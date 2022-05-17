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Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

#Cannes Film Festivali#75. Cannes Film Festivali#75. Cannes Film Festivali
Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Sinema dünyası, büyük buluşma için artık saatleri sayıyor... Dünyanın en saygın sinema festivallerinden biri olan Cannes Film Festivali bu yıl 75'inci yaşını kutlayacak. 17 Mayıs'ta yani bu akşam başlayacak olan festival, 28 Mayıs tarihine kadar sürecek.

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AÇILIŞ FİLMİ 'Z'
Michel Hazanavicius'un 'Z' adlı filminin gösterimiyle başlayacak olan festivalde bir yandan hangi filmin büyük ödül Altın Palmiye'ye uzanacağı merak edilirken diğer yandan da gözler festivalin ünlü kırmızı halısına çevrilmiş durumda.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

BİR FESTİVAL DE KIRMIZI HALIDA
Çünkü Cannes Film Festivali'nin en çok ilgi uyandıran yanlarından biri de bu kırmızı halı geçidi. Sadece sinema yıldızları değil, moda dünyasının ünlüleri de galalar öncesi o kırmızı halıda boy gösteriyor. En iddialı görünümleriyle gündem yaratıyorlar. Yani başka bir deyişle bir festival sinema salonlarında sürerken, başka bir festival de kırmızı halıda gerçekleşiyor. Biz de sayfaları şöyle bir geriye doğru çevirelim ve Cannes Film Festivali'nin o ünlü kırmızı halısından gelip geçen ve kıyafetleriyle hafızalara kazınan o ünlüleri bir hatırlayalım istedik.

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Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Geçmişe bir göz atmaya yerli bir sanatçıyla başlayalım. Nuri Bilge Ceylan'ın 2008'de gösterilen Üç Maymun filminin başrol oyuncusu Hatice Aslan bu kıyafetiyle uzun süre konuşuldu. Özellikle de bu kare hafızalara kazındı. Sonradan anlattığına göre Aslan ekip arkadaşlarıyla birlikte kameralara poz verdi ve merdivenleri çıkıp gösterimin yapılacağı salona doğru ilerlemeye başladı. Tam o anda fotoğrafçılar ona seslenince o da dönüp bu pozu verdi.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Şimdi biraz daha geriye gidelim ve 1987'ye uzanalım. O dönem dünyanın en pırıltılı kişilerinden biri olan Prenses Diana da festivale konuk olmuştu. Bu uçuk mavi elbisesiyle de unutulmazlar arasına girdi. 

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

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1955 yılından bir görüntü... Dönemin en ünlü oyuncularından Grace Kelly; festival sarayı önünde poz veriyor. Bu fotoğrafın çekilmesinden bir yıl sonra da Monako Prensi Rainier ile evlenip Monako Prensesi oldu. Kelly, 1982 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayata veda etti.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Milla Jovovich, bu giyim tercihiyle 1999 yılındaki Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu. Yıldız, o sırada Fransız yönetmen Luc Besson ile birlikteydi.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Björk ve 2000 yılında giydiği kırmızı halı kıyafeti. Genellikle kırmızı halıda sıra dışı giyinen yıldız, bu yüzden çok da tuhaf karşılanmadı.

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Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Cannes Film Festivali denilince akla gelen ilk kırmızı halı görüntüsünde Eva Herzigova'nın imzası var. O dönem takvimler 2006 yılını gösteriyordu.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

2014 yılındaki festivalde, Irina Shayk bu giyimiyle uzun süre gündemin ilk sıralarında kaldı.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Bella Hadid 2016 yılında bu kırmızı elbise nedeniyle ünlü oyuncuları bile geride bıraktı.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Lupita Nyong'o, bu elbiseyle 2015 yılındaki festivale damgasını vuran ünlülerden biri oldu.

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Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Charlize Theron, 2015 yılındaki festivalde sade şıklığın sembolü olarak hafızalara kazındı. 

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

İkinci kez hamile olan Blake Lively, 2016 yılında bu görüntüsüyle unutulmazlar arasına girdi.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Kendall Jenner'ın uçuşan etekleri 2017 yılındaki festivale damgasını vurdu.

Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Koronavirüs pandemisi öncesi yapılan son festivalde yani 2019 yılında bir dönemin çocuk yıldızı Elle Fanning, 60'lı yılları anımsatan giyimiyle ilgi uyandırdı.

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Eva, Hatice ve Bella... O merdivenlerde tarihe geçtiler

Yine Bella Hadid... Geçen yıl bu kıyafetiyle neredeyse bütün festival boyu gündemin ilk sırasında kaldı.

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