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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben!

#Adriana Lima#75'İnci Cannes Film Festivali#Top Gun: Maverick
Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

75'inci Cannes Film Festivali hızlı başladı, hızlı devam ediyor... Festivalin bu ilk günlerinin en gösterişli galası da dün gerçekleşti. Bu kez, Top Gun: Maverick adlı film, festivalde görücüye çıktı. Geceye filmin yıldızları Tom Cruise ile Jennifer Connelly'nin yanı sıra moda ve sinema dünyasının ünlüleri de katıldı.

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TOM CRUISE'A ONUR ÖDÜLÜ
Top Gun: Maverick filminin, 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galasının parlayan yıldızlarından biri Tom Cruise oldu. 59 yaşındaki oyuncu gecede bir de Onursal Altın Palmiye Ödülü aldı.

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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

BEBEK BÜYÜDÜ
Galanın kırmızı halısında dikkat çeken konuklardan biri de sevgilisi Andre Lemmers'den üçüncü bebeğini bekleyen Brezilyalı model Adriana Lima'ydı. 40 yaşındaki Lima'nın giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbise giydi.

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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

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HAMİLE HALİYLE BİLE KARIN KASLARI OLAY OLMUŞTU
Lima, kırmızı halıda sevgilisiyle birlikte uzun uzun poz verdi. Modelin, geçen ay sosyal medyada gündem olan karın kasları bu elbiseden de dikkat çekti.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI
Adriana Lima ve Andre Lemmers, geçen ay bekledikleri bebeğin cinsiyetini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Buna göre çift, bir erkek bebek bekliyor. Çiftin mutlu haberi duyurduğu videoda Lima'nın eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları Valentina ve Sienna ile Lemmers'ın eski ilişkisinden dünyaya gelen iki çocuğu da yer almıştı.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR
İşte 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Top Gun: Maverick filminin galasından objektiflere yansıyanlar.

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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

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Top Gun: Maverick'in başrol oyuncular Tom Cruise ile Jennifer Connelly objektiflere birlikte poz verdi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben


Connelly'nin sade şıklığı kırmızı halıda dikkat çekti.

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Model Adriana Karembeu, parlak pembe renkli gece elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Açılışta siyah giyen Eva Longoria bu kez gümüş rengi pırıltılı bir elbise tercih etti.

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Oyuncu Miles Teller ve eşi Keeley, kırmızı halıda aşk gösterisi yaptı.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

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Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles'ın kızları Lady Amelia ve Lady Elizabeth Spencer da galanın konukları arasındaydı.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

İspanyol model ve oyuncu Jon Kortajarena, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Genç oyuncu Elle Fanning uçuk pembe elbisesiyle dikkat çekti.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Emilia Schüle ve iki renkli kıyafeti.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Grace Elizabeth, altın rengi pırıltılı ve kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

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Jasmine Tookes sarı elbisesiyle gösterişli bir şıklık sergiledi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Josephine Skriver da gala için iki renkli giyindi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Katherine Langford da fosforlu pembe bir elbise giydi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Leonie Hanne de açılış gününde olduğu gibi yine uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir elbise giydi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Patricia Contreras kırmızı halının şık konuklarından biriydi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Cannes'da genellikle gösterişli kıyafetler giyen Aishwarya Rai, tarzından yine vazgeçmedi.

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Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Talia Storm, kırmızı halının en renkli konuklarından biriydi.

Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben

Model  Toni Garrn, kırmızı halıya Alex Pettyfer ile katıldı.

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#Adriana Lima#75'İnci Cannes Film Festivali#Top Gun: Maverick

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