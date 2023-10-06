Sette rol arkadaşımın iri göğüslerine bakıp kendimi çirkin hissediyordum.. 18 yaşına gelince annem "Git, estetik operasyonla onları büyüt" dedi

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Geçmişte belli bir yaşa gelen kadın yıldızlar için hele kariyerlerini sürdürmek istiyorlarsa estetik operasyondan başka seçenek yoktu. Günümüzde ise durum biraz daha farklı.

Artık daha güzel ve pırıltılı dünyanın kurallarına uygun şekilde görünmek için o "belli bir yaşa" gelmeye gerek yok. Çok genç yaşta burunlarını yaptıranlar, yağ aldıranlar, hatta göğüs büyütenler bile sıradan hale geldi.

İşte bu konuda bir itiraf da bir zamanların genç bir yıldızından geldi. Şu anda 30'lu yaşlarında olan bu yıldız, annesinin önerisiyle 18'inci doğum gününü kutladıktan hemen sonra gidip göğüslerini büyüttüğünü itiraf etti.

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Romano, bedensel görüntüsü nedeniyle sorunlar yaşadığını anlattı. Annesinin de düz göğüslerine çare olarak estetik operasyonu önerdiğini sözlerine ekledi.

Bugün artık 39 yaşında olan geçmişin çocuk yıldızı Christy Carlson Romano'dan geldi bu itiraf. Gösteri dünyasına küçük bir yıldız olarak adım atan Romano, o dönemde bile bedensel görüntüsüyle ilgili bazı sorunlar yaşadı.

Bunun üzerine de annesi ona göğüslerini estetik operasyonla büyütmenin de bir seçenek olduğunu söyledi.

Sonuç olarak 18 yaşını kutladığı partinin ardından Christy Carlson Romano soluğu estetik cerrahi kliniğinde aldı.

Christy Carlson Romano, bu itirafını Vulnerable (Kırılgan) adlı podcast yayınında yaptı. O kadar genç yaşta göğüslerini büyütmesinin nedeni ise gösteri dünyasındaki o fiziksel görünümle ilgili duygusal baskı.

Oyuncu, kendisini bıçak altına yatmaya götüren sürecin, rol aldığı Cadet Kelly adlı yapım sırasında başladığını anlattı.

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Christy Carlson Romano (arkada sağda) Cadet Kelly adlı yapımda Hilary Duff ile birlikte rol alıyordu. O dönemde Duff ile kıyaslayınca kendi göğüslerinin dümdüz olduğunu fark etmiş ve 'çirkin' olduğuna karar vermiş.

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O yapımda birlikte rol aldığı Hillary Duff ile kıyasladığında kendisini son derece "çirkin" bulduğunu anlattı oyuncu.

Kendisini Hillary Duff ile kıyasladığında çıkardığı sonucu da şöyle ifade etti: "Göğüslerim tamamen dümdüzdü."

Oyuncu ve şarkıcı Christy Carlson Romano, sette bir başka rol arkadaşı Andrea Lewis ile konuştuğunda da tamamen farklı bir açıdan gördü olayı. Lewis kendisine 'her zaman büyük göğüslü olduğunu ve büyük göğüsleri sevdiğini' söyledi.

O konuşmanın ardından annesi de göğüs büyütme gibi bir seçenek olduğunu söyleyince Romano da fazla düşünmeden bıçak altına yattı ve göğüslerini büyüttü.

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Romano, fiziksel görüntüsünden hoşnutsuz olduğu için bir süre sonra kendine zarar verme eğilimi başladı. Tırnaklarıyla tenini kazımaya çalıştığını anlattı.

Christy şöhreti ilk gençlik yıllarında rol aldığı Even Stevens adlı komedi ile elde etti. O yapımda Shia LaBeouf ile kamera karşısına geçiyordu. Sonra da Cadet Kelly're rol aldı.

Dizi bittikten sonra ise Romano için başka sorunlar başladı. Bunu da Teen Vogue için kaleme aldığı bir makalede ifade eti.

O yıllarda kendine zarar verme eğilimi başladığını anlattı. "Bıçak kullanmaktan korktuğum için tırnağımla derimi kazımaya çalıştım. En trajik genç kız ödülünü alma konusunda başarısız olduğunu hissediyordum."

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Romano, şu anda Brendan Rooney ile evli. Çiftin iki kızı bulunuyor. Fiziksel görünümü nedeniyle kapıldığı bunalım da onun için çok geride kaldı.

Faket yaşı büyüdükçe Romano'nun ışıltılı dünyaya bakışı da değişti. Deneyimleri sonucunda ondan sonraki hayatını şekillendiren bir ders aldı:'Ünlü olmak, kişisel olarak doyuma ulaştığınız bir hayat yaratmaktan sonra ikinci sırada yer almalıdır.'

Christy sonundaBarnard College'a gitti ve oradayken şu anda kocası olan Brendan Rooney ile tanıştı.

2013'ün yılbaşı gecesi Kanada'da evlendiler ve şu anda altı yaşındaki Isabella ve dört yaşındaki Sophia adında iki kızları dünyaya geldi.