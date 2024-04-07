ÃœnlÃ¼ Ã§ift hiÃ§ kavga etmeden boÅŸandÄ±... Ceketini ve saatini alÄ±p Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bunun iÅŸaretlerini de Ã¶nceden vermiÅŸlerdi zaten. ArtÄ±k eskisi gibi birlikte gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yorlardÄ±.

Sosyal medya sayfalarÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarda bile tek baÅŸÄ±na Ã§ekilen pozlarÄ± yer alÄ±yordu. HayranlarÄ±nÄ±n kuÅŸkulandÄ±ÄŸÄ± bu durumu sonunda resmi olarak ilan ettiler: Evlilik bitmiÅŸti, ayrÄ±lÄ±yorlardÄ±...

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift fiziksel olarak ayrÄ± hayatlara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± aylar Ã¶nce. Åžimdi de boÅŸanma belgeleri imzalandÄ± ve artÄ±k evlilikleri resmen bitti.

ARTIK RESMEN BOÅžANDILAR

Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 51 yaÅŸÄ±ndaki Sofia Vergara ile 47 yaÅŸÄ±ndaki Joe Manganiello. ÃœnlÃ¼ Ã§iftin yedi yÄ±llÄ±k evliliÄŸi Ã¶nceki gÃ¼n resmi olarak da bitti.

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BoÅŸanma anlaÅŸmasÄ± tamamlandÄ±, yetkililer tarafÄ±ndan imzalandÄ±. Hangi tarafÄ±n ne alacaÄŸÄ±, her ÅŸeyin nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± belli oldu.

Ã–ncelikle ÅŸunu sÃ¶ylemek gerekiyor ki Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun boÅŸanmasÄ± Ã¶yle gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kavgalÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ olmadÄ±.

Ã‡ift zaten sakince ayrÄ± hayatlar kurmuÅŸtu, iÅŸin resmi kÄ±smÄ± da kavgasÄ±z gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼z tamamlandÄ±.

Page Six'in haberine gÃ¶re Vergara ile Manganiello arasÄ±ndaki paylaÅŸÄ±m evlilik Ã¶ncesi yaptÄ±klarÄ± anlaÅŸmada belirtildiÄŸi gibi gerÃ§ekleÅŸti.

Åžu sÄ±ralar Caitlin O'Connor ile bir iliÅŸki yaÅŸayan Joe Manganiello kiÅŸisel eÅŸyalarÄ±nÄ±, mÃ¼cevherlerini, kÄ±yafetlerini ve birikimlerini alÄ±p yeni hayatÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.

HÄ°Ã‡ KAVGA ETMEDÄ°LER: PAYLAÅžTIKLARI TEK ÅžEY AÅžKLARIYMIÅž

AynÄ± ÅŸekilde Sofia Vergara da evliliÄŸi bitirirken o zamana kadar sahip olduÄŸu her ne varsa onlar kendisinde kaldÄ±. Yani eski Ã§ift arasÄ±nda finansal paylaÅŸÄ±mlar konusunda herhangi bir sorun Ã§Ä±kmadÄ±.

Zaten mahkeme belgelerinden anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Vergara ile Manganiello, evlilikleri sÄ±rasÄ±nda herhangi bir ortak mal sahibi olmamÄ±ÅŸlar, paylaÅŸtÄ±klarÄ± tek ÅŸey aÅŸklarÄ±ymÄ±ÅŸ.

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Deyim yerindeyse eski Ã§ift, boÅŸanma sÄ±rasÄ±nda birbirleriyle hiÃ§bir ÅŸey iÃ§in kavga etmedi... Manganiello, o klasik ifadeyle "ceketini ve saatini aldÄ± ve Ã§Ä±kÄ±p gittti."

Vergara ile Manganiello'nun ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n temmuz ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± bir paylaÅŸÄ±mla resmiyet kazandÄ±. Ortak aÃ§Ä±klamada "Zor bir karar aldÄ±klarÄ±nÄ± ve yedi yÄ±llÄ±k evliliklerini bitireceklerini" duyurdu Vergara ile Manganiello. Sonra da Ã¶zel hayatlarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterilmesi ricasÄ±nda bulundu.

Ã‡OCUK KONUSU AYRILIK GETÄ°RDÄ°Â

O dÃ¶nemde ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeni net deÄŸildi ama Vergara, El Pais'e verdiÄŸi rÃ¶portajda kocasÄ±nÄ±n kendisinden Ã§ocuk istediÄŸini ve kendisinin bunu yapmaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun da evliliÄŸin sonunu getirdiÄŸini belirtti.

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Sofia Vergara, o rÃ¶portajda "Ben artÄ±k bÃ¼yÃ¼kanne olacak yaÅŸtayÄ±m. Bir yetiÅŸkin oÄŸlum var. Bundan sonra bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmem" dedi.

Manganiello, Vergara'dan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra meslektaÅŸÄ± Caitlin O'Connor ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±. Ã‡iftin iliÅŸkisinin giderek ciddileÅŸtiÄŸi hatta aynÄ± eve taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± ve Ã§ocuk sahibi olmaya karar verdikleri de belirtildi.

Vergara ise bir sÃ¼redir ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gece gezmelerinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

Sofia Vergara boÅŸandÄ±ktan sonra sÄ±k sÄ±k ortopedik cerrah Justin Saliman ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye baÅŸladÄ±.Â

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Joe Manganiello ise Caitlin O'Connor ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸÄ±yor.Â





BU SAKÄ°N BOÅžANMA HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Vergara ile Manganiello'nun bu sakin boÅŸanmasÄ± geÃ§en yÄ±l gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±k olduÄŸu bir baÅŸka boÅŸanmanÄ±n tam tersiydi. Zaten onlarÄ±n durumu herkese bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin kavgalÄ± gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ boÅŸanmasÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Kevin Costner ile Christine Baumgartner'dÄ± o Ã§ift. Onlar boÅŸanÄ±rken evdeki tencere ve tava bile sorun olmuÅŸtu. AralarÄ±ndaki maddi hesaplaÅŸma bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmemiÅŸti.

O yÃ¼zden Vergara ile Manganiello'nun sakin boÅŸanmasÄ± gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki bu kavgalÄ± boÅŸanmalara alÄ±ÅŸkÄ±n olanlarÄ± epey ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.