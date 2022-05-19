Sosyal medya bu sÃ¶ylentiyle sallandÄ±... Depp ile avukatÄ± flÃ¶rt ediyor

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BAÅžARILI BÄ°R AVUKAT

ABD'nin Virginia kentinde gÃ¶rÃ¼len davayla ilgili bir sÃ¶ylenti ortalarda dolaÅŸÄ±yor son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r. Haber sitelerinden sosyal medyaya uzanan geniÅŸ bir Ã§erÃ§evede giderek yayÄ±lan ve her geÃ§en dakika daha Ã§ok ilgi Ã§eken bu sÃ¶ylentinin kahramanlarÄ± da Johnny Depp ile hukuk ekibinde yer alan avukatÄ± Camille Vasquez. KolombiyalÄ± bir ailenin kÄ±zÄ± olan ve ABD'de doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen 37 yaÅŸÄ±ndaki Vasquez, Ã¶nceleri sadece duruÅŸmalardaki tavÄ±rlarÄ± ve cesur sorularÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu. MesleÄŸinde gayet iddialÄ± olduÄŸu bilinen Camille Vasquez, mÃ¼vekkili Depp'i savunurken ortaya serdiÄŸi kanÄ±tlar, Ã§apraz sorgularda Amber Heard'Ã¼ terleten sorular derken ÅŸimdi bambaÅŸka bir nedenle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Birkaç gündür Johnny Depp ile avukatÄ± Camille Vazquez arasÄ±nda bir romantik iliÅŸki olduÄŸu iddialarÄ± ortada dolaÅŸÄ±yor. Bunun nedeni de Vasquez'in bu konudaki bir soruya verdiÄŸi her anlama gelebilecek tepki.

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GÃœLÃœMSEYEREK YOLUNA DEVAM ETTÄ°

BirkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Virginia Fairfax'ta duruÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adliyeden Ã§Ä±kan Camille Vasquez, o anda hiÃ§ beklemediÄŸi bir soruyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ä°nternetteki TMZ adlÄ± magazin sitesinin muhabiri Vasquez'e "Ä°nsanlar sizin Johnny Depp ile flÃ¶rt edip etmediÄŸinizi bilmek istiyor. Bu internette de konuÅŸuluyor. Bize "evet" ya da "hayÄ±r" diye net bir cevap verebilir misiniz?" dedi. Camille Vasquez, bu soruya net bir yanÄ±t vermedi fakat tuhaf bir ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼mseyerek yoluna devam etti.

SAMÄ°MÄ° TAVIRLARI YÃœZÃœNDEN

BÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶ren Johnny Depp ile Amber Heard davasÄ±nda odaÄŸÄ±n bu noktaya kaymasÄ±nÄ±n nedeni ise oyuncu ile avukatÄ±nÄ±n duruÅŸma salonunda sergilediÄŸi samimiyet. SÄ±k sÄ±k birbirlerine bakÄ±p gÃ¼lÃ¼msemeleri, bazÄ± anlarda birbirlerine dokunmalarÄ± ve sarÄ±lmalarÄ±. Tamamen dostÃ§a olabilecek bu davranÄ±ÅŸlarÄ±n neden "bu dava yeni bir aÅŸkÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± mÄ± saÄŸladÄ±?" sorusuna neden olduÄŸuna gelirsek... SÃ¶z konusu olan kiÅŸi sinemanÄ±n en gÃ¶zde aktÃ¶rlerinden Johnny Depp ile kariyerinde baÅŸarÄ± basamaklarÄ±nÄ± emin adÄ±mlarla Ã§Ä±kan genÃ§ avukat Camille Vasquez olunca bu sÃ¶ylentinin Ã§Ä±kmasÄ± da doÄŸal gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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UZMANLIK ALANI KARALAMA DAVALARI

