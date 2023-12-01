Pek aÅŸÄ±k gÃ¶rdÃ¼k seni William Elti, eltiye nispet yaptÄ±

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YÄ°NE HERKESÄ°N DÄ°LÄ°NE DÃœÅžTÃœLER

Tarih kitaplarÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rsanÄ±z, kendi tanÄ±k olduÄŸunuz dÃ¶nemleri ÅŸÃ¶yle hafÄ±zanÄ±zda bir tazeleseniz bu soruya "Kesinlikle hayÄ±r" yanÄ±tÄ± vereceksiniz bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu aile, hatta bÃ¼tÃ¼n kraliyet aileleri tarih boyunca hiÃ§bir zaman sÄ±radan hayatÄ±n huzurunu yaÅŸayamadÄ±.

Bu dÃ¼nyada her ÅŸeyin bir bedeli olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±p geÃ§elim bu konuyu... Sonra da yine son dÃ¶nemde herkesin dilinde olan Ä°ngiliz kraliyet ailesine dÃ¶nelim.

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IRKÃ‡ILIK BOMBASI PATLADI

Bu aile son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k fÄ±rtÄ±na ile uÄŸraÅŸÄ±yor. 2020'nin daha ilk ayÄ±nda ailedeki gÃ¶revlerinden ayrÄ±lan Harry ile Meghan, ortalÄ±ÄŸÄ±, kelimenin tam anlamÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. O karmaÅŸa hala sÃ¼rÃ¼yor.

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Harry ile Meghan, Oprah Winfrey'e verdikleri rÃ¶portajda, aileden birilerinin o sÄ±rada daha dÃ¼nyaya gelmemiÅŸ olan ilk bebekleri Archie'nin ten renginin nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusunda yorum yaptÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Aileyi de Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.

Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde herkes bu konuda tahminlerini ve fikirlerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Son olarak da "Meghan'Ä±n gayri resmi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼" olarak nitelendirilen Omid Scoobie, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yayÄ±nlanan Endgame adlÄ± kitabÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Archie'nin ten rengini sorgulayan iki aile Ã¼yesinin kimliÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re kitabÄ±n Ä°ngilizce aslÄ±nda bu isimler yer almÄ±yordu. Ama Hollanda iÃ§in yapÄ±lan Ã§evirisinde Kral Charles ile Galler Prensesi Catherine'in adÄ± geÃ§ti. Sonra bunun yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼p kitap Hollanda'da raflardan toplandÄ±. Ama olan oldu.

ONLAR DA DUYGULARINI KENDÄ°LERÄ°NE SAKLAMAK ZORUNDA

Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu konu giderek alevlenecek. Harry ile Meghan'Ä±n kendilerinin konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ± nokta da onlarÄ±n yerine baÅŸkalarÄ± anlatacak.

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Ã–te yandan Londra'da kalan Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yeleri de gÃ¶revlerini yerine getirecek. KapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda Ã¶fke krizleri geÃ§irseler de halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¼lÃ¼msemeye devam edecekler.

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneÄŸi de dÃ¼n gece yaÅŸandÄ±. Her yÄ±l gelenek olduÄŸu Ã¼zere Royal Variety Performance gerÃ§ekleÅŸti.

Royal Albert Hall'de yapÄ±lan gala gecesi yine kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã¼yelerini ve bir konuk kraliyet Ã§iftini bir araya getirdi.

Kendisine dolaylÄ± olarak yÃ¶neltilen bu Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k suÃ§lamalarÄ±ndan sonra Galler Prensesi Kate'in o gece nasÄ±l gÃ¶rÃ¼neceÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir merak konusuydu.

KATE GÃœLÃœMSEMESÄ°YLE SORULARI YANITLADI

Kate de gala gecesinde bu sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. Ama Ã¶yle beklendiÄŸi gibi asÄ±k suratlÄ± gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yordu. Ã–ylesine laf olsun diye giyinmemiÅŸti. Gayet Ã¶zenliydi. Ãœstelik kocasÄ± Prens William ile epeydir olmadÄ±ÄŸÄ± kadar yakÄ±n bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyordu.

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Ã–te yandan Kate'in o gece iÃ§in seÃ§tiÄŸi kÄ±yafet, Prenses daha Royal Albert Hall'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda otomobilden indiÄŸi anda konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kate'in kÄ±yafeti aslÄ±nda birÃ§ok ÅŸey anlatÄ±yordu. SonuÃ§ olarak birÃ§ok yoruma da yol aÃ§tÄ±.

ELBÄ°SENÄ°N AÄžZI OLSA DA KONUÅžSA

Kate Middleton gala gecesi iÃ§in Safiyaa imzalÄ± yeÅŸil tonunda bir elbise giydi. Beden kÄ±smÄ± dÃ¼mdÃ¼z olan elbisenin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± vatkalÄ± omuzlarÄ± ve bazen bir pelerin gibi gÃ¶rÃ¼nen kol detayÄ±ydÄ±.

