OÄŸlunun kime benzediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.... MeÄŸer kendi kopyasÄ±nÄ± doÄŸurmuÅŸ

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TEK RAKÄ°PLERÄ° VAR: KENDÄ° Ã‡OCUKLARI!

GeleceÄŸin kralÄ± Prens William ile sevgili olduklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi haline gelen Kate Middleton iÃ§in aradan geÃ§en yÄ±llarda bu durum deÄŸiÅŸmedi. Hatta niÅŸan, evlilik ve Ã§ocuklar derken bu ilgi katlanarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

KraliÃ§e'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra William, veliahtlarÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Galler Prensi unvanÄ±nÄ± alÄ±nca Kate de Galler Prensesi oldu.

O andan itibaren de milyonlarca kiÅŸinin zihnindeki "masal prensesi" tamamen ve eksiksiz olarak gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.

Durum bÃ¶yle olunca Kate ile birlikte bÃ¼tÃ¼n ailesi de eskisinden daha fazla dikkat Ã§eker oldu.

Galler Ã§ifti yani Kate ile William, bir sÃ¼redir bu ilgiyi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile paylaÅŸÄ±yor.

Bu Ã¼Ã§ Ã§ocuk da ilgi odaÄŸÄ±. Bazen biri bazen diÄŸeri Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. KÄ±sacasÄ± Ã¼Ã§ kardeÅŸ anne ve babalarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k rakibi..

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SANKÄ° KENDÄ° Ã‡OCUKLUÄžUNUN KOPYASI

Kate ile William'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olan 5 yaÅŸÄ±ndaki Louis son iki gÃ¼ndÃ¼r herkesi gÃ¶lgede bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumda.

Bunun nedeni de annesi Kate'in, William ile birlikte kullandÄ±klarÄ± resmi Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸraf.

O fotoÄŸraftaki kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk bir anda sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan konular arasÄ±na girdi. Bunun nedeni de Kate'in henÃ¼z iki yaÅŸÄ±na gelmeden Ã¶nce Ã§ekilen bu fotoÄŸrafÄ±ndaki halinin kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'ye ikizi kadar benziyor olmasÄ±.

AslÄ±nda Kate bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'nin kime benzediÄŸi sorularÄ±na da noktayÄ± koymuÅŸ oldu.

HERKES ONU LOUIS SANDI

Galler Prensesi'nin hayranlarÄ± arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir heyecan yaratan fotoÄŸrafta Kate iki yaÅŸÄ±na az bir zaman kala kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Bir Noel yemeÄŸinde Ã§ekilen fotoÄŸrafta Kate'in Ã¼zerinde beyaz yakalÄ±, aÃ§Ä±k mavi bir elbise var. Boynundaki rengarenk boncuklardan oluÅŸan kolye de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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1983 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸrafta sol profilden gÃ¶rÃ¼len Kate, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'ye kelimenin tam anlamÄ±yla ikizi kadar benziyor. Ä°ÅŸte bu durum da sosyal medyayÄ± Ã§ok hareketlendirdi.

BirÃ§ok kiÅŸi fotoÄŸraftaki Ã§ocuÄŸun Louis olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiklerinde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini "Biz onu Louis sanmÄ±ÅŸtÄ±k" diye belirtti.

'BANA EN Ã‡OK BENZEYEN Ã‡OCUÄžUM'

AslÄ±nda Kate bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis'nin kendisine tÄ±patÄ±p benzediÄŸini de kanÄ±tladÄ±. Galler Prensesi Kate daha Ã¶nce de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu arasÄ±nda kendisine en Ã§ok benzeyenin Louis olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

Minik Louis, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p de bazÄ± etkinliklerde ailesiyle birlikte kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana Kate'in babasÄ± Michael Middleton'a benzetiliyordu.

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Bu paylaÅŸÄ±mla da aslÄ±nda yine anne tarafÄ±na ama dedesinden Ã§ok annesinin kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne benzediÄŸi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

KÃ¼Ã§Ã¼k Louis bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan da Kate Middleton'Ä±n babasÄ± Michael'a yani dedesine benzetiliyor.

KÄ°ME BENZEDÄ°KLERÄ° HEP MERAK KONUSU OLDU

Kate ile William'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun aileden kime ne kadar benzediÄŸi doÄŸduklarÄ±ndan bu yana gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen bir konu. Bu anlamda en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi saÄŸlanan kiÅŸi Ã§iftin ortanca Ã§ocuÄŸu Prenses Charlotte.

Prenses daha kÃ¼Ã§Ã¼kken herkes onu KraliÃ§e 2. Elizabeth'in genÃ§lik yÄ±llarÄ±na benzetiyordu. Ama yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e bu kez babasÄ± William'a olan benzerliÄŸi dikkat Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

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Charlotte'un benzetildiÄŸi bir baÅŸka kiÅŸi de William'Ä±n bÃ¼yÃ¼k teyzesi, yani Elizabeth'in tek kardeÅŸi Margaret'in kÄ±zÄ± Lady Sarah Chatto.

Ã–yle ya da bÃ¶yle Charlotte'un baba tarafÄ±na daha fazla benzediÄŸi ailenin takipÃ§ilerinin Ã¼zerinde birleÅŸtiÄŸi bir konu.

Charlotte kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri KraliÃ§e 2. Elizabeth'e benzetiliyor. BazÄ± kiÅŸilere gÃ¶re fiziksel olarak bÃ¼yÃ¼k babaannesinin kopyasÄ± Charlotte. Ama bazÄ±larÄ±na gÃ¶re de fiziksel olarak Ã§ok benzemese de baskÄ±n kiÅŸiliÄŸiyle Elizabeth'in bir kopyasÄ± gibi.

BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Charlotte, giderek babasÄ±nÄ±n Ã§ocukluÄŸuna daha fazla benziyor. William'Ä±n annesi Diana'ya Ã§ok benzediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nenler Charlotte'un da bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nde Diana'ya benzeyebileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde.

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BabasÄ±ndan sonra tahtÄ±n ikinci sÄ±radaki varisi olan Prens George ise ailenin en gÃ¼zel bebeklerinden biri olarak biliniyor. George bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e ailenin hayranlarÄ± tarafÄ±ndan birÃ§ok kiÅŸiye benzetildi.

Bu konuda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸi ise George'un, babasÄ±nÄ±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charlers Spencer'e olan benzerliÄŸi. KÃ¼Ã§Ã¼k Prens'in saÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kÄ±vrÄ±m bile babasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k dayÄ±sÄ±na benzetiliyor.

Kate'in yaptÄ±ÄŸÄ± bu son sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla da gerÃ§ekten de onun sÃ¶ylediÄŸi gibi Louis'nin kendisine en Ã§ok benzeyen Ã§ocuÄŸu olduÄŸu ortala Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ oldu.

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George'un en Ã§ok benzetildiÄŸi kiÅŸi babasÄ± William'Ä±n dayÄ±sÄ± yani Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Lord Charles Spencer.

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