DuruÅŸma salonunda sergilediÄŸi samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler nedeniyle Johnny Depp ile flÃ¶rt ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Camille Vasquez, 1984 doÄŸumlu. Kolombiya asÄ±llÄ± Leonel ve Marilia Vasquez'in kÄ±zÄ± olan avukat Vasquez, ailesiyle birlikte Buena Park'ta 1 milyon dolarlÄ±k bir evde yaÅŸÄ±yor. GÃ¼ney California Ãœniversitesi'nden sanat, iletiÅŸim ve politika bilimleri alanÄ±nda 2006'de mezun oldu Vasquez. 2007 ile 2010 arasÄ±nda da Southwestern Law School'da hukuk eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. GÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± hukuk firmasÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan bilgilere gÃ¶re de iÅŸ yaÅŸamÄ±yla ilgili davalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra karalama davalarÄ±na odaklanÄ±yor.

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BU SÃ–YLENTÄ°YÄ° DEPP'Ä°N HAYRANLARI Ã‡IKARDI

Johnny Depp ile avukatÄ± Camille Vasquez'in duruÅŸma salonundaki tavÄ±rlarÄ± nedeniyle ortaya atÄ±lan bu flÃ¶rt sÃ¶ylentileri sosyal medyada da tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Depp'in hayranlarÄ± tarafÄ±ndan ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sevimli bulunduÄŸunu da ekleyelim. Depp'i destekleyenler, bunun gayet gÃ¼zel bir geliÅŸme olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼p ikiliyi birbirlerine yakÄ±ÅŸtÄ±ran illÃ¼strasyonlar paylaÅŸÄ±yorlar. Bu sÃ¶ylentinin Amber Heard'Ã¼ eski eÅŸine karÅŸÄ± iyice "bileyip" duruÅŸmada tuhaf sÃ¶zler sarf etmesinin an meselesi olduÄŸu konusunda espri yapanlar da bu gruptan Ã§Ä±ktÄ±.

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'SADECE Ä°Åž Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°'

Fakat baÅŸka bir grup da Depp ile Vasquez'in birbirlerine sarÄ±lÄ±p dokunmalarÄ±nÄ±n normal ve dostÃ§a olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼. Bu grup, Amber Heard'Ã¼n de zaman zaman hukuk ekibinde yer alan kiÅŸilerle bu tÃ¼r samimi tavÄ±rlar sergilediÄŸini belirtti.

BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir grup var ki onlar da eÄŸer bu söylentiler doÄŸruysa kesinlikle meslek ahlakÄ±yla baÄŸdaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Böyle düÅŸünen bazÄ± kiÅŸiler, bu tür söylentilerle Vasquez'in duruÅŸma salonundaki profesyonel baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n gölgelendiÄŸini savundu.

'BÄ°R AVUKAT OLARAK SAYGINLIÄžINI KAYBEDER'

Bu sÃ¶ylentinin asla gerÃ§ek olamayacÄŸÄ±nÄ± savunanlar da fikirlerini ÅŸÃ¶yle ifade ediyor sosyal medyada: "Herkesin bildiÄŸi gerÃ§ek... AvukatlarÄ±n, mÃ¼vekkilleriyle bu tÃ¼r bir iliÅŸkiye girme izni yoktur. EÄŸer bu olursa Vasquez de bir avukat olarak saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybeder. "

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'DAVA BÄ°TENE KADAR YORUM YOK'

Bu arada bu sÃ¶ylentilerin ortaya atÄ±lmasÄ±ndan sonra ABD'den birÃ§ok basÄ±n organÄ± Camilla Vasquez'e ulaÅŸtÄ±. Ancak avukat Vasquez "dava bitene kadar bu konuda yorum yapmayacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

'YÜZDE YÜZ, KESÄ°NLÄ°KLE, TAMAMEN GERÇEK DIÅžI': Öte yandan ET'ye konuÅŸan bir baÅŸka kaynak da Johnny Depp ile Camille Vasquez'in flört ettiÄŸi söylentilerinin "tamamen, kesinlikle, yüzde yüz doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi. Bu kaynaÄŸa göre avukat ile müvekkili arasÄ±ndaki bu flört söylentileri tamamen sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n hayal gücünün bir ürünü.

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