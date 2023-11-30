Bana 'balina' bile dediler... Sessiz ve derinden adını tarihe yazdı

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Bu genç kızlar ülkelerinin yerel motiflerini taşıyan giysiler, bunun ardından bikiniler, gece kıyafetleriyle podyuma çıkıp jüriyi etkileyerek kraliçelik tacını giymek için mücadele eder.

Hepsinin ortak özelliği de güzel olmaları dışında incecik, bir gram bile fazla yağ barındırmayan fiziksel görüntüleri.

Bugüne kadar öyleydi desek yanılmış olmayız... Çünkü bu ayın başlarında Ekvador'da yapılan Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında bu kuralı yıkan görüntüler sergilendi.

Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken bir yarışmacı, zayıf rakipleri arasında şansını denedi. Tabii ki bu özelliğiyle de bu tür yarışmaların tarihine geçti.

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KIVRIMLI BEDENİYLE TARİHE GEÇTİ

Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında mücadele eden ilk büyük beden yarışmacı olarak tarihe geçen bu genç kız yarışmada Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett.

22 yaşındaki kıvrımlı genç kız yarışmada birincilik tacını giyemedi. Ama yine de dünyanın farklı ülkelerinden gelen 90 yarışmacı arasında ilk 20'ye kalmayı başardı.

Ama bunun yanı sıra başka bir ayrıntı daha var. Garrett, bu tür yarışmalarda geçerli olan 'güzellik kalıplarını' da yerle bir etmiş oldu. Tıpkı moda dünyasında bunu başaran Ashley Graham gibi.

Yarışmadan birinci olarak ayrılamasa da Jane Dipika Garrett, hem bu yarışmaların tarihi açısından hem de kendi kişisel tarihi açısından bir ipi göğüslemiş oldu.

Verdiği bir röportajda bu durumu şöyle tarif etti genç kız: "Seyirciden en çok alkışı ben aldım. Ve kendimi çok iyi hissettim. Çünkü toplumun farklı ve gerçek boyuttaki bir güzelliği gördüğü bir dönüm noktasıydı bu."

"BANA 'BALİNA' BİLE DEDİLER"

Her ne kadar seyirci kendisini çok alkışlasa da Garrett, söylediğine göre sosyal medyadan hiç beklemediği, şoke edici tepkiler aldı.

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Yaklaşık 300 bin kişinin takip ettiği Instagram sayfasına gelen yorumları da buna kanıt olarak gösterdi Garrett.

Onun paylaşımlarına bırakılan yorumlar her kim olursa olsun tüyler ürpertecek türden. Genç kıza kıvrımlı fiziğinden dolayı "balina" diyenler, onun obezite propagandası yaptığını ileri sürenler... İğrenç bir görünüm sergilediğini söyleyenler.

Kısacası acımasız ne kadar yorum varsa hepsi Garrett'ın paylaşımlarına kelimenin tam anlamıyla yağmur gibi yağdı.

Jane Dipika Garrett, verdiği röportajda da bunu anlattı: " Bana balina bile dediler. Ama hikayemi bilmiyorlar. Nelerle mücadele ettiğimi bilmiyorlar."

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SAĞLIK SORUNU KİLO ALMASINA NEDEN OLDU

Genç kız polikistik over sendromuyla yıllardır mücadele ettiğini söyledi. Hemen belirtelim bu hastalık başka birçok sağlık sorununun yanı sıra kilo almaya da neden oluyor.

Jane Dipika Garrett, bu yüzden de son zamanlarda aşırı kilo aldığını sözlerine ekledi.

Elbette kendisinin de bu yüzden bazı ruhsal sorunlar yaşadığını ama sonra hayata daha pozitif bakmayı öğrendiğini belirtti.

Genç kız hastalığı yüzünden daha az stres içeren bir yaşam tarzı benimsediğini anlattı. Meditasyon yaptığını, dengeli beslenmeye çalıştığını söyledi.

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KENDİSİ GİBİ BÜYÜK BEDEN KADINLAR İÇİN KOLEKSİYON HAZIRLAYACAK

Garrett'ın çocukluğundan beri en büyük hayali model olmakmış. Hatta gelecek planları arasında kendisi gibi iri beden kadınlara yönelik giyim koleksiyonları hazırlamak.

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Jade Dipika Garrett, ülkesi Nepal'i temsil ettiği yarışma sonuçlandığında mutluluktan havalara uçtuğunu gizlemedi.

Ner ne kadar ilk üç dereceye giremese de 90 kişi arasında ilk 20'ye girmek onun sevinçten havalara uçmasını sağladı.

Bunu da yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ifade etti genç kız: " İlk 20'deyim bebeğim! Hem güzel ülkem Nepal'deki hem de dünyadaki milyonlarca kadını bu şekilde temsil edebilmek ne büyük bir onur!