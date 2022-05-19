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Dünya onu İngiliz kraliyet ailesinin gelini olarak tanıdı: Artık tek rakibi Kim Kardashian

#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi
Dünya onu İngiliz kraliyet ailesinin gelini olarak tanıdı: Artık tek rakibi Kim Kardashian

İngiliz kraliyet ailesine hızlı bir şekilde gelin gidip aynı hızla ülkeden ayrılan Meghan Markle ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. 2020 yılının başında, kendisine kraliyet hayatının kapısını açan Prens Harry ile birlikte Mountbatten Windsor ailesindeki resmi görevlerini terk edip p bağımsız bir hayat kurmak üzere ABD'ye yerleşen Markle, bir dönem eltisi Kate Middleton ile rakip olarak görülüyordu. Ama ileri sürülenlere göre artık yeni bir rakipleri var: Kim Kardashian ve ailesi.

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'SAKİN HAYAT' MÜMKÜN OLMADI
"Basının ve kamuoyunun ilgisinden uzak, bağımsız bir hayat kurmak" amacıyla İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle için işler pek de öyle gelişmedi. Dünya gündemine bomba gibi düşen ayrılığın ardından çift, eskisinden çok daha fazla dikkat çekmeye başladı. Özellikle de verdikleri röportajlarda Buckingham Sarayı ile ilgili sarf ettikleri sözler, onları gündemin ilk sıralarına taşıdı hep. Yani bir başka deyişle "basının ilgisinden uzak sakin bir hayat" onlar için mümkün olmadı. Şimdi ortaya atılan iddialara bakılırsa da artık onların hayatını isteyen herkes TV ekranı aracılığıyla izleyebilecek.

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Dünya onu İngiliz kraliyet ailesinin gelini olarak tanıdı: Artık tek rakibi Kim Kardashian

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KRALİÇE'NİN VERDİĞİ UNVANI KULLANMAYI PLANLIYORLAR
2020 yılında bir dijital yayın platformuyla milyon dolarlık anlaşma imzalayan Harry ile Meghan henüz bu alanda çok da dişe dokunur bir işe imza atamadı. Fakat ileri sürülenlere bakılırsa çift "bomba gibi" bir projeye hazırlanıyor. Harry ile Meghan, tıpkı Kardashian- Jenner ailesini hem şöhret hem servet sahibi yapan  Keeping Up With The Kardashians benzeri bir TV programı hazırlayacak. Yani hayatlarının belli bir bölümü, anlaşma imzaladıkları dijital yayın platformunda seyirciyle buluşacak. Daha kısaca özetlersek Harry ile Meghan, tıpkı Kardashian ailesininki gibi bir reality şova imza atacak. Hatta programın adı daha şimdiden Keeping Up With Duke and the Duchess of Sussex olarak anılmaya başlandı bile. Sözün burasında çiftin, Kraliçe tarafından, evlendikten sonra kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını ellerinde tuttuklarını da hatırlatalım.

Her ne kadar Kardashian ailesi gibi bir tür yarı belgesele imza atacakları konuşuluyor olsa da, dijital yayın platformunun yöneticilerine göre daha tüm taşlar yerli yerine oturmadı. Kanalın yetkilileri, programın büyük olasılıkla gelecek yıl yayınlanmaya başlayacağını söylüyor. Bunun nedeni de Harry'nin anılarından oluşan kitabın bu yıl içinde piyasaya çıkacak olması. Kitabın alacağı tepkilere göre çiftin programının yayın zamanlamasına da karar verilecek. Page Six'in haberine göre dijital yayın platformunun yetkilileri "zamanlamanın şu anda tartışıldığını ve her şeyin henüz havada olduğunu" söylediler.

Dünya onu İngiliz kraliyet ailesinin gelini olarak tanıdı: Artık tek rakibi Kim Kardashian


HOLLANDA ETKİNLİKLERİ DE DAKİKASI DAKİKASINA KAYDEDİLDİ
Harry ile Meghan, milyon dolarlık bir anlaşma imzaladıkları dijital yayın programı için Hollanda'da yapılan Invictus Oyunları sırasında bir program hazırladılar. Çiftin, oyunlar sırasında katıldığı tüm etkinlikler, dijital yayın platformunun kameraları tarafından kayda alındı. İleri sürülenlere göre program kısa süre sonra ekrana gelecek.

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SÜRPRİZ BİR ZİYARETTE BULUNDULAR
Harry ile Meghan, geçen ay İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e yaptıkları sürpriz bir ziyaretle gündeme geldiler. Invictus Games için Hollanda'ya gitmek üzere ABD'den Avrupa'ya geçen çift o arada da bu sürpriz ziyareti gerçekleştirdi. Fakat bu ziyaretin çok kısa sürdüğü hatta Prens Charles'ın oğluna sadece 15 dakika ayırdığı ortaya çıktı. Çift, bu ziyarette Kraliçe ile çay içti. Daha sonra da Hollanda'ya geçti. Harry ile Meghan'ın Londra'ya gittiği sırada ağabeyi William'ın da tüm ailesiyle birlikte kar tatiline gitmesi, onun kardeşini görmek istemediği yorumlarına neden olmuştu.

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KRALİÇE DAVET ETTİ
Çiftle ilgili olarak son gelen haber ise Kraliçe'nin, 2 Haziran'da yapılacak olan Trooping the Colour etkinliğine ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamalarına Harry ile Meghan'ı davet etmesiydi. Artık İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıkları için Harry ile Meghan, 2 Haziran'daki Trooping the Colour etkinliğinde Buckingham Sarayı balkonunda yer almayacak. Fakat bunun yerine başka etkinliklere katılacaklar.

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ÇOCUKLARINI DA ALIP LONDRA'YA GİDECEK
Harry ile Meghan, sözcüleri aracılığıyla yaptıkları açıklamada bu daveti doğrulayıp İngiltere'ye gideceklerini duyurdular. Bu geziye çocukları 3 yaşındaki Archie ile 11 aylık kızları Lilibet de katılacak. Bu arada eğer duyurdukları gibi ailece İngiltere'ye giderlerse, Lilibet Diana'nın 4 Haziran'daki doğum gününü de Londra'da kutlayacağını hatırlatalım.

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