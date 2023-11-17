Şeffaf dekolte sevgilisini çileden çıkardı: Benim bir ahlak anlayışım var... Söyle kızına üstüne bir şeyler giysin

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ŞİMDİ DE SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ayrılmak istediği sevgilisi aleyhinde uzaklaştırma kararı çıkması ve bebeğinin velayetinin kendisine verilmesi talebiyle dava açan bir zamanların çocuk yıldızı mahkemeye tüyler ürperten deliller de sundu.



Mahkeme dosyasında yer alan görüntülere bakılırsa bu ünlü oyuncu ve şarkıcı ayrılmak istediği sevgilisinden ölesiye dayak yemişti. O anları da evindeki güvenlik kamerası kaydetmişti.

Bu eski çocuk yıldız, şimdi de kendi annesiyle eski sevgilisi arasında yaşandığı iddia edilen bir ses kaydıyla gündemde. O kayda göre eski sevgili, genç yıldızın annesine "Söyle ona üzerine bir şeyler giysin" diyordu.

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GÖĞÜS BÖLGESİ ŞEFFAF KIYAFET ÖFKELENDİRDİ

Magazin gündemini yakından takip edenler bir dönemin çocuk yıldızı Keke Palmer ile olaylı biçimde ayrıldığı eski sevgilisi Darius Jackson'dan söz ettiğimizi anladı zaten.

Eski sevgilisi aleyhine kendisine duygusal ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma davası açan Palmer, bebeklerinin tam velayetinin kendisine verilmesini istemişti. Sonuç olarak bebeğin velayetini aldı ve Darius Jackson hakkında da uzaklaştırma kararı çıktı.



Şimdi de magazin dünyası Keke Palmer'ın annesi Sharon ile eski sevgilisi Darius Jackson arasındaki bir konuşmanın kaydını konuşuyor.



İnternetteki Radar adlı sitenin ileri sürdüğüne göre Darius Jackson, eski sevgilisi Keke Palmer'ın annesine "Söyle ona üzerine kıyafet giysin" diyor.

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İleri sürülenlere göre bu konuşmanın nedeni Keke Palmer'ın, geçen yaz Usher'ın Las Vegas'ta verdiği konserde giydiği göğüs bölgesi şeffaf kıyafet.Darius Jackson, daha önce de Keke Palmer'ın o kıyafetini sosyal medya hesabından eleştirmişti. Keke Palmer'ı bu elbiseyi giydiği için eleştirmiş ve "Sen bir annesin" diye seslenmişti.Jackson, yine bir sosyal medya paylaşımında Keke Palmer'ın bu yarı şeffaf ayrıntılar içeren kıyafetini eleştirdiğini çünkü bunun kendi aile anlayışına uymadığını ifade etmişti. "Bu benim ailem ve inandığım bazı ahlak kuralları var" diye yazmıştı.

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30 yaşındaki Palmer, geçen hafta mahkemeye delil olarak sunduğu aile içi şiddet görüntüleri nedeniyle gündem olmuştu. Genç yıldız, sekiz aylık bebeğinin babası olan eski sevgilisi Darius Jackson'ın ilişkileri sırasında kendisine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığını ileri sürdü.Jackson'ı kendisini döverken gösteren ve evindeki güvenlik kamerası tarafından çekilen tüller ürpertici görüntüleri de açtığı davada delil olarak sundu.Keke Palmer'ın duruşmada delil olarak sunduğu görüntüler ise kelimenin tam anlamıyla dehşet verici.Kariyerine çocuk yıldız olarak başlayan Keke Palmer'ın evindeki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntüler yaşanan dehşeti de tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.Söz konusu videoda öfkesini kontrol edemeyen Jackson'ın Keke Palmer'ı tartakladığı, ittiği, köşeye sıkıştırdığı, yerde sürüklediği, kısacası üzerinde yoğun bir fiziksel şiddet uyguladığı görülüyor.Keke Palmer'ın ifadesine göre hem duygusal hem de fiziksel şiddet ilişkileri boyunca devam etti.

Keke Palmer, mahkeme dokümanlarındaki ifadesinde bir keresinde Darius Jackson'a gösterdiği bir fotoğraf nedeniyle kavga çıktığını sonuç olarak yine şiddete uğradığını ileri sürdü.Söz konusu bikinili fotoğrafını Palmer, o sırada sevgilisi olan Jackson'a , uyguladığı egzersiz programının ne kadar işe yaradığını kanıtlamak için göstermişti iddiasına göre.

O sırada yatak odasında bulunuyorlardı. Darius Jackson, sinirlendi ve Keke Palmer'ı yere çarptı. Ertesi sabah Palmer uyandığında Jackson',evin ön kapısının merdivenlerinde duruyordu.



Bir yandan da Palmer'a bağırıyordu. Keke Palmer yanına gittiğinde de Jackson genç kadının boynuna sarılıp onu sırt üstü merdivenlere düşürdü.

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Palmer'ın ileri sürdüğüne göre Jackson, ilişkileri boyunca da kendisini taciz etti. Genç yıldızın iddiasına göre eski sevgilisinin ilişki sırasındaki bu tacizi sadece fiziksel değildi.



Aynı zamanda Darius Jackson'ın uyguladığı duygusal şiddete de katlanmak zorunda kaldı Keke Palmer.

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