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Meryem Cannes'da kanatlandı: 75'inci Cannes Film Festivali

#Cannes#75'İnci Cannes Film Festivali#Meryem Uzerli
Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Dünyanın en saygın sinema buluşmalarından olan 75'inci Cannes Film Festivali başladı. İki yıl önce Covid 19 pandemisi yüzünden yapılamayan geçen yıl da kısıtlı şekilde düzenlenen festival, bu yıl eski günlerine döndü.

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KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Festival Michel Hazanavicius'un Final Cut adlı filminin gösterimiyle kapılarını açtı. 28 Mayıs'a kadar sürecek olan festivalin ilk gecesi kırmızı halı yine iddialıydı. Açılış gecesinde kırmızı halıya çıkan konuklar arasında Muhteşem Yüzyıl adlı diziyle tanınan Meryem Uzerli de yer aldı. İşte 75'inci Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından objektifler yansıyanlar.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, omuz kısmı kelebek kanatlarını andıran elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

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Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

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Eva Longoria yarı transparan siyah elbisesiyle.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Julianne Moore; sade bir şıklık içindeydi.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Valeria Golino da açılış gecesinde kırmızı halıya çıktı.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Katherine Langford, pırıltılı giyindi.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Iris Mittenaere siyah giyinmeyi tercih etti.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Agathe Rousselle iki renkli bir kıyafet giydi.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

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Amandine Petit gecenin iddialı giyinen konuklarındandı.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Farhana Bodi, açılış gecesinin en gösterişli kıyafetini giydi.

JÜRİ BAŞKANI ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU
Bu yıl festivalin yarışmalı bölümünde yer alan filmleri değerlendirecek olan jürinin başkanlığını tecrübeli Fransız oyuncu Vincent Lindon üstleniyor. Yer alan diğer üyeler ise Deepika Padukone, Rebecca Hall, Asghar Farhadi, Trinca, Ladj Ly, Noomi Rapace, Jeff Nichols ve Joachim Trier.

ZELENSKİ, VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE AÇILIŞA KONUK OLDU
Açılış gecesine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin de video konferans yöntemiyle katıldığı festivalde Ukraynalı sinemacıların yapımları da seyirciyle buluşacak. Bunlardan biri de Litvanyalı yapımcı Mantas Kvedaravicius. Ukrayna'daki Mariupol kentinde öldürülmeden önce çektiği görüntüyer nişanlısı Hanna Bilobrova tarafından festivalde gösterilecek.

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Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali
Uluslararası yarışma jürisi de açılış töreninde tanıtıldı. 

EMİN ALPER'İN 'KURAK GÜNLER'İ BELİRLİ BİR BAKIŞ BÖLÜMÜNDE GÖSTERİLECEK
75'inci Cannes Film Festivali'nde Emin Alper'in Kurak Günler adlı filmi de gösterilecek. Film, festivayin Belirli Bir Bakış adlı bölümünde seyirciyle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN CANNES'DAN ÖDÜLLE DÖNEN SİNEMACILARI
Bu yıl 75'inci yaşını kutlayan Cannes Film Festivali, uzun süredir Türk sineması için de dünyaya açılan bir pencere. Bu önemli festivalde Türkiye'ye ilk ödül, 1982 yılında senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği Yol filmiyle geldi. Nuri Bilge Ceylan ise Cannes'da en çok ödül alan Türk sinemacı. 2003'te Uzak'taki performanslarıyla Muzaffer Özdemir ve Mehmet Emin Toprak en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. 2006'da İklimler ile FIPRESCI Ödülü kazandı Ceylan. 2008'de Üç Maymun, Ceylan'a en iyi yönetmen ödülünü getirdi. 2015'te de Kış Uykusu ile Altın Palmiye kazandı. Cannes'dan ödülle dönen bir başka yönetmen de Fatih Akın. Yaşamın Kıyısında filmi festivalde en iyi senaryo ödülüne değer görüldü.

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BÜYÜK JÜRİDE YER ALAN TÜRK SANATÇILAR
Cannes Film Festivali'nin jürisinde de bugüne kadar üç Türk sanatçı yer aldı. 2005'te Fatih Akın, 2007'de Orhan Pamuk ve 2009'da da Nuri Bilge Ceylan; uluslararası jüride görev yaptı.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Frederique Bel, törene uçuşan elbisesiyle katıldı. 

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Deepika Padukone ilginç göz makyajıyla dikkat çekti.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Urvashi Rautela, kabarık etekli kıyafetiyle dikkat çekti.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Patricia Contreras açılış geçesinin dikkat çeken konuklarından biriydi.

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Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Elvira Jain, fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Meryem Cannesda kanatlandı: 75inci Cannes Film Festivali

Didi Stone ve ilginç kıyafeti.

 

 

 

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#Cannes#75'İnci Cannes Film Festivali#Meryem Uzerli

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