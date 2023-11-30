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Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerçek bir kadÄ±n gibi görmeye baÅŸladÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#BaÅŸtan ÇÄ±karma SanatÄ±
Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerÃ§ek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 30, 2023 15:31

Herkesin hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi bir an vardÄ±r kuÅŸkusuz... Bazen o anÄ±n gelmesi iÃ§in bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlar ve beklemeye baÅŸlar insan. Ama bazen de hiÃ§ beklenmedik bir anda olur her ÅŸey. SÃ¶z konusu kiÅŸinin hayatÄ± aniden deÄŸiÅŸir. EÄŸer aÅŸk ise ortada olan, bir deÄŸil iki kiÅŸinin hayatÄ± deÄŸiÅŸir.

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BELKÄ° DE PRENS'Ä°N YANINDA BAMBAÅžKA BÄ°RÄ° OLACAKTI
Ä°ÅŸte son dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin manÅŸetlerden inmeyen gelini Kate Middleton ile eÅŸi Prens William'Ä±n hayatÄ± da bÃ¶yle bir anda deÄŸiÅŸti. AslÄ±nda hayatÄ± bambaÅŸka bir yola giren kiÅŸi Kate'in ta kendisi oldu.

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse sÄ±radan bir ailenin kÄ±zÄ± olan Kate Middleton eÄŸer o gÃ¼n okulda dÃ¼zenlenen yardÄ±m defilesinde o yarÄ± ÅŸeffaf iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±nÄ± giymeseydi bugÃ¼n belki de onun yerinde bir baÅŸkasÄ± olacaktÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onu Ä°ngiltere'nin gelecekteki kraliÃ§esi olmaya gÃ¶tÃ¼ren kapÄ±nÄ±n kilidini o gÃ¼n giydiÄŸi o yarÄ± ÅŸeffaf kÄ±yafet aÃ§tÄ±. Gelin bir bakalÄ±m nasÄ±l oldu, ne oldu.
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Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerÃ§ek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±

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ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi Kate ile William, okuduklarÄ± St Andrews Ãœniversitesi'nde tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Kate baÅŸka biriyle flÃ¶rt ediyordu. Ama bu William ile yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±k kurmalarÄ±na engel olmadÄ±.

BazÄ± sÃ¶ylentilere gÃ¶re Kate'i okumasÄ± iÃ§in o Ã¼niversiteye gÃ¶nderen kiÅŸi annesi Carole Middleton'Ä±n ta kendisi oldu.

AslÄ±nda Kate'in hayalinde Edinburgh'da okumak vardÄ±. Fakat Carole, kÄ±zÄ±nÄ±n William'a ulaÅŸmasÄ±nÄ± ve onunla bir gelecek kurmasÄ±nÄ± istiyordu. William olmasa bile en azÄ±ndan St. Andrews gibi bir okuldaki Ã¼st sÄ±nÄ±ftan birileriyle...

Her iki kÄ±zÄ±nÄ±n da varlÄ±klÄ± ve nÃ¼fuzlu genÃ§lerle evlenmesini saÄŸlayan kiÅŸinin Kate'in annesi Carole Middleton olduÄŸu Ã§ok uzun zamandÄ±r konuÅŸuluyor zaten. Bunu kÄ±saca hatÄ±rlattÄ±ktan sonra konumuza dÃ¶nelim.

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Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerÃ§ek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±

'KATE NE KADAR SEKSÄ° GÃ–RÃœNÃœYOR'
Kate, St. Andrews Ãœniversitesi'nde sanat tarihi eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yordu. William da aynÄ± bÃ¶lÃ¼m iÃ§in okula baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ama sonradan deÄŸiÅŸtirip coÄŸrafya okudu.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde iki genÃ§ birbirleriyle Ã§ok iyi arkadaÅŸ oldular. Fakat okulda yapÄ±lan bir yardÄ±m defilesinde Kate Ã¼zerindeki yarÄ± ÅŸeffaf kÄ±yafetle podyuma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n aralarÄ±ndaki arkadaÅŸlÄ±k da yÃ¶n deÄŸiÅŸtirdi.

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Kate o defilede Charlotte Todd'un tasarÄ±mÄ± olan siyah ve yarÄ± ÅŸeffaf bir kÄ±yafetle podyuma Ã§Ä±ktÄ±. Uzun ve dalgalÄ± saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±. SaÃ§Ä±nÄ± da aÃ§Ä±k renk iki aksesuarla sÃ¼sledi.

Prens William da o yardÄ±m gecesi iÃ§in 200 sterlinden satÄ±lan biletlerden bir tane aldÄ± ve Ã¶n sÄ±rada oturup defileyi izledi. YanÄ±nda arkadaÅŸlarÄ± da vardÄ±.

