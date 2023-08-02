Bir zamanlar güzelliği dillere destan bir yıldız vardı: O artık yemek pişirip çocuk büyütüyor

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Bu gerçeği öğrenmesi de tuhaf bir şekilde oldu. Küçücük bir çocukken ünlü müzik grubunun üyelerinden birine ne kadar benzediğini fark etti.

Bu durumun üzerine gidince de gerçeği öğrendi. Kopyası kadar benzediği kişi gerçek babasıydı. Babası sandığı kişi ise annesinin hayat arkadaşı ve kendisine soyadını veren kişiydi.

Sonra hayatı başka türlü değişti. Kariyerine model olarak başladı. Hemen ardından bir müzik klibi, sonra da adını hafızalara kazıyan bir film.Gözler önünde bir hayat, başarısız bir evlilik, sonra bir diğeri.

Bir dönemin en güzel oyuncularından biri, bu sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı.

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Bütün bunların ardından ne mi oldu? O "şiirsel güzelliğe" sahip olarak nitelendirilen genç kadın, parladığı gibi hızla ortadan kayboldu. Ama sanmayın ki kısa sürede şöhreti bulup sonra da unutulan Hollywood yıldızlarından biriydi o da.

Kesinlikle öyle değil. Çünkü bu "ortadan kaybolma" kendi isteğiyle oldu. Tabii gösteri dünyasının "bazı dinamiklerini" de göz ardı etmemek gerek.

İşte o beyazperdede güzelliğiyle hafızalara kazınan yıldız, kısa süre önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Üstelik de çocuklarının ne kadar büyüdüğünü gözler önüne serdi.

BERTOLUCCI FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

Kim mi bu yıldız? Hemen söyleyelim: Liv Tyler! Hani şu Bernardo Bertolucci'nin Çalınmış Güzellik (Stealing Beauty) filmindeki performansı ve tabii ki güzelliğiyle aniden parlayan oyuncu.

Ya da Yüzüklerin Efendisi serisindeki "Elf Güzeli." Hiçbirini hatırlamıyorsanız onun Alicia Silverstone ile oynadığı Aerosmitn'in Crazy adlı şarkısının klibini mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.

Bugün artık 46 yaşında bir yetişkin olan Liv Tyler, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla tekrar eskiden olduğu gibi gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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Tyler'ın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Milo, 18 yaşına geldi ve liseyi bitirdi.

Tyler'in ilk eşi Royston Langdon'dan dünyaya gelen en büyük oğlu, 18 yaşındaki Milo William Langdon liseden mezun olmuştu! Tyler, boyu artık kendi boyunu geçen oğlu ve küçük kızı Lula Rose ile birlikte çekilen bir pozuna Instagram sayfasında yer verip mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Yeri gelmişken Liv Tyler'ın eski evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğunun Milo olduğunu hatırlatalım. Sonra da eski sevgilisi David Gardner ile ilişkisinden de bugün sekiz yaşında olan Sailor Cane ve altı yaşında Lula Rose adında iki çocuğu daha olduğunu da ekleyelim.

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Tyler'ın sinemadaki yıldızı Bertolucci'nin filmiyle parlamıştı.

GÜZELLER GÜZELİ YILDIZ ŞİMDİ NELER YAPIYOR?

Hemen sonra da o klasik soruyu soralım? Bir zamanların en gözde yıldızlarından Liv Tyler'a ne oldu? Eğer isteseydi şöhretini sürdürmesi için her tür imkanı varken neden Hollywood'a sırtını döndü?

Bunun birçok nedeni var elbette. Bunları birazdan masaya yatıracağız. Ama yine de Tyler'ın tamamen unutulmadığını, tarihin tozlu sayfalarına karışmadığını söyleyelim. Ki zaten bir sosyal medya paylaşımıyla bu kadar ilgi çektiğine göre durum ortada.

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Az önce de hatırlattığımız gibi Liv Tyler, büyük bir Hollywood yıldızı olarak kalmak için gereken bütün özelliklere sahipti.

Öncelikle dikkat çeken bir güzelliği vardı.Sonra da Aerosmith grubunun üyelerinden Steven Tyler'ın yani bir rock efsanesinin kızıydı. Üstelik yönetmen ve yapımcılardan kendisine teklifler de gelmiyor değildi.

Daha da ötesinde filmografisinde çok sayıda unutulmaz film de vardı. Ama o başka bir yol çizdi kendine. Peki neden?

'İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ GÖRDÜM'

Tyler daha kariyerinin çok başlarında sinema sektöründe cinsiyet ve yaş konusunda ayrımcılığa uğradığını söylemişti. Üstelik de bunu yaptığında daha ortada Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını söyleyen ünlüler yoktu ve #metoo hareketi de başlamamıştı.

