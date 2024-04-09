İlk düğün planı suya düşmüştü... Zengin nişanlısından doğan oğlunu ortaya çıkardı

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Ama sonra hayatında bazı şeyler ters gitmeye başladı. Önce kendisine şöhret ve servet getiren mesleğinden emekli olmak zorunda kaldı.

Sonra uzun süre özel hayatında aradığını bir türlü bulamadı. Ardı ardına ayrılıklar yaşadı. Hatta bir keresinde düğünün eşiğinden döndü.

Ama "Hayatta hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Acılar da mutluluklar da" diye özetlenen ifade onun için de gerçek oldu.

Hayatı boyunca aradığı aşkı buldu, vakit geçirmeden onunla nişanlandı. Sonra mutluluğu ikiye katlandı. Çünkü büyük aşkının meyvesi de artık kucağındaydı...

ŞİMDİ ONDAN MUTLUSU YOK

Bu kısaca anlattığımız öykünün kahramanı bir zamanların şampiyon tenis yıldızı Maria Sharapova. Nice başarılarla dolu kariyerine bir dizi talihsizlikle veda eden 36 yaşındaki Maria Sharapova, diğer yandan özel hayatında aradığı mutluluğu buldu.

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Kariyeri boyunca ciddi anlamda bir servet sahibi olan güzel sporcu, 2020 yılından bu yana varlıklı rat bir İngiliz aileden gelen ve kendisi de büyük bir servet sahibi olan iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı. Sharapova ile Gilkes, 2022 yılında Theodore adını verdikleri bir erkek bebek sahibi oldu.

Emekli tenis yıldızı Maria Sharapova zaman zaman sosyal medya sayfasında oğluyla çekilen pozlarına yer verse de onu genel olarak kamuoyunun meraklı gözlerinden saklıyordu hep.

Ama geçtiğimiz gün annesiyle birlikte çıktığı gezintide objektiflere yakalandı.

ANNESİ VE OĞLUYLA ÇIKTIĞI GEZİNTİDE GÖRÜNTÜLENDİ

California'daki Manhattan Beach'teki bu gezintide siyah bir eşofman takım giyen Maria Sharapova'nın yanında annesi Yelena da vardı.

Anne Yelena Sharapova, torunu Theodore'nin bebek arabasını kullanırken Sharapova da ona eşlik etti.

Annesi ve büyükannesiyle güneşli havanın keyfini çıkaran minik bebeğin tombul yanakları ve üzerindeki özenle seçilmiş kıyafetleri de dikkatlerden kaçmadı.

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Sharapova annesi ve oğluyla çıktığı gezintide tepeden tırnağa siyah giymişti. Gösterişli nişan yüzüğü, uzaktan çekilen fotoğraflarında bile belli oluyordu.





İLİŞKİLERİ İLK OLARAK 2018'DE DUYULDU

Rus tenis yıldızı Maria Shparapova ile zengin bir İngiliz ailenin üyesi olan Alexander Gilkes'in ilişkisi ilk olarak 2018 yılında duyuldu. Zaten aynı yıl bazı etkinliklerde el ele görüldü çift.

Bundan iki yıl sonra Sharapova ile Gilkes, sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurdu. Sharapova, 2022 yılında da bir bebek beklediklerini yine Instagram üzerinden ilan etti.

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Zaten hamileliği o sırada ilerlemiş olan Sharapova aynı yıl bebeğini dünyaya getirdi.

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Sharapova, hamileliğini 2022 yılında sosyal medya sayfasından bu paylaşım eşliğinde duyurmuştu.

Emekli sporcu, bir anne olarak ilk Anneler Günü sevincini de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.





İNGİLİZ KRALİYET AİLESİYLE YAKIN BAĞLARI VAR

Alexander Gilkes'in İngiliz kraliyet ailesinin genç kuşak üyeleriyle yakın bağlantısı var. Prens William ve Prens Harry'nin de gittiği ünlü Eton Koleji'nden mezun oldu Gilkes.

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Prens Andrew'nun kızı Eugenie ile de yakın arkadaş olan Alexander Gilkes, onun Jack Brooksbank ile evlendiği törene de katıldı.

Genç kuşak bir iş insanı olarak tanınan Alexander Gilkes, Square Circles adlı şirketin de kurucu ortaklarından.

Genç iş insanı ilk evliliğini 2012 ile 2017 arasında Misha Nonoo ile yapmıştı. Görünüşe göre o da Maria Sharapova ile aradığı mutluluğu buldu ve bir bebek sahibi olup ailesini kurdu.

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ÜNLÜ BASKETBOLCU İLE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Maria Sharapova ise Gilkes ile tanışıp yerleşik hayata geçinceye kadar birçok ünlüyle yaşadığı aşklarla konuşuldu.

Rusya'da dünyaya gelen ancak 8 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşen Maria Sharapova, Adam Levine, Andy Roddick gibi sanat ve spor dünyasının tanınmış yıldızlarıyla flört etti.

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Türkiye'de oynadığı dönemde Sasha Vujajic ile nişanlandı. Hatta çiftin İstanbul'da düğün yapmayı planladığı konuşuldu. Ama sonradan bu ilişki de bitti.

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Maria Sharapova, doping kullandığını itiraf ettikten sonra tenisten men edildi. Sonra geri dönse de kariyerini bir türlü eski düzeyine getiremedi.