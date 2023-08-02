O da 'lanetli' dizide oynamÄ±ÅŸtÄ±: Evinin merdivenlerine yÄ±ÄŸÄ±ldÄ± kaldÄ±

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Ä°ÅŸte o dizide rol alan ve bu sayede ÅŸÃ¶hreti bulan yÄ±ldÄ±zlardan biri bu ifadeyi bir kez daha akÄ±llara getirdi.

O Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, aniden evinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±, hemen kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki merdivenlere oturdu ve bir sÃ¼re yere bakarak aÄŸladÄ±. Hatta bir ara da gÃ¶zlerini sildi.

Ä°ÅŸte onun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de hayranlarÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼. BazÄ±larÄ± " o asla bÃ¶yle gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde aÄŸlamaz" derken bazÄ±larÄ± da "herkes aÄŸlayabilir" diye yorum yaptÄ±. BakalÄ±m kimmiÅŸ bu baÅŸÄ±nÄ± ellerinin arasÄ±na alÄ±p evinden dÄ±ÅŸarÄ± fÄ±rlayan ve sonra da gÃ¶zlerini silen bu Ã¼nlÃ¼.

O Ã¼nlÃ¼ kiÅŸi bir dÃ¶nem gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Carmen Electra. Kendi kuÅŸaÄŸÄ±ndan birÃ§ok genÃ§ yÄ±ldÄ±z adayÄ±nÄ± ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸtÄ±ran Baywatch (Sahli GÃ¼venlik) dizisiyle Ã¼ne kavuÅŸan51 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Los Angeles'taki evinin merdivenlerinin Ã¶nÃ¼nde paparazzinin Ã§ok dikkatini Ã§eken ve kare kare kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

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EVÄ°NDEN KOÅžAR ADIM Ã‡IKTI

Carmen Electra Ã¶nceki gÃ¼n aniden, kelimenin tam anlamÄ±yla koÅŸar adÄ±m evinden Ã§Ä±ktÄ±. O anlarda Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n baÅŸÄ± da ellerinin arasÄ±ndaydÄ±. Sonra merdivene oturdu ve baÅŸÄ± hala ellerinin arasÄ±ndaydÄ±.

Evinin dÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ndeki merdivenlere oturduktan sonra gÃ¶zlerini kapatan yÄ±ldÄ±z sanki aÄŸlÄ±yormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi.

AslÄ±nda onu gÃ¶renlerin Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmemesi iÃ§in de bir neden yoktu zaten. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yÃ¼zÃ¼nde dramatik bir ifade vardÄ± ve baÅŸÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ne eÄŸdiÄŸinde yÃ¼z ifadesi aÄŸlÄ±yor gibiydi. Hatta bir ara gÃ¶zlerini de sildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Onun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de hayranlarÄ± arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya neden oldu. BazÄ±larÄ± "Carmen Ã¶yle ortalarda aÄŸlamaz" derken bazÄ±larÄ± da "Herkes aÄŸlar, Carmen de" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini bildirdi.

SICAKTAN ETKÄ°LENDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°LERÄ° SÃœRDÃœLER

Carmen Electra her ne kadar o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle endiÅŸe yaratsa da onun aÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri de dikkat Ã§ekiciydi.

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Onlara gÃ¶re Electra'nÄ±n herhangi bir sorunu yoktu. Evinin kapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±daki merdivenlere oturdu. Sonra havanÄ±n ne kadar sÄ±cak olduÄŸunu fark etti. Bir sÃ¼re daha oturmaya devam etti ama sÄ±cak onu rahatsÄ±z edince yÃ¼zÃ¼nÃ¼ buruÅŸturdu.

Fakat gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zÄ±n aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renlere gÃ¶re de evinden o kadar Ã§abuk Ã§Ä±kmasÄ±, sonra gÃ¶zlerini silmesi ve hatta bir ara dik oturup derin nefesler almasÄ± Electra'nÄ±n evinde bir sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi.

