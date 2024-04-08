×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

Güncelleme Tarihi:

#Miranda Kerr#Evan Spiegel#Orlando Bloom
İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 12:18

Artık herkesin çok iyi bildiği gibi gösteri dünyasının bazı ünlüleri çok çocuklu aile istiyor. Kimi ailesini kendi biyolojik çocuklarıyla genişletiyor kimi de bununla yetinmeyip evlat ediniyor. Zamanı geldiğinde de bu ünlüler, boy boy çocuklarıyla hayatın güzelliklerini paylaşıyor.

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri de ünlü model ve iş kadını Miranda Kerr ile Snapchpat'in kurucu ortaklarından olan milyarder kocası Evan Spiegel.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinden üçüncü oğullarına da kavuştu. Ama bu arada hemen hatırlatalım ki onların ailesi üç değil dört çocuklu.

Çünkü Miranda Kerr'in eski eşi Orlando Bloom'dan dünyaya gelen oğlu Flynn de annesi ve onun yeni eşiyle birlikte yaşıyor.

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

İKİ OĞLUYLA BASKETBOL MAÇINA GİTTİ 
Miranda Kerr ile Evan Spiegel, çok çocuklu hayatın kaosunu da yaşıyor ama keyfini de sürüyor. 33 yaşındaki Spiegel, geçtiğimiz hafta sonu iki oğluyla birlikte Los Angeles'ta bir basketbol maçına gitti.

Haberin Devamı

Henüz yaşları küçük olsa da belli ki Spiegel, çocuklarına erken yaşta spor sevgisini aşılamak amacında.

Spiegel, 6 yaşındaki Hart ile 5 yaşındaki Miles'ın elinden tutup maçın yapılacağı salona gitti. İki kardeşin bir örnek giyimleri de dikkatlerden kaçmadı.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel, bu yılın şubat ayında üçüncü oğulları Pierre'in dünyaya gelişini de sosyal medyadan duyurdu.

Kerr'in eski eşi Bloom'dan dünyaya gelen büyük oğlu Flynn ise artık 13 yaşında büyük bir ağabey.

Gözden KaçmasınBelediye başkanıyla evlendi, duvağıyla sokakları süpürdüBelediye başkanıyla evlendi, duvağıyla sokakları süpürdüHaberi görüntüle

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

Babalarıyla basketbol maçına giden iki kardeş tepeden tırnağa bir örnek giyinmişti.

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

'İKNA EDİLMEM GEREK' DEMİŞTİ 
Bu arada Miranda Kerr, kendisinin dördüncü, Spiegel ile evliliğinden de üçüncü bebeğine hamile kalmadan önce "Kocam bir bebek daha istiyor. Ama beni bunun için ikna etmesi gerek" demişti.

Belli ki 2017 yılında evlendiği Spiegel, kısa sürede onu bir çocuk sahibi daha olmak için onu ikna etti.

Mutlu çift, üçüncü bebeklerinin 18 Şubat'ta dünyaya geldiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda Kerr ile Spigel'in ailesinin aralarına katılan bir erkek bebekle daha genişlediği bilgisi yer aldı. Yeni bebeğin adı ise Pierre Kerr Spiegel.

Haberin Devamı

Ünlü çift, yaptıkları sosyal medya paylaşımında "Yeni gün ışığımız Pierre Kerr Spiegel'in aramıza gelişi nedeniyle büyük bir coşku içindeyiz" denildi. Çift, Pierre'in doğumuyla birlikte kendilerini hiç olmadığı kadar mutlu hissettiklerini de ekledi.

Gözden KaçmasınGül gibi kızı 44 yaş büyük adama aşık olunca çileden çıktı: Sabrımın son damlasını kullanıyorumGül gibi kızı 44 yaş büyük adama aşık olunca çileden çıktı: Sabrımın son damlasını kullanıyorum!Haberi görüntüle

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

KAYBETTİĞİ BÜYÜKBABASININ ADINI OĞLUNA VERDİ: Miranda Kerr'in bebeğine koyduğu ismin de aslında dokunaklı bir öyküsü var. Pierre, Miranda Kerr'ın 2021 yılının şubat ayında hayata veda eden büyükbabasının adı. Bir başka deyişle söylersek Miranda Kerr, bundan üç yıl önce bir şubat ayında çok sevdiği dedesini kaybetti. Ama bu yılın şubat ayında da onun adını verdiği bebeğini kucağına aldı.

Haberin Devamı

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

SONUNDA HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ
Miranda Kerr ile Evan Spigel'in yeni dünyaya gelen bebeklerinin ilginç sayılacak bir öyküsü de var aslında.
İlk evliliğini 2010 ile 2013 arasında ünlü oyuncu Orlando Bloom ile yapan Miranda Kerr, bu evlilikten Flynn adında 12 yaşında bir erkek çocuk sahibi.

İkinci kocası Evan Spiegel ile de 4 yaşında Myles ve 5 yaşında Hart adında iki tane daha erkek çocuk dünyaya getirdi.

