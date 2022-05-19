Bruce Willis'a afazi teşhisi konulmuştu: Bütün yeni ve eski eşler sizden ilham almalı

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CANNES HATIRASI

Bruce Willis ile 1987- 2000 arasında evli kalan ve üç çocuk sahibi olan eski eşi Demi Moore, Instagram hesabında, yıllar öncesinden gelen bir fotoğraf paylaştı. Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nden bir anıydı bu fotoğraf. 1997 yılında çekilen o karede o dönemde evli olan Bruce Willis ile Demi Moore kırmızı halıda yan yana objektiflere poz veriyor.

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DİKKAT ÇEKEN YORUM

Eski eşi Bruce Willis ile boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Moore'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bu eski paylaşıma yorum yazanlardan biri de Bruce Willis'in şu anda evli olduğu Emma Heming oldu.

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'BÜTÜN ESKİ VE YENİ EŞLERE İLHAM VERMELİ'

Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya getiren Heming, Moore'un Instagram paylaşımına "Bütün duygular" yazıp bir de kalp emojisi koydu. Ardından da "güzel" diye ekledi. Willis'in eski ve şimdiki eşleri arasında bir kez daha gözler önüne serilen bu arkadaşlık da dikkatli gözlerden kaçmadı. Demi Moore'un, bu yazışmayı gören bir takipçisi de hem Moore'un hem de Heming'in bütün eski ve yeni eşlere ilham kaynağı olması gerektiğini belirtti.

67 yaşındaki Bruce Willis'in aldığı afazi teşhisi yüzünden oyunculuğu bırakacağı, geçtiğimiz mart ayında tüm ailesi tarafından yapılan ortak bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu. Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, ve Evelyn imzalı açıklama "Bruce'un harika hayranlarına" hitabıyla başladı. Aile tarafından yapılan bu ortak açıklamada, 'Zor Ölüm'ün yıldızı, efsane aktör Bruce Willis'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve 'Afazi' teşhisi koyulduğu ve bu hastalığında da bilişsel kabiliyetleri etkilediği belirtildi. Aile, bu gelişmenin sonucu olarak Bruce Willis'in onun için çok şey demek olan oyunculuk kariyerini bırakacağını duyurdu. Willis Ailesi'nin açıklaması şu şekilde son buldu: "Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve aralıksız sevgi, merhamet ve desteğiniz karşısında minnettarız. Güçlü bir aile birliğiyle bu süreçten geçiyoruz ve hayranlarının da bunu bilmesini istedik, çünkü onun sizler için ve sizlerin onun için ne demek olduğunu biliyoruz. Bruce'un her zaman söylediği gibi "Gününü gün et" ve birlikte bunu yapmayı planlıyoruz. Sevgiler."

GÖZLER AİLESİNE ÇEVRİLDİ

Tüm dünyayı sarsan bu haberin ardından gözler Bruce Willis'in geniş ailesine en çok da eşi Emma Heming'e çevrildi. Bu arada aileye yakın kaynaklar da Willis ve geniş ailesinin mücadelesiyle ilgili bilgileri paylaşıyor. People dergisine konuşan Bruce Willis ve eşi Emma Heming'e yakın bir kaynak, tüm ailenin hayata olumlu açıdan bakmaya çalıştığını ve birlikte güzel anlar yaratmak için çaba harcadığını belirtti.

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'KOCANIZIN GÜNDEN GÜNE GÜÇTEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK KOLAY DEĞİL'

Dergiye konuşan kaynak, Bruce Willis'in 2009 yılında evlendiği Emma Heming'in bu konuda gerçekten olağanüstü bir çaba harcadığını belirtti. Kaynak, biri 10, diğeri 7 yaşında iki kız çocuk annesi olan Heming'in, ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele içinde olduğunu sözlerine ekledi. Onun vurguladığı bir başka ayrıntı da durumun Emma Heming için son derece zor olduğu. "Kocanızın günden güne güçten düştüğünü izlemek kolay değil" diyerek eski model Heming'in durumunu özetledi.

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GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTİYOR

Bu arada Emma Heming'in, Bruce Willis'in sağlığıyla ilgilenmek üzere profesyonel yardım aldığı da belirtildi. Söz konusu kaynağın People dergisine verdiği bilgiye göre Heming, kocası için alanında en iyi doktorlarla da çoktan bağlantı kurdu. Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evde Bruce ile ilgilenen yardımcılar var. Fakat yine de Emma onun güvenliğinden emin olmak için kocasının bakımıyla yakından ilgileniyor."

BEKLENEBİLECEK BİR DURUM AMA YİNE DE EMMA ŞOKE OLDU

Bruce Willis ile eşi Emma Heming arasında hatırı sayılır bir yaş farkı var. Willis 67, Demi Moore'dan boşandıktan sonra evlendiği Emma Heming ise 43 yaşında. Hayatın genel akışı dikkate alındığında da Bruce Willis'in sağlığının kendisinden 24 yaş genç eşinden daha erken bozulması beklenebilecek bir durumdu. Fakat aileye yakın kaynak; afazi hastalığının Emma Heming'i de kelimenin tam anlamıyla şoke ettiğini belirtti.

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EN BÜYÜK ŞANSI KALABALIK AİLESİ

Bu arada sağlık sorunları söz konusu olduğunda, Bruce Willis'in en büyük şansının ailesi olduğu belirtiliyor. Sadece Emma Heming değil eski eşi Demi Moore da her koşulda Willis'in yanında. Moore ile evliliğinden dünyaya gelen üç yetişkin kızı babalarının iyi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyor. Heming ile evliliğinden dünyaya gelen iki küçük kızı da babaları için büyük bir moral kaynağı. Hatta kalabalık ailenin, Willis ile Heming'in kızı Mabel'ın 10'uncu yaşını hep birlikte kutladığı da konuşuluyor.