Onlara gÃ¶re Baywatch (SahilGÃ¼velik) dizisinin oyuncularÄ±nÄ± huzursuz eden Ã¶zelliÄŸi bir kez daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Evinden baÅŸÄ±nÄ± ellerinin arasÄ±na alÄ±p aniden Ã§Ä±kan, uzun sÃ¼re merdivende oturup gÃ¶zlerini silen Elektra'nÄ±n bu durumu hayranlarÄ±nÄ± ikiye bÃ¶ldÃ¼.Â

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Bu arada Elektra'nÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de Ä±srarla, yÄ±ldÄ±zÄ±n bir sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece sÄ±caktan bunalmÄ±ÅŸ ya da migren aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ekiyor olabileceÄŸini savundu.





Carmen Electra, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Baywatch dizisinde oynamÄ±ÅŸtÄ±.Â





Bir dÃ¶nem verdiÄŸi cÃ¼retkar pozlarla da tanÄ±nan Elektra iki kez evlendi. Ä°lk evliliÄŸini 1998 ile 99 arasÄ±nda Dennis Rodman ile yaptÄ±. Daha sonra 2003 ile 2007 arasÄ±nda Dave Navarro ile evli kaldÄ±.





SKANDALLAR, ZORLUKLAR ÅžÃ–HRETLE BÄ°RLÄ°KTE GELDÄ°

Ãœlkemizde Sahil GÃ¼venlik adÄ±yla gÃ¶sterilen Baywatch. 1989 ile 2001 arasÄ±nda Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde ekrana gelen bu dizi en parlak dÃ¶nemini de 1990'larda yaÅŸadÄ±.

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BaÅŸta Pamela Anderson olmak Ã¼zere kadrosunda yer alan David Hasselhoff, Yasmine Bleeth, Jeremy Jackson, Brooke Burns, Nicole Eggert bu diziyle kariyerlerinde Ã¶nemli bir dÃ¶nemece girdi. Fakat sonradan hepsi Ã¶zel hayatlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k zorluklar yaÅŸadÄ±. BazÄ±larÄ± skandala varan olaylarla manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±.

Dizinin ilk sezonunda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Patricia Cornwall, bir uçak seyahati sÄ±rasÄ±nda 80 yaÅŸÄ±nda bir yolcuya maske takmadÄ±ÄŸÄ± için saldÄ±rdÄ±. Cornwall'Ä±n görüntüleri ilk olarak sosyal medyada yayÄ±ldÄ±. Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uzakta maskesi olmayan 80 yaÅŸÄ±ndaki bir yolcuyla tartÄ±ÅŸmaya girdi Cornwall. OlayÄ±n ardÄ±ndan FBI tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±.Her ne kadar Patricia Cornwall Baywatch'ta (Sahil Güvenlik) kÄ±sa bir süre rol almÄ±ÅŸ olsa da uçakta yaÅŸanan bu olay diziyi ve oynayanlarÄ± da akÄ±llara getirdi.

BORCUNU Ã–DEMEK Ä°Ã‡Ä°N EVÄ°NÄ° SATTI

Nicole Eggert, Baywatch dizisinde, 1992 ile 1994 arasÄ±nda Summer Quinn karakterini canlandÄ±rdÄ±. Bu sayede kariyerinde iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalasa da bunun devamÄ±nÄ± getiremedi bir tÃ¼rlÃ¼. Ã–zellikle de finansal konularda ardÄ± ardÄ±na olumsuzluklar yaÅŸadÄ±.

2013 yÄ±lÄ±nda iflas baÅŸvurusunda bulundu. BorÃ§larÄ±nÄ± Ã¶deyebilmek iÃ§in Los Angeles'taki evini sattÄ±. Eggert; Baywatch'tan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra aralarÄ±nda Splash, Tattoo Nightmares ve Celebrity Fight Club gibi yapÄ±mlarda gÃ¶rev aldÄ±. Ama o eski Ã¼nÃ¼nÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ geri getiremedi.