Ä°ÅŸte Kate'in elbisesinin o kol detayÄ± hemen akÄ±llara Meghan'Ä± ve onun yÄ±llar Ã¶nce sergilediÄŸi ve hafÄ±zalara kazÄ±nan bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ akÄ±llara getirdi. GerÃ§ekten de "iki dÃ¼ÅŸman eltinin" kÄ±yafetleri sanki birbirinin kopyasÄ± gibiydi.

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Ä°ÅŸin tuhafÄ± Meghan'Ä±n o mavi elbisesi de Kate'inkiyle aynÄ± modacÄ±nÄ±n tasarÄ±mÄ±ydÄ±. Ä°lk bebeÄŸine hamile olduÄŸu sÄ±rada Prens Harry ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± turun Fiji ayaÄŸÄ±nda bir resmi yemekte giymiÅŸti Meghan bu elbiseyi.

Meghan ve Harry'den dolaylÄ± olarak kendisine yÃ¶nelen Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k eleÅŸtirilerinin ardÄ±ndan Kate'in eltisinin yÄ±llar Ã¶nce giydiÄŸine benzer bir elbise seÃ§mesi de dedikodu Ã§arklarÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

Ã–nce iki elti kÄ±yaslandÄ±. Kate, eltisini taklit etmekle eleÅŸtirildi. Benzer Ã§izgilere sahip kÄ±yafetleri hangisinin daha iyi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± hala bitmiÅŸ deÄŸil.

William, gece boyunca karÄ±sÄ± Kate'in elini neredeyse hiÃ§ bÄ±rakmadÄ±. Bu durum da Ã§iftin Okyanus Ã¶tesine yani Harry ile Meghan'a nispet yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlarÄ±na neden oldu.Â

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Kate'in gece iÃ§in seÃ§tiÄŸi elbise daha ilk anda Meghan Markle'Ä±n, Harry ile evliliÄŸinin ilk dÃ¶neminde Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± turun Fiji ayaÄŸÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafeti akÄ±llara getirdi. TesadÃ¼f mÃ¼ yoksa bilinÃ§li seÃ§im mi belli deÄŸil ama iki kÄ±yafet de aynÄ± tasarÄ±mcÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.Â





BÄ°R DE AÅžK GÃ–STERÄ°SÄ°: ELTÄ°YE NÄ°SPET

Ama o geceyle ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ±. Kate ile William, gecenin baÅŸÄ±ndan itibaren gayet neÅŸeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±. Ãœstelik aralarÄ±nda son dÃ¶nemde Ã¶rneÄŸine Ã§ok rastlanmayan bir yakÄ±nlÄ±k da vardÄ±.

William, genelde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi karÄ±sÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k dokunuÅŸlarla varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirmek yerine aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ona sevgi dolu ve kibar davranÄ±ÅŸlar sergiledi.

Ã‡ift, otomobilden indikten sonra el ele tutuÅŸup kameralara iddialÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi. Hem o anlarda hem de gecenin kalanÄ±nda Ã§iftin yÃ¼zlerindeki gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler hiÃ§ eksilmedi.

Bu durum da ailenin benimsediÄŸi ve KraliÃ§e Elizabeth'in de hayatÄ± boyunca uyguladÄ±ÄŸÄ± duygularÄ±nÄ± asla dÄ±ÅŸarÄ±ya vurmama, ne olursa olsun dik durma geleneÄŸini akÄ±llara getirdi.

BirÃ§ok kiÅŸi "Kate dolaylÄ± yoldan da olsa kendisine Ä±rkÃ§Ä± suÃ§lamasÄ± yÃ¶nelten eltisine mesaj gÃ¶nderdi, nispet yaptÄ±" diye yorumlandÄ±.Â

DEDÄ°KODU KONUSUNDA ONLARI GERÄ°DE BIRAKMAYAN KONUKLAR

Bu arada gecenin meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine Ã§eken tek Ã§ifti Kate ile William deÄŸildi. Ã‡iftin bir de konuÄŸu vardÄ±. Ä°sveÃ§'in gelecekteki kraliÃ§esi Prenses Victoria ile kocasÄ± Prens Daniel.

Siyahlar iÃ§indeki konuk Ã§ift de gece boyu hem Kate ve William ile samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiledi hem de Ã¶zellikle Victoria'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler eksilmedi.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Victoria ile Daniel de kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda nasÄ±l olduklarÄ± Ã§ok merak edilen bir Ã§ift. Ã‡Ã¼nkÃ¼ son bir yÄ±ldÄ±r Daniel'in karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± artÄ±k Ã¼lke sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.

Sonunda Daniel, bir rÃ¶portaj verdi ve bunlarÄ± yalanladÄ±. Ama herkesin kafasÄ±ndaki soru iÅŸaretleri silinmedi.

Gecenin dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri de Kral Charles ile KraliÃ§e Camilla'nÄ±n yokluÄŸuydu. Genellikle onlar da bu Ã¶zel gala gecesini kaÃ§Ä±rmazdÄ±. Fakat bu kez ortada gÃ¶rÃ¼nmeyip sahneyi ev sahibi ve konuk genÃ§lere bÄ±raktÄ±.

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