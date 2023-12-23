Aşk ateşi giderek daha çok yakıyor... Kimse görmesin diye özel oda tuttular

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Ama bazıları var ki özellikle de ailelerini, sevgililerini, çocuklarını gözlerden uzak tutmaya gayret ediyor. Durum böyle olunca da haklarındaki söylentilerin sonu gelmek bilmiyor.

GIGI GİZEM PERDESİNİN ARDINDA

İşte bunlardan biri de Gigi Hadid... One Direction grubuyla ünlenen eski sevgilisi Zayn Malik ile Khai adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi olan Gigi Hadid, son dönemde Bradley Cooper ile romantik bir birliktelik yaşıyor.

Kızı konusundaki ketumluğunu aşk ilişkisinde de sürdürüyor 28 yaşındaki Hadid. Khai'nin yüzünü hala kimselere göstermediği gibi adını bile aylar sonra Instagram hesabının kendini tanıttığı bölüme sessiz sedasız eklediği "Khai'nin annesi" ibaresiyle duyurmuştu.

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Gigi Hadid aynı gizem perdesini 48 yaşındaki oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinde de sürdürüyor.

Bir başka model Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında altı yaşında bir kızı olan Bradley Cooper bir süredir Gigi Hadid ile yakınlaşmış durumda.

YAĞMURUN ALTINDA YÜRÜDÜLER... AMA KİMSE EL ELE GÖRMEDİ

İkili, birkaç kez New York sokaklarında birlikte görüntülendi. Ama hiçbirinde aşklarını belli edecek şekilde değillerdi. Yani şu ana kadar kalabalıklar içinde iki sevgili olarak el ele görüntülenmiş değiller.

Bazen bir yemek sonrası ayrı ayrı yürürken objektiflere takıldılar. Bazen de yağmurun altında yan yana yürürken.

Ama yakın çevrelerinden gelen haberlere bakılırsa aralarındaki ilişki giderek ilerliyor. Hatta People dergisine konuşan kaynaklara bakılırsa Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın ilişkisi ilerlemekle kalmayıp ciddileşmeye bile başladı.

Son olarak Bradley Cooper'ın, Gigi Hadid'in annesi Yolanda'nın sahip olduğu çiftliğin yakınlarında yani Philadelphia'da bir malikane satın aldığı duyulmuştu. Hadid ile Cooper'ın daha öncesinde yakın dostları Taylor Swift'in evinde buluştuğu söyleniyordu.

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People'a konuşan kaynaklara göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper, Philadelphia'da bütün vakitlerini birlikte geçiriyorlar.

Ama ilişkilerini fazla göz önüne çıkarmamak konusunda kararlılar. Bir kaynak, aşıkların bunun için aldığı önlemler hakkında da şunları söyledi: "İlişkiyi düşük profilli tutmaya çalışıyorlar. Aslında ilişkileri kamuoyunun duymasından çok daha önce başladı. Geçtiğimiz günlerde yerel bir restorana akşam yemeği için gittiler. Ama kimse kendilerini görmesin diye restoranın gözlerden uzak özel bir odasını tuttular ve orada yemeklerini yediler."

Bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ır ilişkisi gayet iyi gidiyor. Onlar böyle gözlerden uzak bir şekilde aşkın tadını çıkarmaktan keyif alıyorlar.

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DIŞARIDAN BAKINCA İKİ ARKADAŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR

Hadid ile Cooper, her ne kadar ilişkilerini gizlemeye çalışsalar da zaman zaman arkadaşlarıyla birlikte gittikleri yerlerde objektiflere takılıyorlar.

İkili son olarak New York'ta bir tiyatro gösterisine gittiler. Ardından da Cooper'ın New York'taki bir etkinlikte satış yaptığı yiyecek kamyonunun önünde görüntülendiler. Hatta orada Gigi Hadid'in yanı sıra Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk da vardı.

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YAZ AYINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KAFA KARIŞTIRDI

Bradley Cooper, geçtiğimiz yaz eski sevgilisi Irina Shayk ile çıktığı Venedik tatilinde görüntülenmişti.

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O sırada sergiledikleri yakınlık ise bazı kişiler tarafından "tekrar bir araya gelmenin ilk adıkmları" olarak yorumlanmıştı.

İşin ilginci o sıralarda Shayk'ın adı Gisele Bundchen'ın eski kocası Tom Brady ile aşk söylentilerine karışmıştı.

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Cooper ile Shayk'ın ilişkilerinden Lea adında altı yaşında bir kızları bulunuyor.





ADI LEONARDO İLE AŞK SÖYLENTİLERİNE KARIŞTI

Gigi Hadid ise sevgilisi Zayn Malik'ten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra ünlü çapkın Leonardo DiCaprio ile anıldı.

Fakat ileri sürülenlere göre Leo'nun hızlı hayatına ayak uyduramayacağı için arkadaş kalmaya karar verdiler.

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OLAYLI AYRILIK

O dönemde Hadid'in hayatının merkezinde kızı Khai'nin olduğu bu yüzden özel hayatını bile ona göre düzenlediği haberleri basına yansıdı.

Hadid ile kızının babası Malik ise zorlu bir sürecin ardından ayrıldı. O dönemde ortada dolaşan iddialara göre Malik, Gigi'ye baskı yaptığı gibi annesi Yolanda Hadid'i de darp etti.