Çocuk isteyen kocasından boşandı, yuvasının kapılarını açtı... İşte ünlü oyuncunun yalnızlık sarayı!

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Daha boşanmanın ve özel hayatındaki gelişmelerin dumanı tüterken bu sefer de aylar sonra evliliğinin neden bittiğini net olarak açıkladı. İspanya'da yayınlanan El Pais gazetesine verdiği röportajda bir de ailesinde yaşanan trajediyi ilk kez anlattı.

Ama bunlarla da bitmedi. Son dönemde bir zamanlar karanlık dünyanın en ünlü kadın liderini canlandırdığı Griselda adlı yapımla ekranda seyircisiyle buluşan Vergara, geçen hafta da evinde tadilat yapan inşaat şirketine olan borcunu ödemediği için mahkemelik olmasıyla gündemi meşgul etti.





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Özetle Kolombiya'dan ABD'ye gittikten sonra önce model sonra da oyuncu olarak hızlı bir yükselişe geçen Vergara, şimdi de bambaşka bir nedenle hayranlarının bakışlarını üzerine çekti.

Vergara, henüz restorasyondan geçen göz kamaştırıcı evinin kapılarını hayranlarına açtı.

Tabii ki ünlü yıldız dünyanın dört bir yanında kendisini merakla ve ilgiyle izleyen hayranlarını evine davet etmedi. Bunun yerine ünlü Architectural Digest adlı dergiye evinin bütün ayrıntılarını sergiledi.

KENDİNE BİR 'YALNIZLIK SARAYI' İNŞA ETTİ

Sofia Vergara, Beverly Hills'in en lüks yerlerinden biri olan Beverly Park'ta bulunan malikanesini henüz Joe Manganiello ile evliyken satın almıştı.

26 milyon değerindeki malikanesini yüklü miktarda bir ücret karşılığı yeniletti ve sonunda kendine bir " yalnızlık sarayı" inşa etti.

Joe Manganiello ayrılığının sonrasında yeni kurduğu hayatının merkezi oldu bu gösterişli malikane. Görünüşe göre de eski kocasının bir zamanlar birlikte yaşadıkları o evde kalan bütün izlerini de ortadan kaldırdı. Hayatında yeni bir sayfa açtı.

Sofia Vergara'nın bundan böyle ağırlıklı olarak yalnız başına, kimi zaman da ilk evliliğinden dünyaya gelen 32 yaşındaki oğlu Manolo ile birlikte yaşayacağı ev 1999 yılında inşa edildi. Bir dönem ünlü basketbol yıldızı Barry Bonds'a aitti bu mülk.

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Söz konusu kişi Sofia Vergara gibi çok kazanan bir yıldız olunca evin küçük olması da düşünülemez zaten.

Tam da Vergara'nın eski kocası Manganiello ile anlaşamadığı konulardan biri olduğu ileri sürülen Hollywood tarzı hayata uygun bir yapı burası.

Vergara'nın evinde tam 10 tane banyo bulunuyor. Spor salonu, bahçesindeki yüzme havuzu zaten bir ünlünün evindeki olmazsa olmazlardan.

Güzel oyuncu, dergiye evini gösterirken odalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi de verdi. Lüks evinin üzerinde en çok konuştuğu odalarından biri yatak odası oldu.

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'BURADA MUTLU ANLAR YAŞADIM'

Vergara, verdiği röportajda bu odanın çok seksi olduğunu söyledi. Orada çok güzel zamanlar geçirdiğini anlattı.

Güzel oyuncu, yemek odasını evinin en mutlu yeri olarak tanımladı. Vergara "Yemek odası benim evimde en sevdiğim yer. Ayrıca gerçekten çok hoş detaylara sahip. Tavanları el yapımı ve bu durum benim odama bambaşka bir hayat getiriyor" diye konuştu.

Yemek odasının en sevdiği ayrıntılardan biri de 18'inci yüzyıl Fransız halıları Vergara'ya göre.

Yemek odasının hemen yanı başında da bir açık mutfağı var Vergara'nın. Tabii ki evin o kısmı da sıradan değil. Birçok kişinin evinin salonundan bile daha büyük ve her türlü mutfak ekipmanına sahip.

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ÜNLÜ DEKORATÖRLE ÇALIŞTI

Vergara evini İsveç, İspanya, Fransa ve İtalya'dan getirilen antika parçalarla süsledi. İç dekorasyon için bu konuda bir uzman olan Ohara Davies Gaetano ile çalıştı yıldız.

Sofia Vergara'nın konuklarını ağırladığı bir resmi oturma odasıyla günlük hayatını geçirdiği bir de günlük oturma odası var. Orası da yıldızın evinin en çok sevdiği bölümlerinden biri.

