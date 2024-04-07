Belediye başkanıyla evlendi, duvağıyla sokakları süpürdü

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Her ne kadar evlenenler, her adımları dikkat çeken bir kadın ile bir erkek olsa da gayet sakin ve düzenli geçen bu düğünün kahramanları İspanya'nın başkenti Madrid'in belediye başkanı José Luis Martínez-Almeida ile İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunan Teresa Urquijo'ydu.

48 yaşındaki damat ile 27 yaşındaki gelin, Madrid'de Martinez Almeida için çok önemli olan bir yerde hayatlarını birleştirdiler.

Mutlulukları her hareketlerinden ve yüzlerinden okunan çift, sadece 11 aydan bu yana romantik bir ilişki yaşıyordu. Fakat belli ki daha fazla vakit geçirmeden ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler.

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SİYASET VE ARİSTOKRASİNİN İLERİ GELENLERİ BULUŞTU

2019 yılından bu yana Madrid'in belediye başkanlığını yürüten José Luis Martínez-Almeida ile Teresa Urguijo'nun evlilik töreni, düğünü ülkenin politika dünyası ile aristokrasinin ileri gelenlerini de buluşturdu.

Madrid'deki Iglesia San Francisco de Borja Kilisesi'ndeki törenin ardından 400 konuk Teresa Urquijo'nun ailesine ait olan bir malikanede kutlama yemeğine katıldı.

Çiftin birbirlerine ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte kalma sözü verdiği kilise, belediye başkanı damat için ayrı bir önem taşıyor.

Çünkü artık hayatta olmayan ve onun bu büyük mutluluğuna tanık olamayan anne ve babası da yıllar önce aynı yerde evlenmişti.

Törenin ardından damadın kız kardeşi Magdalena, kardeşinin ruh eşini bulup onunla evlenmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Sonra da ailenin gelini Teresa hakkında güzel sözler sarf etti.

Teresa'nın uzun duvağı gelinliğinin en çok dikkat çeken ayrıntısıydı...





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48 yaşındaki Madrid Belediye Başkanı ile çiçeği burnunda eşi 27 yaşındaki Teresa tören sonrası mutluluktan uçuyordu.





Babasının kolunda törene giden Teresa, içeriye girerken duvağıyla yüzünü kapattı.





Törenden sonra Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida ve Teresa Urquijo, dışarıda kendilerini görmek için bekleyen halkı selamladı.

HİÇBİR DÜĞÜNÜ KAÇIRMAYAN ESKİ KRAL DA ORADAYDI

Gelin Teresa'nın İspanyol kraliyet ailesiyle kan bağı bulunuyor. Prenses Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma'nın torunu. Gelinin büyükannesi bugün 87 yaşında.

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Durum böyle olunca İspanya'nın eski kralı Juan Carlos da kızları Elena ve Christina ile torunlarından Juan Urdangarin eşliğinde törene katıldı. Eski kraliçe Sofia nikah törenine gitmedi ama akşamki kutlama yemeğinde yerini aldı.

Bu arada İspanya'nın şu anda tahtta olan kralı Felipe ile eşi Letizia ise ne törende görüldü ne de yemekte.

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos, neredeyse hiçbir önemli düğünü kaçırmıyor. Kelimenin tam anlamıyla iki eli kanda olsa da dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın önemli düğünlerde yerini alıyor.

Kral Juan Carlos, geçen yıl haziran ayında da Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Alsaif'in düğününe katılmıştı.

Yürüme zorluğu çeken eski kral o törende de kimi zaman tekerlekli sandalyede kimi zaman da bastonuyla ayakta durmuştu.