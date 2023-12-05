Aldatılsalar da boşanmak olmaz! Kocamdır... İsterse sever, isterse ihanet eder

Haberin Devamı

İHANETİN KARA BULUTLARI ÜZERLERİNDE DOLAŞIYOR

Bütün bunlar bir masal olsa "Onlar erdi muradına... Sonsuza kadar mutlu yaşadılar" cümlesiyle biter. Ama her ne kadar gerçek yaşamda böyle aşklar ve evlilikler olsa da hiç de öyle masallardaki gibi sonsuza kadar mutlu yaşamıyor o çiftler.

Yakışıklı prens de yıllar geçinde yaşlanıyor, saçlarına aklar düşüyor. Artık prenses olan genç kızın yüzünde geçip giden yılların izleri beliriyor. Evlilikleri uyumlu da olsa arada onlar da her evli çift gibi kavga ediyorlar.

Hatta mutlu ve gösterişli yuvalarının üzerinde ihanet bulutları dolaşıyor. Tıpkı tüm dünyanın gıptayla izlediği o ünlü ve taçlı çift gibi.

Haberin Devamı

BOŞANIRSA ÇOCUKLARI DAHİL ELİNDE HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK

2004 yılında evlenen o kraliyet çifti, son haftalarda ihanet söylentileriyle gündemin ilk sıralarında. Üstelik de sahip oldukları 4 çocuğa rağmen.

Ama evlilik yoluyla prenses olan o güzel kadın için "Boşanma" gibi bir seçenek de yok iddialara göre.

Çünkü eğer bunu yaparsa unvanı da dahil sahip olduğu her şey parmaklarının arasından kayıp gidecek. Hatta çocukları bile tamamen kendisine ait olmayacak.

19 YILDIR EVLİLER

Konuyu takip edenler Danimarka tahtının gelecekteki sahibi Veliaht Prens Frederik ile karısı Prenses Mary'den söz ettiğimizi anladı.

2004 yılında evlenen çift bir süredir ihanet söylentilerinin merkezinde. Her ne kadar el ele göz göze olmasalar da paparazzi fotoğraflarının da kanıtladığına göre Frederik, İspanya'nın başkenti Madrid'de Meksika asıllı sosyetik Genevieve Casanova ile kaçamak yaptı. Hem de bu, bir değil birkaç kez oldu.

Danimarka Sarayı basının bu konudaki haberleri yayınlamasını önlemek için elinden geleni yapsa da bir yere kadar başarılı olabildi.

Çünkü dedikodu çarkı hızla döndü ve özellikle de sosyal medya Frederik'in karısını aldattığı söylentisiyle çalkalandı. Ki bunlar hala sürüyor.

Haberin Devamı

YA PRENSES BOŞANMAK İSTERSE!

Çift her ne kadar resmi görevlerini aksatmadan sürdürüyor olsa da belli ki aile içinde yolunda gitmeyen bazı şeyler var.

İşte bu ihanet söylentilerinin üzerine bütün gözler Frederik'in Avustralyalı karısı Prenses Mary'ye çevrildi. En çok sorulan soru da güçlü ve kararlı kişiliğiyle bilinen Mary'nin bu yüzden kocasından ayrılıp ayrılmayacağı.

Danimarka kraliyet ailesine yıllarını veren, hatta kocasına aşkı uğruna bu ülkenin dilini bile sonradan öğrenen Mary, şu anda pek de boşanacak gibi görünmüyor.

Belki sıradan bir kadın olsaydı bunca ihanet söylentisinin ardından kocasını boşardı. Ama bir kraliyet ailesi üyesi olarak bunu yapması o kadar kolay değil. Çünkü bu kararının bedeli sıradan bir kadına kıyasla çok ağır olacak.

Haberin Devamı

EVLİLİK ANLAŞMASI ELİNİ KOLUNU BAĞLIYOR

Danimarka basınında yer alan iddialara göre eğer Mary, kocasından boşanırsa saraydan tamamen eli boş çıkmak zorunda kalacak.



Yine bu söylentilere göre bunun nedeni de Frederik ile Mary arasında yenilenen evlilik anlaşması. Bu anlaşma işi de çok katmanlı.

Danimarka'da yayınlanan Brisant adlı dedikodu gazetesinin ileri sürdüğüne göre Mary ile Frederik, 2004'te evlenmeden önce bir anlaşma yaptılar. Aslında bu ilk anlaşmanın koşulları Mary açısından o kadar kötü değildi.

Ama Frederik'in kardeşi Joachim'in ilk karısından boşanırken yaşananlar yüzünden anlaşma yenilendi.