Bu odanın en iyi yanı da doğrudan bahçeye açılması Vergara'ya göre. Oturma odasından çıkılan bahçenin eve yakın bölümünde ise yüzme havuzu yer alıyor. Sofia Vergara bu yüzme havuzunun binasının iki katlı konuk bölümünden de görüldüğünü ve güzel bir manzara sunduğunu hatırlattı.

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Vergara'nın çok sevdiğini söylediği oturma odasında ailece TV izlediklerini, sohbet ettiklerini söyledi.





EN SEVDİĞİ ŞEY ARKA BAHÇEDE DİNLENMEK

Güzel oyuncu evde olduğu ve çalışmadığı zamanlarda en sevdiği şeyin evinin arka bahçesinde oturup dinlenmek olduğunu anlattı. Orada oturup bir fincan kahve içtiğini anlattı. Tabii ki Vergara'nın bahçesi ve oradaki tüm ayrıntılar da büyük bir özenle yerleştirilmiş durumda.

Vergara'nın eviyle ilgili en çok önem verdiği detay, Akdeniz atmosferini yansıtması. Bu durumu da "Sanki İtalya'da bir otelde tatildeymiş gibi" diye anlatıyor bu durumu.

Bu arada geniş bahçede yetişitiriler bitkilerin de özenle seçildiğini ve belli bir plan dahilinde ekiminin yapıldIğını sözlerine ekledi ünlü oyuncu.

Sofia Vergara'nın yaşadığı Beverly Park bölgesinde Denzel Washington, Sylvester Stallone, Mark Wahlberg, Eddie Murphy gibi ünlü yıldızların da mülkleri bulunuyor.

Sofia Vergara'nın artık yalnız başına yaşadığı malikanesinde kocaman bir yüzme havuzu var. Günlük oturma odasından çıkıldığında buraya ulaşmak mümkün.





Vergara, çok geniş bir arazin üzerindeki evinin açık alanlarını da zevkine uygun olarak dekore ettirdi. Elbette bütün bunlar için avuç dolusu para harcadı.





Her ünlünün evinde olduğu gibi Vergara'nın evinde de her tür aletin bulunduğu bir spor salonu bulunuyor.





Sofia Vergara'nın çok geniş bir mutfağı da bulunuyor.

BU EV YÜZÜNDEN MAHKEMELİK OLDU

Vergara, kapılarını hayranlarına açtığı bu evi nedeniyle Reside Custom Homes (RSC) adlı inşaat şirketiyle mahkemelik oldu.

Şirket, Vergarahıh 1 milyon 700 bin doların üzerindeki faturasını ödemediği gerekçesiyle yıldıza dava açtı. Üstelik Vergara'nın işçilere karşı sinirli davranışlar sergilediğini de öne sürdü.

Vergara'nın avukatı da buna karşılık, şirketin işleri uzattığını, vaktinde bitirmediğini ve kamuoyunun gözleri önünde Vergara'yı zor durumda bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello 'nun evliliğinin bitişi magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Yıllardır her yerde aşk tablosu sergileyen ünlü çift, fazla da gürültü koparmadan boşandı.

Evliliğin bitmesiyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Ama en sonunda Vergara gerçek ve en önemli nedeni El Pais'ye verdiği röportajda açıkladı. 51 yaşında olmasına rağmen kocasının kendisinden bir çocuk istediğini söyledi.

Bu arada hatırlatalım Manganiello, Vergara'dan birkaç yaş küçük, 47 yaşında. Henüz hiç çocuk sahibi olmadı.

ARTIK BABAANNE OLMA ZAMANI

Fakat Vergara, çok genç yaşta ülkesi Kolombiya'da yaptığı evliliğinden şu anda 32 yaşında olan bir erkek çocuk sahibi.

Yaşı ilerlediği için de bir daha anne olmak istemedi. Gazeteye verdiği röportajda "Büyükanne olacak yaştayım. Çocuk doğuramam. Hem doğurursam da bu bebeğe haksızlık olur. O 10 yaşına geldiğinde ben de 60'ıma merdiven dayamış olacağım" dedi.

Artık bebek sahibi olma sırasının oğlunda olduğunu anlattı güzel oyuncu. Onun bebeğiyle vakit geçirecek yaşa geldiğini söyledi. Hayatının bundan sonrasını da keyfine bakarak geçirmek istediğini saklamadı.

KARMAŞIK İLİŞKİ

Vergara, eski eşi Manganiello(dan boşandıktan sonra ortopedik cerrah Justin Sulliman ile görüntülendi.

İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuldu. Fakat Vergara'nın yakın çevresi güzel yıldızın ciddi birn ilişkiye girip birine bağlanmak istemediğini bunun yerine hayatın tadını çıkarmakt istediğinhi anlattı.

İkisinin romantik bir ilişki yaşamadığı konuşulsa da Vergara ile Sulliman daha geçen hafta yine bir gece ezmesinde görüntülendi.