Geçen yılın başlarında ise anne ve bebeklerle ilgili bir etkinliğe katılan Kerr'e başka bir bebek isteyip istemediği sorulmuştu. O soruya da Kerr "Kocam beni bu konuda ikna etmeye çalışıyor" die yanıt verdi.

Haberin Devamı

Sonra da aradan fazla zaman geçmeden 2023'ün eylül ayırda bir kez daha hamile kaldığını sosyal medya üzerinden duyurdu Kerr.

Bu yeni bebekle birlikte aslında Miranda Kerr'ın büyük bir hayali de gerçeğe dönmüş oldu. Model daha önce verdiği bir röportajda "Anne olmayı seviyorum. Her zaman üç tane oğlum olsun istemiştim. Bu yüzden de üç oğlum için minnettarım" diye konuşmuştu.

Gözden KaçmasınÜnlü çift hiç kavga etmeden boşandı... Ceketini ve saatini alıp çıkmışÜnlü çift hiç kavga etmeden boşandı... Ceketini ve saatini alıp çıkmış!Haberi görüntüle

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

ANNE OLMAK ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ
Kerr; aynı röportajda hayattaki ilk önceliğinin çocukları olduğunu da saklamadı. Sıralamada bunun ardından çalışmak ve sahibi olduğu şirket geliyor söylediğine göre. Model, çocuklarının da hayatı boyunca en büyük önceliği olacağını, bu durumun değişmeyeceğin sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Miranda Kerr, anne olmanın kendisine aslında bazı şeyleri sandığından çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi. Bu konudaki sözleri şöyleydi Miranda Kerr'in "Daha fazla sevgi, daha fazla sabır, daha fazla dayanıklılık" diye sürdürmüştü sözlerini.

Miranda Kerr, aynı zamanda her gün çocuklarından yeni bir şeyler öğrendiğini de belirtmişti.

Gözden KaçmasınÖz babası görmek bile istemedi... Onu annesinin aşıkları büyüttü... İyi ki doğmuşsun güzel oğlumÖz babası görmek bile istemedi... Onu annesinin aşıkları büyüttü... İyi ki doğmuşsun güzel oğlum! Haberi görüntüle

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

MELEK ARTIK KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR
Henüz 14 yaşındayken model olarak keşfedilen Miranda Kerr, bu firmayla uzun süre çalıştı. Sonra da 2013 yılında firmayla yollarını ayırdılar.

O dönemde Kerr'in ayrılığıyla ilgili bazı söylentiler çıkmıştı. Bunlardan biri artık iyice yaş aldığı için firmanın onunla çalışmak istememesiydi. Diğeri de Kerr'ın firmanın çalışmalarına yeteri kadar zaman ayıramaması.

Miranda Kerr, daha sonra bu konuda yaptığı açıklamada bir yandan ailesine diğer yandan kendi kurduğu şirkete ağırlık vermek için Victoria's Secret ile yollarını ayırma kararı verdiklerini söylemişti.

Gözden KaçmasınOnlarla evlenecek damatlar yaşadı.... Hayalleri altın tepside önlerine gelecekOnlarla evlenecek damatlar yaşadı.... Hayalleri altın tepside önlerine gelecekHaberi görüntüle

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

'BU GÜZEL KADINLA HİÇ ŞANSIM YOK' DEMİŞTİ
Miranda Kerr ile Evan Spiegel'i 2014 yılında ünlü modacı Louis Vuitton New York Modern Sanatlar Müzesi'nde bir akşam yemeğinde bir araya getirdi.

O gece Kerr ile Spiegel aynı masada yan yana birlikte oturdular. Aslında Spiegel yanındaki bu güzel kadından etkilenmişti, Ama onun kendisinden aynı şekilde etkilendiğinden emin değildi Hatta bu konuda hiç şansı olmadığını düşündü.
Sonra Miranda Kerr'a telefon numarasını verdi. O dönemde evini taşıyacaktı Kerr. Spiegel de snapchat'ın kurucu ortaklarından biri. Yani bir teknoloji deviydi. Kerr'e teknolojik konularda bir sorunu olursa kendisine mesaj atmasını söyledi.

O sırada Miranda Kerr ilk eşi Orlando Bloom'dan yeni boşanmıştı. Söylediğine göre de artık aşka inancı kalmamıştı. İkili önce yakın arkadaş oldular.

Sonra da aralarındaki bu ilişki giderek derinleşti. Miranda Kerr ile Evan Spiegel ilk kez 2015 yılında bir çift olarak kamuoyunun karşısına çıktılar.

İyi ki karımı ikna ettim de bu kadar doğurdu... Boy boy çocuklarının elinden tutup maça gitti

KERR, KOCASINDAN YEDİ YAŞ BÜYÜK
Aslında Spiegel, ile Kerr arasında çok da azımsanamayacak bir yaş farkı var. Kerr şu anda 40, Spiegel de 33 yayında. Ama Tabii ki bu duruk onların mutlu aşkını engellemiyor.

Miranda Kerr ile Evan Spiegel'in aşkları o kadar derinleşti ki tanışmalarından üç yıl sonra yani 2017 yılında evlendiler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miranda Kerr#Evan Spiegel#Orlando Bloom

BAKMADAN GEÇME!