın romantik ilişki yaşadığı genç bir kadını canlandırıyordu.

O sette başlayan yakınlaşma gerçek hayatta da aşka dönüştü. Enrique Iglesias ile sevgili olmadan önce Anna Kournikova, buz hokeyi oyuncusu Pavel Bure ile uzun süreli bir ilişki içindeydi.

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Iglesias ile Kournikova'nın 2000'lerin ilk yarısında yani ilişkilerine başladıktan kısa bir süre sonra evlendiği düşünülüyor.

Ama her nedense ikisi de bu konuda net bir açıklama yapmamayı tercih etti. Fakat tenisçinin, sosyal medyada Anna Kournikova Iglesias adını kullanması bir süre önce evlendiklerini doğruluyor.