Gül gibi kızı 44 yaş büyük adama aşık olunca çileden çıktı: Sabrımın son damlasını kullanıyorum!

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Bazıları özellikle de bu tür ilişkiler yaşayanların anne ve babaları her ne olursa olsun endişelenmekten kurtulamıyorlar.

Buna örnek vermek gerekirse ünlü şarkıcı Lionel Richie, kızı Sofia kendisinin iki katı yaşındaki hem de çapkın olarak tanınan Scott Disick ile flört ederken 'ölümlerden ölüm' beğenmişti.

KIZININ SEVGİLİSİ BABASINDAN BİR YAŞ KÜÇÜK

İşte şimdi onun durumunda olan ünlü bir anne var: Kimora Lee Simmons. Çünkü Simmons'ın 21 yaşındaki kızı Aoki Lee Simmons, kendisinden tam 44 yaş büyük, 65 yaşındaki Vittorio Assaf ile aşk yaşıyor.

Üstelik bu aşk öyle gizli saklı da değil. Çünkü genç bir model olan Aoki ile Vittorio, birlikte gittikleri tatilde paparazziye yakalandı. Kumsaldaki samimi ve aşk dolu anları da objektiflerden kaçamadı.

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Elbette bu durum magazin meraklılarının ilgisini çekti ama Aoki Lee Simmons'ın annesi Kimora'yı da kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı.

Çünkü kızının aşk yaşadığı Vittorio Assaf, Aoki'nin babası Russell Simmons'tan sadece bir yaş küçük!

Babası yaşındaki Vittorio Assaf'la ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine Aoki'nin annesi Kimora Lee Simmons, öfkesini gizleme gereği bile duymadan bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Birbiriyle kavga eden iki pandanın videosunu paylaşan 48 yaşındaki Kimora üzerine de "sabrının son damlasını kullandığını" belirten bir mesaj yazdı.

Aoki'nin babası Russell Simmons ise yine sosyal medya aracılığıyla kızına olan koşulsuz sevgisini ifade etti. Sonra da Aoki'ye hitaben "Seni seviyorum, her zaman aramanı bekliyorum" diye yazdı.

Bu arada her ne kadar kendileri böylesine büyük tepki gösteriyor olsa da Kimora Lee Simmons ile Russell Simmons arasında da epey yaş farkı vardı.

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ONLARIN ARASINDA DA YAŞ FARKI VARDI: Yeri gelmişken hatırlatalım.. Kimora şu anda 48, Russell da 66 yaşında. Aoki'nin anne ve babası 1998 yılında evlenip 2009 yılında da boşanmıştı. Eski çiftin bu evlilikten Aoki dışında ondan üç yaş büyük Ming Lee adında bir kızı daha bulunuyor. Kimora 2014 yılından bu yara Tim Leissner ile evli.





ÜNLÜ BİR RESTORAN İŞLETMECİSİ

Aoki Lee Simmons'ın anne ve babasının bu kadar tepkisini çeken ilişki yaşadığı Vittorio Assaf; ünlü bir restoran işletmecisi.

Dünya çapında bilinen bir restoranın kurucularından olan 65 yaşındaki İtalyan iş insanı Vittorio Assaf, 20 yıl boyunca İsveçli model Charlotte Bonstrom ile evliydi.

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Fakat bu evlilik 2021 yılında skandal bir biçimde sona erdi. Charlotte, ikiz kardeşinin eski kocasıyla kaçarak Assaf ile evliliğini noktaladı.

Aoki'nin annesi Kimora iş kadını, moda tasarımcısı ve TV yüzü olarak tanınıyor. Russell Simons ile evliliğinden Ming Lee ve Aoki adında iki kızı bulunuyor.

Eski sevgilisi Djimon Hounsou'dan Kenzo adında bir oğlu, şu an evli olduğu Kim Leissner'dan da Wolfe adında başka bir oğlu bulunuyor.

Simmons'ın bir de evlat edindiği Gary adında bir erkek çocuğu daha var. Eski eşi Russell Simmons ise tanınmış bir girişimci ve müzik yapımcısı.

OĞLU İLE SEVGİLİSİ AYNI YAŞTA: Eski çiftin küçük kızı Aoki'nin aşk yaşadığı Vittorio Assaf ise skandal bir boşanma yaşadığı eski eşi Charlotte Bonstrom ile evliliğinden Vittorio ve Valentina adında iki çocuk sahibi. İşin ilginç yanı Assaf'ın oğlu Vittorio'nın da şu anda Karayipler tatilinde birlikte görüntülendiği Aoki gibi 21 yaşında olması.