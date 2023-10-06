Bu evliliÄŸin bitmesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±: ArtÄ±k kendine karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st... Bomba gerÃ§ekleri aÃ§Ä±klayacak

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HAYATIYLA Ä°LGÄ°LÄ° 'BOMBA' GERÃ‡EKLER GELÄ°YOR

Ã‡iftin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deyim yerindeyse "bir an bir sessizlik" oldu. Åžoke eden bir haber duyulduÄŸunda yaÅŸanan bir durumdu bu. Tabii sonra yorumlar havada uÃ§uÅŸmaya baÅŸladÄ±.

YakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±na ve aile dostlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa, iki evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±yla bir evlilik sÃ¼rdÃ¼ren Jackman ve Furness iÃ§in o kadar da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildi bu durum.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar bÃ¶yle bir geliÅŸme yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸaretlerini Ã§ok Ã¶nceden almÄ±ÅŸlardÄ±. Zaten bu evlilik boÅŸanmaya gidiyordu.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Hollywood'un uzun evliliklerinden biri daha tarihe karÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Ã¶te yandan dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok iyi anlaÅŸÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nen ve Ã§eyrek asrÄ± birlikte geÃ§iren Ã§iftin neden boÅŸandÄ±ÄŸÄ± da merak konusu oldu.

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness, bu konuda net bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±lar. Bu yÃ¼zden de herkes bu ÅŸoke eden kararÄ±n ardÄ±ndaki gerÃ§ekleri merak ediyor.

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Ä°ÅŸte bu konuda Jackman cephesinden bir haber geldi. ÃœnlÃ¼ oyuncu hayatÄ±ndaki "bomba gibi" geliÅŸmeleri anlattÄ±ÄŸÄ± bir anÄ± kitabÄ± yazmaya baÅŸladÄ±.

BÄ°LÄ°NMEYENLERÄ° SATIRLARA DÃ–KÃœYOR: ARTIK KENDÄ°NE KARÅžI DÃœRÃœST

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu kitapta da hayatÄ±yla ilgili, bugÃ¼ne kadar hiÃ§ sÃ¶zÃ¼nÃ¼ bile etmediÄŸi Ã§arpÄ±cÄ± itiraflarda bulunacak. BÃ¼tÃ¼n bunlara evliliÄŸinin bitmesinin ardÄ±ndaki gerÃ§ek nedenler de dahil!

Us Weekly'ye konuÅŸan bir kaynak Hugh Jackman'Ä±n artÄ±k anÄ±larÄ±nÄ± yazmaya tam anlamÄ±yla hazÄ±r olduÄŸunu belirterek "AnÄ±larÄ±nÄ± ÅŸimdi yazmaya karar verdi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k kendine karÅŸÄ± dÃ¼rÃ¼st olabileceÄŸini hissediyor. Bu boÅŸanma ve anÄ±larÄ±nÄ± yazmaya baÅŸlamasÄ± da bunun ilk adÄ±mÄ±."

Bu kaynaklara gÃ¶re Jackman, anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nda bugÃ¼ne kadar hiÃ§ Ã¼zerinde durmadÄ±ÄŸÄ± konular hakkÄ±nda Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yapacak. Åžimdi hayranlarÄ± onun bir an Ã¶nce kitabÄ±nÄ± bitirmesini ve hayatÄ±yla ilgili tÃ¼m gerÃ§eklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± bekliyor.

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EÅžÄ°NDEN AYRILIYOR... AMA KALBÄ°NÄ°N KAPILARINI KAPATMADIÂ

Ã–te yandan evliliÄŸini henÃ¼z bitirdiÄŸi iÃ§in Jackman hakkÄ±ndaki iddialar bitmek bilmiyor. Bunlardan biri de oyuncunun yeni bir aÅŸka hazÄ±r olduÄŸu yolundaki iddialardÄ±. BoÅŸanma kararÄ±ndan sonra spor salonlarÄ±nda daha fazla vakit geÃ§irmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len yÄ±ldÄ±zÄ±n kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmadÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

ÃœnlÃ¼ oyuncuya yakÄ±n bazÄ± kaynaklarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Hugh Jackman, bir an Ã¶nce hayatÄ±nÄ± paylaÅŸacak yeni bir sevgili bulmanÄ±n telaÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ddialara gÃ¶re 27 yÄ±l sonra ilk kez bekar kalan Jackman yeni bir aÅŸka yelken aÃ§ma konusunda sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yor.

Jackman'Ä±n ana vatanÄ± Avustralya'da yayÄ±nlanan Neew Idea adlÄ± dergiye konuÅŸan bu kaynaÄŸa gÃ¶re "AÅŸkÄ± yeniden bulmak Jackman'Ä±n en Ã§ok Ã¼zerinde durduÄŸu Ã¶nceliklerinden."

