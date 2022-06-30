İngiliz kraliyet ailesi için de kemer sıkma zamanı: Paralar suyunu çekiyor!

Haberin Devamı

GİDERLERİ YÜZDE 17 ARTTI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre pandemi sonrası resmi görevlerine dönen ailenin geliri 14 milyon sterline ulaştı. Ancak giderleri de yüzde 17 oranında arttı.

ZORLU ZAMANLARIN HABERCİSİ

İngiliz kraliyet ailesinin mali işlerinden sorumlu olan kurumun yetkilisi Sir Michael Stevens'ın verdiği bilgiye göre, pandemi sonrası hayat normale dönmeye başladıkça Kraliyet ailesinin gelirleri de eski haline dönmeye başladı. Ama şu ana kadar gelirler, harcamaların gerisinde kalmış durumda. Stevens'a göre bu "aile için zorlu zamanların" habercisi.

Gözden Kaçmasın 96 yaşındaki Kraliçe bir yandan halkı selamladı bir yandan çocuk oyaladı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

SARAYIN RESTORASYONU EN BÜYÜK GİDER KALEMİ

Verilere göre İngiliz kraliyet ailesinin gideri geçen yıl 102.4 milyon sterlin oldu, yani bir yıl öncesine göre yüzde 17'lik bir artış yaşandı. Bu 102.4 milyon sterlin giderin yüzde 41'i ise Buckingham Sarayı'nda yapılan restorasyon çalışmaları için kullanılıyor. Yani bu tarihi sarayın yenilenmesi aile için en büyük gider kalemi.

İngiliz kraliyet ailesinin gelirlerinin azalmasında önemli etkenlerden biri de pandemi sırasında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve hem yerel hem uluslararası turizmin durması. Bu yüzden aileye ait saraylar ziyarete açılmadı. Sonuç olarak da bu kalemde 18 milyon sterlinlik bir kalıp oluştu. Her ne kadar pandemi sonrası tıpkı eskisi gibi bazı saraylar ziyarete açılmış olsa da buraya gelenlerin sayısı da elde edilen gelir de pandemi öncezi dönemin sadece yarısı kadar şu anda.

Kraliçe 2. Elizabeth'in yine geçen yılın haziran ayında efsane Coronation Street dizisinin setine yaptığı ve oyuncularca buluştuğu ziyaretin maliyeti ise yaklaşık 29 bin sterlin oldu.

Öte yandan geçen yıl resmi görevlerine başlayan ailenin giderleri de durmadan arttı. 2021 yılından Cornwall'da düzenlenen G7 zirvesi için Kraliçe ve onun davet ettiği kişileri taşıyan kraliyet treni için yaklaşık 32 bin sterlin harcama yapıldı.

Haberin Devamı

Pandemi kısıtlamalarının azalması sonrasında kraliyet ailesinin katıldığı en görkemli etkinliklerden biri James Bond: No Time To Die filminin Londra galası oldu. Özellikle de Kate Middleton 'ın seçtiği kıyafet haftalarca basının manşetlerinden inmedi. O gezinin aileye maliyeti ise açıklananlara göre 32 bin sterlin.

EN BÜYÜK GİDER KALEMLERİNDEN BİRİ

Kraliyet ailesinin giderleri bununla da bitmedi. Prens William ile eşi Kate Middleton'ın bu yıl çıktığı olaylı Karayipler gezesi de ailenin en büyük gider kalemlerinden biri. Çiftin kimi yerlerde protestolarla karşılanan bu gezisi için yaklaşık 223 bin sterlin harcandı.

Pandemi sonrası tekrar açılan ziyaret yerlerinden İngiliz kraliyet ailesinin kasasına 9.9 milyon dolar girdi ancak yine de yaklaşık 15 milyon sterlinlik bir açık kapatılmış değil. Bu da rezervlerden karşılandı. Sir Michael Stevens'ın belirttiğine göre bu gelişme şu ortamda beklenmedik bir durum değildi. Ona göre bütün kurumlar gibi Buckingham Sarayı da Covid 19 pandemisinin etkilerini henüz üzerinden atabilmiş değil.

'SIRADAN İNSANLAR MÜCADELE İÇİNDEYKEN BU DOĞRU DEĞİL'

Bu arada İngiliz kraliyet ailesinin giderleri konusundaki gelişmelere bazı eleştiriler de getirildi. Finans uzmanı Norman Baker, vergi mükelleflerinin parasının kraliyet ailesi üyeleri tarafından kullanımı konusunda hükümetin oturup yeniden düşünmesi gerektiğini belirtti. Baker "Kraliyet ailesi üyelerinin kamu kasasından ödenen özel jetleri ve helikopterleri kullanımı konusunda fikir beyan etme hakkımız yok. Sıradan insanlar ekonomik bir mücadele içindeyken bu doğru değil" dedi.