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Tyler, 38 yaşındayken yani 2015 yılında More dergisine verdiği röportajda " Hollywood'da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü" ileri sürmüştü.

Tyler bu konudaki fikirlerini şöyle anlatmıştı: " İlk gençlik yıllarında yada 20'li yaşlarınızda olduğunuzda sektörde birçok eglenceli parça vardır. Ama benim yaşıma geldiğinizde genellikle eş ya da kız arkadaş olarak görülürsünüz. Yani ikinci sınıf bir vatandaşsınızdır."

Kariyerinde çalkantılı bir döneme girdiğinde Liv Tyler hakkında "çalışılması zor" bir kişi olduğu söylentileri çıktı.

Bu konuda da Şunları söylemişti Tyler "Ben femİnistim ve bundan gurur duyuyorum. Hayatımda ayrıntılara odaklandığım; kalbimin sesini dinlediğim ve risk aldığım için insanlar benim kontrolcü olduğumu söylediler. Bu beni şaşırtıyor. ÇünKü ben hem kendi adıma hem de tüm kadınlar adına inandığım şeyler için konuştum. "

'KİLO VERİRSEM DAHA ÇOK İŞ BULACAĞIMI SÖYLEDİLER': Tyler, sinema dünyasında özellikle de kadın yıldızların görünüşlerine yönelik baskılara da değinmişti daha önceki bir röportajında. "Bana eğer kilo verirsem daha fazla iş bulabileceğim söylendi. Kendimi Hollywood standartlarının içine sıkıştırmayı reddettim."

'BENİ SIRADAN HAYAT HEYECANLANDIRIYOR'

Liv Tyler şimdi artık, Hollywood'un spot ışıklarının altında değil. Eski eşi Royston Langdon'dan dünyaya gelen oğlu, önceki yıl ayrıldığı David Gardner'dan doğan iki çocuğuyla birlikte gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Instagram sayfasında ise öyle gösterili fotoğrafların yer aldığı paylaşımlar yapmıyor.

Tyler, 2020 yılında bir TV kanalında yayınlanan dizi için yaptığı anlaşmayı feshetti. Şu anda da uzun bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Hollywood'un pırıltılı dünyasından uzakta olmak da onun için bir endişe kaynağı değil. Bu konuda da şunları söylemişti bir röportajında "Hayat beni heyecanlandırıyor. Filmlerde oynamaktan ya da röportajlar vermekten söz etmiyorum, Normal günlük şeylerden söz ediyorum. Yataktan çıkmak, giyinmek, yemek yapmak. Bunları heyecan verici buluyorum:"

AİLE ÖYKÜSÜ DE İLGİNÇ

Dünya Liv Tyler'i, babası Steven'ın üyeleri arasında yer aldığı Aerosmith grubunun Crazy adlı şarkısının klibiyle tanıdı. O dönemde modellik yapan Tyler daha sonra sinemaya adım attı.

Onun oyunculuk kariyerine hızlı başlamasına yol açan Film ise Bernardo Bertolucci'nin yönettiği Çalınmış Güzellik oldu.

Tyler daha sonra Tom Hanks ve Bruce willis'in de kadrosunda yer aldığı Armageddon filminde kamera karşısına geçti. Peter Jackson'ın yönetmenliğini üstlendiği Yüzüklerin Efendisi serisinde Elf Prensesi Arwen'i canlandırdı.

Tyler, üç çocuğuyla birlikte sürdürdüğü sıradan hayatından memnun olduğunu söylüyor.

Liv Tyler'ı şimdi herkes Steven Tyler'ın kızı olarak tanıyor. Ama onun hayatının bu yanı oldukça dikkat çekici.

Annesi Bebe Buel, Liv Tyler'a hamileyken babası Steven Tyler'dan ayrıldı. Liv de annesinin o sırada birlikte olduğu müzisyen Todd Rundgren'in soyadını aldı dünyaya gelince.

Liv Tyler, 11 yaşına geldiğinde, ailesinin yakın dostu olan Steven Tyler'a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Bu konunun üstüne gidince de biyolojik babasının Steven Tyler olduğunu öğrendi. Bir yıl sonra da gerçek babasının soyadını aldı.

Onu model olarak keşfeden ise kendisi de bir döneme damgasını vuran bir model olan Paulina Porizkova. Onun desteğiyle modellik yapmaya başladı, ardından da sinemaya geçti.

Güzel yıldızın annesi Bebe Buell bir dönemin modellerindendi.