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Hatta bir yoruma gÃ¶re yumuÅŸak kalpli bir insan olan Hugh Jackman karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak ilk kadÄ±na aÅŸÄ±k olabilecek durumda. Hatta onu tanÄ±yanlar Ã¼nlÃ¼ oyuncunun aÅŸÄ±k olmasÄ± bir yana yeniden evlenmesinin bile beklenebileceÄŸini sÃ¶yledi.

KENDÄ° GENLERÄ°NDEN BÄ°R Ã‡OCUK Ä°STÄ°YOR OLABÄ°LÄ°R

Tabii bÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan dedikodu Ã§arklarÄ± da dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce eÅŸi Joe Manganiello'dan ayrÄ±lan Sophia Vergara baÅŸta olmak Ã¼zere Jennifer Aniston, Katie Holmes ve Kylie Minogue gibi Ã¼nlÃ¼lerin isimlerini ortaya dÃ¶kmeye baÅŸladÄ± bile.

Hugh Jackman ile ilgili bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ± sosyal medyayÄ± da hareketlendirdi. BazÄ± kiÅŸiler, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jackman'Ä±n Ã§oktan yeni bir aÅŸk bulduÄŸunu aksi halde hala evliliÄŸinin sÃ¼rÃ¼yor olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

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Bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin her ne kadar kendileri sÃ¶ylemese de zaten bÃ¶ye bir gerekÃ§eyle ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Bu arada Deborra Lee Furness birkaÃ§ giriÅŸime raÄŸmen bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirememiÅŸti. Ã‡ift iki Ã§ocuk evlat edinmiÅŸti.



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GENÃ‡ BÄ°R KADINA YÃ–NELEBÄ°LÄ°R

Ä°ÅŸte bazÄ± yorumlar da bu konu etrafÄ±nda ÅŸekilleniyor. BÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenlere gÃ¶re Hugh Jackman hayatÄ±nda en azÄ±ndan bir tane biyolojik Ã§ocuÄŸu olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu yÃ¼zden genÃ§ bir kadÄ±na yÃ¶nelmesi de olaÄŸan.

Tabii bu arada Hugh Jackman'Ä±n biten bir evliliÄŸin ardÄ±ndan yeni bir aÅŸka yelken aÃ§masÄ±nÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunanlar da Ã§Ä±ktÄ±. Bunlara gÃ¶re oyuncu biraz durup dinlenmeli. GÃ¶nÃ¼l iÅŸlerini biraz daha Ã¶telemeli.

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Tabii Hugh Jackman bazÄ± eleÅŸtirilerden de nasibini aldÄ±. Bu kiÅŸilere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncu eÄŸer hayatÄ±nda birini isteseydi evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rdÃ¼. O da Hollywood'daki yaÅŸlanan birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ erkek gibi yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki modellerin peÅŸine dÃ¼ÅŸmek iÃ§in hazÄ±r bekliyor.

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, 27 yÄ±llÄ±k evlililerini sona erdirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bir ortak aÃ§Ä±lklamayla duyurmuÅŸtu.

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, hayranlarÄ±nÄ± Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan haberi ortak bir aÃ§Ä±klamayla duyurdu.

Ã‡ift aÃ§Ä±klamalarÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmanÄ±n ortak kararlarÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. Jackman ve Furness'in aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸÃ¶yle: "Harika, sevgi dolu bir evlilik iÃ§inde karÄ± koca olarak neredeyse 30 yÄ±lÄ± birlikte paylaÅŸmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yoruz. ArtÄ±k yolculuÄŸumuz ÅŸekil deÄŸiÅŸtiriyor. Bireysel geliÅŸimimizi sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in ayrÄ±lmaya karar verdik."

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ortak aÃ§Ä±klamada hayattaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¶nceliklerinin aileleri olduÄŸunu ve bundan sonra da bu durumun deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini belirtti.

AÃ§Ä±klama "Bir sonraki bÃ¶lÃ¼me ÅŸÃ¼kran, sevgi ve nezaketle baÅŸlÄ±yoruz" satÄ±rlarÄ±yla devam eden aÃ§Ä±klamada Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n gizliliÄŸi konusunda gÃ¶sterilecek Ã¶zene ÅŸimdiden teÅŸekkÃ¼r etti.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift, "Deb ve Hugh Jackman" olarak imzaladÄ±klarÄ± bu aÃ§Ä±klama ile birlikte bundan bÃ¶yle boÅŸanmayla ilgili konuÅŸmayacaklarÄ±nÄ±n da ipucunu verdi