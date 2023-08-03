'Çocuğunu doğuracağım adam yok' demişti: Mucize oldu aradığını buldu

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Çok istedikleri bebekleri sonunda dünyaya gözlerini açtı. Ama doğumundan hemen sonra onu alıp evlerine gidemediler birçok ailenin yaptığı gibi. Minik bebek neredeyse 60 gün yoğun bakımda kaldı. Ama sonunda hayat, onların açısından yoluna girdi.

O ünlü ve mutlu aile, artık yürümeye başlayan bebekleriyle birlikte tatil keyfi yaptı geçtiğimiz ay. O sırada anın keyfini çıkardılar elbette. Ama evlerine döndükten sonra o mutlu tatilde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladılar.

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TEMMUZ AYI FİLM GİBİYDİ: Nick Jonas aile tatili paylaşımlarına 'Temmuz ayı film gibiydi' notunu düştü.

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Bu kısaca anlattığımız, müzik dünyasının ünlü gruplarından Jonas Brothers'ın üyelerinden 30 yaşındaki Nick ile 40 yaşındaki eşi Priyanka Chopra'nın öyküsü. Ünlü çift, ilk adımlarını atan kızları Malti Marie ile birlikte geçtiğimiz ayın sonlarında bir tatile çıktı.

Baba Nick Jonas da o tatil sırasında çekilen aile pozlarına Instagram sayfasında yer verdi. Gösteri dünyasında JoBro (Jonas Brothers) olarak anılan kardeş grubunun üyelerinden Nick, paylaşımlarına "Temmuz ayı film gibiydi" notunu düştü.

Nick Jonas'ın seri halde paylaştığı tatil pozlarında ünlü şarkıcı ile karısı Priyanka'nın o tatilde romantizm dolu anlar yaşadığı görüldü. Bu arada paylaşımlara bakılırsa ünlü çift, kızları Malti Marie'yi de denize iyice alıştırdı o tatilde.

Nick Jonas'ın çekirdek ailesiyle çıktığı tatilde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden çok sayıda yorum ve mesaj geldi.

KÜÇÜK KIZ DENİZE ALIŞTI: Nick Jonas ile Priyanka Chopra o tatilde, geçen yıl dünyaya gelen kızları Malti Marie'yi denize alıştırdı.





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BEBEK DOĞDUKTAN SONRA İKİ AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Bu arada... Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın çocuk sahibi olması da ayrı bir hikaye! Çünkü çift, Malti'ye taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu.

Fakat çift kızlarının doğumundan sonra rahat bir nefes almak için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Çünkü minik Malti, daha yeni doğmuş bir bebekken sağlık sorunları yüzünden yoğun bakıma kaldırıldı. Orada neredeyse iki ay kaldıktan sonra durumu düzeldi ve aile evinin yolunu tuttu.

Priyanka Chopra ve Nick Jonas uzun süre Malti'nin yüzünü sosyal medyadan paylaşmadı. Ama sonra kocası Nick Jonas ile kardeşlerinin Los Angeles'taki Şöhretler Bulvarı'na yıldızlarının yerleştirildiği törende kızını ilk kez kamera karşısına çıkardı. Ondan sonra da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında minik Malti'nin de objektif karşısına geçtiği fotoğraflara yer verdiler.

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DAHA ÖHCE YUMURTALARINI DONDURMUŞTU

Tabii bu arada Malti'nin dünyaya gelmesi için annesi Priyanka'nın 30'lu yaşlarının ilk yarısında yumurtalarını dondurduğunu hatırlatalım. Konuk olduğu bir sohbet programında anlattığına göre annesinin önerisiyle yaptı Chopra.

Bir kadın doğum doktoru olan annesi Madhu Chopra ona "haydi" deyince fazla düşünmeden yumurtalarını dondurduğunu söyledi güzel oyuncu.

Ünlü oyuncu, bu konuda en büyük desteğin de annesinden geldiğini sözlerine ekledi. Yumurtalarını dondurma nedenlerinden birinin kariyerinde belli bir noktaya ulaşma arzusu olduğunu gizlemedi Chopra.

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'ÇOCUĞUNU DOĞURMAK İSTEYECEĞİM KİŞİYLE DAHA TANIŞMAMIŞTIM'

Ama o yayında anlattığına göre bunun bir nedeni daha vardı: "Ayrıca çocuk sahibi olmayı isteyeceğim kişiyle daha tanışmamıştım. Bu endişe verici bir durumdu."

Sonra da tüm arkadaşlarına bunu yaptırmalarını söyleme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi. Priyanka Chopra bu konuda şu sözleri sarf etti: "Benden daha genç arkadaşlarıma 'biyolojik saat' denilen şeyin gerçek olduğunu söylüyorum. "

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'BİR KADININ KENDİNE VERECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE'

Priyanka Chopra, podcast yayınında 35 yaşından sonra hamile kalmanın da bütün o sürecin de giderek zorlaştığını hatırlattı. Bu durumun özellikle de hayatlarını çalışarak geçiren kadınlar için geçerli olduğunu belirtti.

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Chopra'ya göre bir kadının doğurganlığını koruması, kendisine vereceği en güzel hediye. Üstelik de bilim şu anda buna katkıda bulunmak için harika bir yerde.

Priyanka Chopra "Kendinize vereceğiniz en güzel hediye. Çünkü biyolojik saatten güç alıyorsunuz. Sonuç olarak istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Yumurtalarınız ise yaşlanmıyor ve onları dondurduğunuz aynı yaşta kalıyor."

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Priyanka Chopra'nın özel hayatıyla ilgili olarak yaptığı tek açıklama bu değil. Kocası Nick Jonas ile ilişkisinin ilk dönemi hakkında da bilinmeyenleri anlattı Chopra.

Nick Jonas ile tanıştığında onun kendisinden 10 yaş genç olması nedeniyle flört etme fikrine pek sıcak bakmadığını söyledi güzel oyuncu. Yaş farkının, bir aile kurma fikrini etkileyip etkilemeyeceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

Nick Jonas ile evliliğinden Malti Marie adlı bir kızı olan Chopra, "Her zaman çocuk sahibi olmak istediğimi biliyordum. Başta Nick ile flört etmek istemedim. Çünkü onun 25 yaşındayken bir çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinden emin değildim."

Sonuç olarak Priyanka Chopra ile Nick Jonas'ın evliliği için aralarındaki 10 yaş farkın sorun olmadığı çoktan ortaya çıktı. Vücutlarına, aşklarının nişanesi olan bir örnek dövmeler yaptıran çift, mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.

Chopra ile Jonas, hem Priyanka'nın aile köklerinin geldiği Hindistan'da hem de ABD'de düzenlenen bir dizi törenle evlendi.