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O ZAMANLAR Ã‡OCUK OYUNCUYDU

Baywatch dizisinin Ã§ocuk yÄ±ldÄ±zÄ± olarak tanÄ±ndÄ± Jeremy Jackson. 1991 ile 1999 arasÄ±nda Mitch Buchannon karakterinin oÄŸlu Hobie'yi canlandÄ±rdÄ±. O dÃ¶nemde sadece 10 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

Bu diziyle adÄ±nÄ± duyurduktan sonra Sinema ve TV dÃ¼nyasÄ±ndaki birÃ§ok kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncunun baÅŸÄ±na geleni yaÅŸadÄ± o da. GenÃ§ yaÅŸta alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± oldu.

O dÃ¶nemi bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± Jackson: "Baywatch'ta oynarken muhtemelen 2 ya da 3 milyon dolar para kazanmÄ±ÅŸtÄ±m. Kendi hayatÄ±mÄ± mahvetmek iÃ§in bir sÃ¼rÃ¼ imkanÄ±m vardÄ±. Ã‡ok paraya sahiptim, Ã§evremde gerÃ§ekten dostum olmayan ama benim Ã¶yle sandÄ±ÄŸÄ±m Ã§ok insan vardÄ±. Bunun sonucu olarak beni tamamen aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru Ã§eken bir sarmalÄ± iÃ§ine girdim."

Bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶nce bir adamÄ± sonra da bir kadÄ±nÄ± bÄ±Ã§aklamak suÃ§undan tutuklandÄ± Jackson. Bu ikinci olayÄ±n ardÄ±ndan 270 gÃ¼n hapis ve beÅŸ yÄ±l denetimli serbestlik cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

ESKÄ° EÅžÄ° ARTIK BÄ°R EVSÄ°Z

Jeremy Jackson, 2012 ile 2014 arasÄ±nda model Loni Willison ile evlendi. Fakat bu evlilik her ikisine de mutluluk getirmedi.

Willison, son yÄ±llarda "evsiz model" olarak tanÄ±nÄ±yor. Kariyerini bÄ±rakan Willison, Los Angeles'ta eski gÃ¼nlerinin Ã§ok uzaÄŸÄ±nda bir durumda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor sÄ±k sÄ±k.

KÃ–TÃœ ALIÅžKANLIKLARDAN KURTULMAK Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK UÄžRAÅžTI

Baywatch dizisinde Caroline Holden karakterini oynayan Yasmine Bleeth'e gelirsek... 1993 ile 1997 arasÄ±nda dizinin kadrosunda yer alan Bleeth, Matthew Perry, Don Johnson gibi yÄ±ldÄ±zlarla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± romantik iliÅŸkilerle gÃ¼ndeme geldi bir sÃ¼re.

Fakat kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klar onun da peÅŸini bÄ±rakmadÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda tedavi olduÄŸu klinikte tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir striptiz kulÃ¼bÃ¼ sahibiyle evlendi.

Bir dÃ¶nem sÄ±k sÄ±k gÃ¶z altÄ±na alÄ±nan Yasmine Bleeth, uzun zamandÄ±r kameralarÄ±n uzaÄŸÄ±nda. UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tedavisi gÃ¶rdÃ¼kten sonra, bu tÃ¼r maddelerden uzak kalmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli amacÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman bÃ¶yle olacak" diye konuÅŸmuÅŸtu yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.

HAVUZA GÄ°RERKEN BOYNUNU KIRDI

Dizide 2001 yÄ±lÄ±na kadar Jessie Owens karakterini oynayan Brooke Burns'e gelirsek... Onun baÅŸÄ± genellikle saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla derde girdi.

2005 yÄ±lÄ±nda evinin havuzuna girerken boynunu kÄ±rdÄ± ve uzun sÃ¼re tedavi gÃ¶rdÃ¼. GeÃ§irdiÄŸi operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

Burns o dÃ¶nem hakkÄ±nda "Boynumu kÄ±rmak, muhtemelen hayatÄ±m boyunca karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en yÄ±kÄ±cÄ± olaydÄ±. Bu sadece benim hayatÄ±mÄ± deÄŸil, hareket yeteneÄŸimi ve Ã§ocuklarÄ±ma annelik yapabilmemi de tehdit eden bir durumdu" diye konuÅŸmuÅŸtu. Brooke Burns, uzun bir sÃ¼renin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

