Kırmızı halıda karnını gösterdi: Sevgilim, bebeğim ve ben!

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TOM CRUISE'A ONUR ÖDÜLÜ

Top Gun: Maverick filminin, 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galasının parlayan yıldızlarından biri Tom Cruise oldu. 59 yaşındaki oyuncu gecede bir de Onursal Altın Palmiye Ödülü aldı.

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BEBEK BÜYÜDÜ

Galanın kırmızı halısında dikkat çeken konuklardan biri de sevgilisi Andre Lemmers'den üçüncü bebeğini bekleyen Brezilyalı model Adriana Lima'ydı. 40 yaşındaki Lima'nın giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir elbise giydi.

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HAMİLE HALİYLE BİLE KARIN KASLARI OLAY OLMUŞTU

Lima, kırmızı halıda sevgilisiyle birlikte uzun uzun poz verdi. Modelin, geçen ay sosyal medyada gündem olan karın kasları bu elbiseden de dikkat çekti.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Adriana Lima ve Andre Lemmers, geçen ay bekledikleri bebeğin cinsiyetini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Buna göre çift, bir erkek bebek bekliyor. Çiftin mutlu haberi duyurduğu videoda Lima'nın eski eşi Marko Jaric ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları Valentina ve Sienna ile Lemmers'ın eski ilişkisinden dünyaya gelen iki çocuğu da yer almıştı.

KIRMIZI HALIDAN YANSIYANLAR

İşte 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Top Gun: Maverick filminin galasından objektiflere yansıyanlar.

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Top Gun: Maverick'in başrol oyuncular Tom Cruise ile Jennifer Connelly objektiflere birlikte poz verdi.





Connelly'nin sade şıklığı kırmızı halıda dikkat çekti.

Model Adriana Karembeu, parlak pembe renkli gece elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Açılışta siyah giyen Eva Longoria bu kez gümüş rengi pırıltılı bir elbise tercih etti.

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Oyuncu Miles Teller ve eşi Keeley, kırmızı halıda aşk gösterisi yaptı.

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Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles'ın kızları Lady Amelia ve Lady Elizabeth Spencer da galanın konukları arasındaydı.

İspanyol model ve oyuncu Jon Kortajarena, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Genç oyuncu Elle Fanning uçuk pembe elbisesiyle dikkat çekti.

Emilia Schüle ve iki renkli kıyafeti.

Grace Elizabeth, altın rengi pırıltılı ve kuyruklu elbisesiyle dikkat çekti.

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Jasmine Tookes sarı elbisesiyle gösterişli bir şıklık sergiledi.

Josephine Skriver da gala için iki renkli giyindi.

Katherine Langford da fosforlu pembe bir elbise giydi.

Leonie Hanne de açılış gününde olduğu gibi yine uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir elbise giydi.

Patricia Contreras kırmızı halının şık konuklarından biriydi.

Cannes'da genellikle gösterişli kıyafetler giyen Aishwarya Rai, tarzından yine vazgeçmedi.

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Talia Storm, kırmızı halının en renkli konuklarından biriydi.

Model Toni Garrn, kırmızı halıya Alex Pettyfer ile katıldı.

















