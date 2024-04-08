KavgalarÄ± aÅŸklarÄ±ndan uzun sÃ¼rdÃ¼: Eski eÅŸiyle mÃ¼cadele ederken darbe beklemediÄŸi yerden geldi

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Ama yÄ±llar Ã¶nce akÄ±llara bile gelmeyen ne varsa hepsi oluyor. Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin, bir dÃ¶neme damga vuran bÃ¼yÃ¼k aÅŸklarÄ±nÄ±n tozu bile kalmadÄ± artÄ±k. Åžimdi kalpleri birbirlerine karÅŸÄ± sevgiyle deÄŸil Ã¶fkeyle dolu gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re.

Angelina Jolie'nin "Brad Pitt bana sÃ¼rekli ÅŸiddet uyguladÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra eski Ã§iftle ilgili yine Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Bu da eski Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Shiloh ile ilgili.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Bu Ã§ocuklar Ã§iftin ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana anneleri Jolie ile birlikte Los Angeles'ta yaÅŸÄ±yorlardÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jolie'nin altÄ± Ã§ocuÄŸuyla da arasÄ± Ã§ok iyiydi. Ama bu yeni iddialara bakÄ±lÄ±rsa gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda bu konuda da bazÄ± sorunlar yaÅŸÄ±yor.

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SHILOH BABASINA GÄ°TMEK Ä°STÄ°YOR

Bunlar arasÄ±nda en Ã¶nemlisi de Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Shiloh Jolie Pitt'in artÄ±k annesiyle yaÅŸamak istemediÄŸine iliÅŸkin iddia.

Ä°ngiliz ve ABD magazin basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay 18 yaÅŸÄ±na girecek olan Shiloh, artÄ±k babasÄ± Brad Pitt ile birlikte yaÅŸamak istiyor. Onun bu isteÄŸi de Angelina Jolie iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir darbe oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Shiloh'nun zaman zaman annesine karÅŸÄ± geldiÄŸi, onunla bazÄ± tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± daha Ã¶nce de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Bu iddialara gÃ¶re Shiloh, Angelina Jolie ile tartÄ±ÅŸÄ±p kimi zaman evde kapÄ±larÄ± Ã§arpÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±yordu. Hatta o dÃ¶nemde de Shiloh'nun babasÄ±yla birlikte yaÅŸamak istediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Shiloh'nun ergenlik dÃ¶nemine girdiÄŸi iÃ§in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir tÃ¼r bunalÄ±m olarak nitelendirilmiÅŸti.

BÃœYÃœK AÅžIKLAR BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ°N BOÄžAZINI SIKAR HALE GELDÄ°Â

BoÅŸanma kararÄ±ndan sonra kelimenin tam anlamÄ±yla birbirlerinin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±kacak hale gelen Angelina Jolie ile Brad Pitt, birlikte rol aldÄ±klarÄ± Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Pitt eski eÅŸi Jennifer Aniston ile evliydi.

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Fakat Jolie uÄŸruna ondan boÅŸandÄ±. Bunun ardÄ±ndan da Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ortak serÃ¼veni baÅŸladÄ±.

O dÃ¶nemde Brangelina olarak anÄ±lan Ã§ift, bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane biyolojik Ã§ocuk sahibi oldu. Jolie'nin ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox, iliÅŸkileri baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda zaten onlarla birlikteydi. AÅŸklarÄ± devam ederken Zahara ve Pax Thien adÄ±nda iki evlatlÄ±k Ã§ocuk daha Ã§iftin yuvasÄ±na katÄ±ldÄ±.

O ÅžATO 'SAVAÅž ALANINA' DÃ–NDÃœ

Uzun bir birlikteliÄŸin ardÄ±ndan Jolie ile Pitt, Fransa'da satÄ±n aldÄ±klarÄ± Miraval Åžatosu'nda evlendi. Bu mutluluÄŸa Ã§ocuklarÄ± da tanÄ±klÄ±k etti.Â

Fakat bu ÅŸato eski Ã§iftin boÅŸanma savaÅŸÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir cephe oldu. Orada birlikte kurduklarÄ± iÅŸ yÃ¼zÃ¼nden Jolie ile Pitt mahkemelik oldu. Ãœstelik bu, Ã¶yle kolay bitecek bir savaÅŸ gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

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Jolie ile Pitt'in aÅŸkÄ± 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith filminin Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerinden Ã¶yle etkilendiler ki aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu.



2014 yÄ±lÄ±nda sonradan aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadeleye konu olan Fransa'daki Miraval Åžatosu'nda evlendi. Fakat bundan beÅŸ yÄ±l sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. Angelina Jolie ile Brad Pitt, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ± andan itibaren de aralarÄ±ndaki hukuk mÃ¼cadelesinin tansiyonu artÄ±yor.



Â 'CAN GÃœVENLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDEN ENDÄ°ÅžE EDÄ°YORUM' DEMÄ°ÅžTÄ°Â

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arasÄ±nda geÃ§miÅŸte yaÅŸananlarla ilgili bir iddia geÃ§tiÄŸimiz hafta gelmiÅŸti. AslÄ±nda Jolie, avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Pitt'in hem kendisine hem de Ã§ocuklarÄ±na fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± tekrarladÄ±.

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AslÄ±nda bu olay daha Ã¶nce de basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re 2016 yÄ±lÄ±nda Ã§ift, Fransa'dan ABD'ye gerÃ§ekleÅŸtirdikleri bir uÃ§ak yolculuÄŸunda birbirine girdi.

Jolie'nin hukuk ekibinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Pitt o yolculukta hem Jolie'yi hem de yanlarÄ±nda bulunan Ã§ocuklarÄ±na fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±.

Angelina Jolie daha Ã¶nce de Pitt ile birlikteyken hem kendisinin hem de Ã§ocuklarÄ±nÄ±n can gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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