Haberin Devamı

Bu yeni evlilik anlaşmasına göre Mary eğer boşanırsa herhangi bir tazminat hakkı olmayacak. Aynı zamanda dört çocuğu üzerinde de hak iddia edemeyecek. Çünkü onlar monarşinin devamı olarak kraliyet ailesine aitler.

Ancak çocuklar yarı zamanlı olarak anneleriyle yaşamak isterlerse o zaman Frederik çocuklarının masraflarını karşılamak zorunda kalacak.

Gözden Kaçmasın Bu elbiseyi giymeseydi aşk da olmayacaktı... İşte o an onu arkadaş değil gerçek bir kadın gibi görmeye başladı Haberi görüntüle

İLK ANLAŞMA ONUN AÇISINDAN OLUMLUYDU

Aslına bakılırsa Mary ile Frederik'in evlendiği 2004 yılında bu konuda bir anlaşma yapılmıştı. O ilk anlaşmada Mary avantajlıydı.

Boşanma halinde nafaka alabilecekti. Hatta istediği konutu da kocası satın alacak ve onun zevkine göre döşenmesi için maddi kaynaklarını kullanacaktı.

Haberin Devamı

Ama iki yıl sonra bu anlaşmada değişiklik yapıldı. Mary de bu yeni anlaşma sonucunda bazı haklarını kaybetti.

Danimarka'daki dedikodu basınının ileri sürdüğüne göre bu değişikliğin nedeni Frederik'in kardeşi Joachm'in ilk karısı Alexandra'dan boşanırken ailenin kesenin ağzını iyice açmak zorunda kalması.

KARDEŞİNİN BOŞANMASI PAHALIYA PATLADI

O boşanma anlaşmasına göre Joachim'in eski karısı Alexandra hala prenses unvanını taşıyor. Ayrıca yıllık 244 bin euro ödenek alıyor.

Boşanma sonrası Alexandra'nın Kopenhag'da oturduğu villanın onarımı da Danimarka kraliyet ailesine yaklaşık bin euro'ya mal oldu.

İşte bütün bunlar yüzünden Mary ile Frederik arasındaki evlilik anlaşmasının yenilendiği ileri sürülüyor.

Şu anda ihanete uğrayan Prenses Mary tüm dünyada en çok konuşulan kraliyet ailesi üyelerinden biri. Her ne kadar bu konuda olasılıklar üretilse de görünüşe göre Frederik ile Mary boşanmayacak.

Çünkü bu öyle sıradan bir olay değil. Gerçekleşmesi halinde büyük bir skandal ortaya çıkar ve yıllar boyunca da unutulmaz.

Ama Mary, kocası tarafından aldatıldığı ileri sürülen tek kraliyet ailesi üyesi değil. Onun durumunda birçok kişi var. Büyük olasılıkla bu iddialar asla ispatlanamayacağı için onlar da boşanma yoluna gitmeyecek

Bu durumda olanlardan biri İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton. 2019 yılından bu yana Prens William'ın onu aile dostlarının karısı olan Rose Hanbury Cholmondeley ile aldattığı ileri sürülüyor. :u söylentiler ne kanıtlanıyor ne de kesin olarak yalanlanıyor.

Üstelik Rose ve soyu kocası Marki David Cholmondeley, İngiliz kraliyet ailesinin yakın çevresindeki varlıklarını sürdürüyor.

Her ne kadar William'ın sadakatsizliği yıllardan beri konuşulsa da Galler çiftinin boşanması gibi bir durum söz konusu değil.

Gözden Kaçmasın MASAL GİBİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER Haberi görüntüle

EN SAKİN AİLEDEN ŞAŞIRTAN İDDİA

Bundan kısa bir süre önce İsveç tahtının gelecekteki sahibi Prenses Victoria'nın da kocası Daniel tarafından aldatılmadığı konuşuldu.

Aslında bu söylentiler son bir buçuk yıldır ülke gündemindeydi. Ama sonunda iddialar ülke sınırlarını da aştı. Sonuç olarak Victoria'nın kocası Daniel bunları yalanlayan bir röportaj verdi.

Öyle da ya böyle bu kraliyet çiftleri arasında gerçekten bir ihanet yaşanıp yaşanmadığını kendilerinden başka kimse net olarak bilemeyecek.

Dedikodu siteleri bu konuda olasılıklar ortaya koysa da bu çiftler "kol kırılır yen içinde kalır" deyimine uygun olarak evliliklerini sürdürecek.

Tıpkı Frederik'in, kocası tarafından defalarca ihanete uğradığı ileri sürülen annesi Kraliçe Margrethe'nin evliliği ya da Prens Philip'in gönlü zaman zaman başkalarına kaysa da boşanmayı aklından bile geçirmeyen Kraliçe 2. Elizabeth'in evliliği gibi...