O sÄ±rada yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Kate Middleton Ã¼zerindeki kÄ±yafetle podyuma Ã§Ä±kÄ±nca onlara dÃ¶nÃ¼p "Kate ne kadar seksi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor" dediÄŸi rivayet edilir.

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O ANDA KATE'E BAKIÅžI DEÄžÄ°ÅžTÄ°: 'BAÅžTAN Ã‡IKARMA SANATI'
Â Ä°ÅŸte o an aralarÄ±nda yakÄ±n bir arkadaÅŸlÄ±k bulunan Kate ile William'Ä±n iliÅŸkisindeki dÃ¶nÃ¼m noktasÄ±ydÄ±. Ondan sonra yakÄ±n arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p birbirilerine karÅŸÄ± romantik duygular beslemeye baÅŸladÄ±lar.

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TasarÄ±mcÄ±sÄ± Todd'un "baÅŸtan Ã§Ä±karma sanatÄ±" adÄ±nÄ± verdiÄŸi bu elbiseyi giyen 20 yaÅŸÄ±ndaki Kate, Prens William ile uzun bir flÃ¶rt dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±ktan sonra bugÃ¼nÃ¼n Cambridge Prensesi oldu. Gelecekte onu bekleyen gÃ¶rev de kocasÄ± tahta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkenin kraliÃ§esi olmak.

KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse Kate o gÃ¼n podyumda giydiÄŸi o kÄ±yafet sayesinde William'Ä±n kendisine bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi.

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KATE BÄ°RAZ NAZ YAPTI
O geceye kadar Kate'i saÄŸlam, gÃ¼venilir ve sempatik bir arkadaÅŸ olarak gÃ¶ren Prens William ondan sonra Kate'e aÅŸÄ±k bir erkeÄŸin gÃ¶zleriyle bakmaya baÅŸladÄ±.

Ama tabii hemen ikilinin arasÄ±nda bir aÅŸk baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yani Kate'in yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± Prens'in kollarÄ±na koÅŸtuÄŸunu sanmayÄ±n.

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AnlatÄ±lanlara gÃ¶re defilenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen partide William, Kate'e olan ilgisini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.

Bir rivayete gÃ¶re beceriksiz bir ÅŸekilde genÃ§ kÄ±zÄ±n eline bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k kondurdu. Ama yine anlatÄ±lanlara gÃ¶re Kate ona biraz naz yaptÄ±.

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Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerÃ§ek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±

OKULU BIRAKMAYI DÃœÅžÃœNÃœRKEN VAZGEÃ‡TÄ°
Ã–zetle romantizm bÃ¶yle baÅŸladÄ±. Ama yine de aralarÄ±ndaki iletiÅŸimin deÄŸiÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Bu arada Kate o sÄ±rada onun baÅŸka bir konudaki fikrini de deÄŸiÅŸtirmiÅŸti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Prens o dÃ¶nemde okulu bÄ±rakmayÄ± bile aklÄ±ndan geÃ§iriyordu.

Bu konuda bir tÃ¼rlÃ¼ karar veremiyordu. Sonunda Kate aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan aldÄ± ya da aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±na getirdi ve okulunu bitirdi.

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Tabii bu arada hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±nÄ± ve gelecekteki eÅŸini de bulmuÅŸ oldu.

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Bu elbiseyi giymeseydi aÅŸk da olmayacaktÄ±... Ä°ÅŸte o an onu arkadaÅŸ deÄŸil gerÃ§ek bir kadÄ±n gibi gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±

'TASARIM ÅžEFFAF OLMASA WILLIAM KATE'Ä° FARK ETMEZDÄ°'
Bu arada Kate ile birlikte sÃ¶z konusu elbise de Ã¼nlÃ¼ oldu. TasarÄ±mcÄ±sÄ±na maliyeti 30 sterlin olan elbise, Kate ile William'Ä± aÅŸkÄ±nda bu kadar kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yÄ±llar sonra yapÄ±lan bir mÃ¼zayedede 78 bin sterline satÄ±ldÄ±.

BaÅŸtan Ã§Ä±karma sanatÄ± adlÄ± elbisenin tasarÄ±mcÄ±sÄ± Charlotte Todd, Kate'e o iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±nÄ± giydirenin kendisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi yÄ±llar sonra. "Onun kim olduÄŸunu bile bilmiyorum. Tamamen ÅŸanstÄ±" diye konuÅŸtu.

Ama sonra ÅŸunu da sÃ¶yledi:" Belki de o tasarÄ±m ÅŸeffaf olmasaydÄ± William onu hiÃ§ fark etmeyecekti."

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