Meryem Cannes'da kanatlandı: 75'inci Cannes Film Festivali

Haberin Devamı

KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Festival Michel Hazanavicius'un Final Cut adlı filminin gösterimiyle kapılarını açtı. 28 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalin ilk gecesi kırmızı halı yine iddialıydı. Açılış gecesinde kırmızı halıya çıkan konuklar arasında Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle tanınan Meryem Uzerli de yer aldı. İşte 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından objektifler yansıyanlar.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, omuz kısmı kelebek kanatlarını andıran elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Haberin Devamı

Eva Longoria yarı transparan siyah elbisesiyle.

Julianne Moore; sade bir şıklık içindeydi.

Valeria Golino da açılış gecesinde kırmızı halıya çıktı.

Katherine Langford, pırıltılı giyindi.

Iris Mittenaere siyah giyinmeyi tercih etti.

Agathe Rousselle iki renkli bir kıyafet giydi.

Haberin Devamı

Amandine Petit gecenin iddialı giyinen konuklarındandı.

Farhana Bodi, açılış gecesinin en gösterişli kıyafetini giydi.

JÜRİ BAŞKANI ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU

Bu yıl festivalin yarışmalı bölümünde yer alan filmleri değerlendirecek olan jürinin başkanlığını tecrübeli Fransız oyuncu Vincent Lindon üstleniyor. Yer alan diğer üyeler ise Deepika Padukone, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, Trinca, Ladj Ly, Noomi Rapace, Jeff Nichols ve Joachim Trier.

ZELENSKİ, VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE AÇILIŞA KONUK OLDU

Açılış gecesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı festivalde Ukraynalı sinemacıların yapımları da seyirciyle buluşacak. Bunlardan biri de Litvanyalı yapımcı Mantas Kvedaravicius. Ukrayna'daki Mariupol kentinde öldürülmeden önce çektiği görüntüyer nişanlısı Hanna Bilobrova tarafından festivalde gösterilecek.

Haberin Devamı

EMİN ALPER'İN 'KURAK GÜNLER'İ BELİRLİ BİR BAKIŞ BÖLÜMÜNDE GÖSTERİLECEK

75'inci Cannes Film Festivali'nde Emin Alper'in Kurak Günler adlı filmi de gösterilecek. Film, festivayin Belirli Bir Bakış adlı bölümünde seyirciyle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN CANNES'DAN ÖDÜLLE DÖNEN SİNEMACILARI

Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan Cannes Film Festivali, uzun süredir Türk sineması için de dünyaya açılan bir pencere. Bu önemli festivalde Türkiye'ye ilk ödül, 1982 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği Yol filmiyle geldi. Nuri Bilge Ceylan ise Cannes'da en çok ödül alan Türk sinemacı. 2003'te Uzak'taki performanslarıyla Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. 2006'da İklimler ile FIPRESCI Ödülü kazandı Ceylan. 2008'de Üç Maymun, Ceylan'a en iyi yönetmen ödülünü getirdi. 2015'te de Kış Uykusu ile Altın Palmiye kazandı. Cannes'dan ödülle dönen bir başka yönetmen de Fatih Akın. Yaşamın Kıyısında filmi festivalde en iyi senaryo ödülüne değer görüldü.

Haberin Devamı

BÜYÜK JÜRİDE YER ALAN TÜRK SANATÇILAR

Cannes Film Festivali'nin jürisinde de bugüne kadar üç Türk sanatçı yer aldı. 2005'te Fatih Akın, 2007'de Orhan Pamuk ve 2009'da da Nuri Bilge Ceylan; uluslararası jüride görev yaptı.

Frederique Bel, törene uçuşan elbisesiyle katıldı.

Deepika Padukone ilginç göz makyajıyla dikkat çekti.

Urvashi Rautela, kabarık etekli kıyafetiyle dikkat çekti.

Patricia Contreras açılış geçesinin dikkat çeken konuklarından biriydi.

Haberin Devamı

Elvira Jain, fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Didi Stone ve ilginç kıyafeti.