EVLÄ°LÄ°KLERÄ°, Ã‡OCUKLUK YILLARINDA UYGULADIÄžI TACÄ°ZLER, HIZLI HAYATI

Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) dizisinin en parlak yÄ±ldÄ±zÄ± David Hasselhoff ile birlikte Pamela Anderson'dÄ±. Magazin basÄ±nÄ±nda en Ã§ok Ã¶ne Ã§Ä±kan kiÅŸi de Anderson oldu her zaman. YaptÄ±ÄŸÄ± beÅŸ evliliÄŸin yanÄ± sÄ±ra ortaya Ã§Ä±kan seks kasetleri, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayat tarzÄ±yla hep gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ± Pamela Anderson.

ArdÄ±ndan zor geÃ§en Ã§ocukluÄŸuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± konuÅŸuldu. Her ne kadar sevgi dolu bir ebeveyni olsa da altÄ± yaÅŸÄ±ndan 10 yaÅŸÄ±na kadar kendisinden sorumlu bir bebek bakÄ±cÄ±sÄ± kadÄ±nÄ±n tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Anderson.

Sonra da 12 yaÅŸÄ±ndayken, 25 yaÅŸÄ±nda biri tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Anderson son olarak beÅŸinci evliliÄŸiyle gÃ¼ndeme geldi. Los Angeles'taki pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± hayatÄ± geride bÄ±rakÄ±p memleketi Kanada'nÄ±n sakin bir bÃ¶lgesine taÅŸÄ±nan Anderson'Ä±n evlendiÄŸi kiÅŸinin eski sevgilisi onu yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmakla suÃ§ladÄ±. Fakat Anderson'Ä±n o evliliÄŸi de uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±. YÄ±ldÄ±z Ã§areyi ABD'den ayrÄ±lÄ±p memleketi Kanada'ya gitmekte buldu.

Ä°Ã‡LERÄ°NDE EN ÅžANSLISI

Baywatch dizisinin baÅŸrol oyuncularÄ±ndan biri de David Hasselhoff'tu. O dÃ¶nemde genÃ§liÄŸinin ve kariyerinin en parlak dÃ¶nemindeydi oyuncu. Daha Ã¶nce Ã¼lkemizde Kara ÅžimÅŸek adÄ±yla yayÄ±nlanan Knightrider dizisinde "konuÅŸan arabasÄ±" ile birlikte maceradan maceraya koÅŸuyordu. 1982 ile 86 arasÄ±nda ekrana gelen bu diziden sonra rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch onun kariyeri iÃ§in iyi bir geliÅŸme oldu. Fakat o da belki de ÅŸimdi hatÄ±rlamak istemeyeceÄŸi olaylarla gÃ¼ndeme geldi.

Ã–zellikle de alkol baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla uÄŸraÅŸtÄ± Hasselhoff. Hem de Ã§ok uzun sÃ¼re. 2000'li yÄ±llarda sosyal medyaya dÃ¼ÅŸen bir video ise bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±.

3 MayÄ±s 2007'de, Hasselhoff'un evinde ciddi bir ÅŸekilde sarhoÅŸ gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir video yayÄ±nlandÄ±. Videoyu Ã§eken kÄ±zÄ± Taylor Ann'in, onu sorguladÄ±ÄŸÄ± ve alkolÃ¼ kullanmayÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± istediÄŸi duyulabiliyordu. AyrÄ±ca babasÄ±nÄ±, o sÄ±rada rol aldÄ±ÄŸÄ± The Producers'Ä±n Las Vegas yapÄ±mÄ±ndaki yerini tehlikeye atabileceÄŸi konusunda uyarÄ±yordu.

SÄ±zan klibin ardÄ±ndan Hasselhoff, Taylor Ann tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸini ve sarhoÅŸken nasÄ±l davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rebildiÄŸini ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmasÄ±na kendisinin izin verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hasselhoff, ÅŸimdi daha sakin bir yaÅŸam sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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