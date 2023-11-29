'Oğlunun kafası büyük' diyenlere seslendi: Dünyada bu kadar zalim insan varsa benim de kuvvetli içgüdülerim var

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HAYATININ BİR YANI ÇOK GÜZEL AMA BİR YANI KARANLIK

Ama bununla yetinmeyip kendisi de çalışıp çabalıyor ve parasını kazanıyor. Gençlik yıllarından bu yana modellikten oyunculuğa oradan DJ'liğe sayısız alanda kariyer yapmak için ter döktü.

Hatta bunlarla yetinmeyip bir de anılarını bir kitapta derledi. Yani özelliklerine yazarlığı da ekledi.

Ama diğer açıdan baktığınızda tam da o anı kitabında anlattıklarından yola çıkarsak Paris Hilton'un geçmişinin karanlık yönleri de var.

Sürdürdüğü hızlı hayat yüzünden ailesi tarafından bir yatılı okula yollandı. Zengin ailelerin çocuklarını "yola getirmek için" gönderdiği bu okulda tacize uğradı. Gençlik yıllarında bir dizi travma yaşadı.

Bir kez hamile kalıp çocuğunu aldırdı. Hatta bu tür travmaların yüzünden kendisi çocuk doğurmaya korktuğunu bile itiraf etti yıllar sonra.

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O ARTIK İKİ ÇOCUK ANNESİ

Zaten Carter Reum ile evlendikten sonra da kendisi hamile kalmak yerine taşıyıcı anne yöntemiyle önce bir erkek sonra da kız bebek sahibi oldu.

Sonuç olarak kimsenin beklemediği bir şekilde çocuklarına bağlı bir anneye dönüştü. Her ne kadar bazı kişiler onun bebeklerine kendisinin değil dadıların baktığını ileri sürse de oğlu Phoenix ile kızı London, Paris'in hayatındaki en önemli kişiler. Dünya üzerindeki milyonlarca anne gibi.

Paris Hilton bir yandan yeni doğan kızı, diğer yandan yakında bir yaşına girecek oğluyla ilgilenip aynı zamanda iş hayatından kopmasa da son dönemlerde canını çok sıkan, kendi deyimiyle kalbini kıran bir ayrıntı var. Oğlu ile ilgili sosyal medyada dolaşan söylentiler.

OĞLUNUN KAFASININ NORMALDEN BÜYÜK OLDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORLAR

Birçok kişi Hilton'un oğlu Phoneix'in kafasının normalden büyük olduğunu ileri sürüp minik bebekte bir hastalık olabileceğini konuşuyor.

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Bu iddialar uzun zamandır da sosyal medyada dolaşıyor. Bütün bunlardan haberdar olan Paris Hilton da sonunda kendi sosyal medya sayfasında paylaştığı fotoğraflarda Phoenix'e şapka takmaya başladı.

Fakat bununla da yetinmedi. Geçen haftalarda oğlunun hasta olduğu iddialarına sosyal medya sayfasından yanıt veren Hilton, People ile yaptığı röportajda da bu konuyu gündeme getirdi.

Oğluna yönelik bu iddialar yüzünden hem kalbinin kırıldığını hem de çok sinirlendiğini gizlemedi.

' DÜNYADA NE KADAR ÇOK ZALİM İNSAN VAR'

42 yaşındaki Hilton bu konuda " Genellikle böyle şeyler söyleyenlere cevap vermeye tenezzül etmem. Ama dünyada bu kadar çok zalim insan olduğunu görmek kalbimi kırdı" dedi.

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İnsanların küçük, masum bir bebeğe karşı bu kadar kötü niyetli olabileceklerine inanmadığını söyleyen Paris Hilton sözlerini sürdürdü: "Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler. Ama o benim küçük meleğim. Ve eğer biri onu ya da duygularını incitecek bir şey söylerse ben hep onun yanında olacağım."

Bu arada Hilton, sosyal medya üzerinden küçük bir bebeğe böylesine zorbalık yapanlar adına üzüldüğünü de sözlerine ekledi: "Demek hayatları bu kadar perişan ki küçücük bir bebek hakkında böyle konuşabiliyorlar."

Hilton oğluyla ilgili kafasının normalden büyük olduğunu söyleyenler yüzünden annelik içgüdülerinin ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

Hilton oğluna yönelik bütün bu eleştirilerin yanı sıra hem kendi çevresinde hem de hayranları arasında destek olanlar bulunduğunu ve onlar için minnettar olduğunu belirtti. Dünyada kendisini destekleyen bu kadar çok insan olduğunu bildiği için müteşekkir olduğunu sözlerine ekledi.