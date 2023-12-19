"Lahanalı" kayınvalidenin kızı hamile! Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

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Bu söz konusu düğününün bu kadar çok konuşulmasının nedenlerinden biri bir kraliyet düğünü olmasıydı. Ama sadece bu kadar değil.

O gün kızının büyük mutluluğuna tanıklık eden kayınvalide de tercih ettiği kıyafetiyle gelini bile gölgede bırakmıştı.

Şimdi şöyle bir geçen yılın mayıs ayına uzanalım ve kimlerin evlendiğine bir bakalım.

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DÜĞÜNDEN DOKUZ AY SONRA MUTLU HABER GELDİ

Düğününden dokuz ay sonra ilk bebeğine hamile olduğu açıklanan bu gelin, Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg'un güzel prensesi Alexandra.

Bu yılın mayıs ayında bir süredir birlikte olduğu Nicolas Bargory ile hayatını birleştiren 32 yaşındaki Prenses Alexandra'nın ilk bebeğine hamile olduğu duyuruldu.

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Lüksemburg Grand Dükü Henri ve Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa'nın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda "Prenses Alexandra ve Nicolas Bargory'nin ilk bebeklerini beklediklerini duyurmaktan mutluyuz" denildi.

Alexandra ile 35 yaşındaki Bargory'nin bebeğinin önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında dünyaya geleceği belirtildi.

Prenses Alexandra ile Nicolas Bargory bu yılın mayıs ayında birer hafta arayla yapılan nikah ve düğünle hayatlarını birleştirdi.

ÖNCE NİKAH KIYILDI

Önce ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'da Belediye Sarayı'nda bir nikahla evlendi çift. O törende damat klasik takım elbise giyerken gelin de pantolon ve üzerine pelerin benzeri bir ceket giydi.

Düğünde ise damat yine klasik giyinirken gelin de herkesi şaşırtan bir gelinlik giydi. Herkes ondan daha gösterişli tam prenseslere layık bir gelinlik beklerken Alexandra ön kısmındaki bantları dikkat çeken daha sade bir gelinlik tercih etti. Görünümünü de aile koleksiyonundan bir taçla başına yerleştirilen bir duvakla tamamladı.

Bu arada Alexandra'nın üzerindekinin aslında gelinlik bile olmadığı sosyal medyada ileri sürülen iddialardan biriydi.

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Birçok kişi Alexandra'nın gece kıyafetinden bozma bir gelinlikle evlendiğini ileri sürdü. Gelinliğin Alexandra'nın beden şekline uygun olmadığını savunanlar da oldu.

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GELİN ANNESİ ESPRİ KONUSU OLDU

Özetle her göz önünde insana olduğu gibi Alexandra'nın gelinliği de çok konuşuldu. Ama düğünde zaman zaman onu bile gölgede bırakan biri daha vardı: Annesi Lüksemburg Grand Düşesi Alexandra.

Siyah ve yeşil renkli bir kıyafet giyen Maria Teresa'nın sağ omuzundaki aksesuar ise sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Birçok kullanıcı gelin annesi Maria Teresa'nın bu aksesuarını lahanaya benzetip bu konuda espriler üretmişti.

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Birçok kişi "Maria Teresa'nın görünümünü kontrol edeceği bir ayna var mı? O sağ omuzundaki lahana benzeri şey ne? " diye kıyafet seçimini sorguladı.

Birçok kullanıcı da Maria Teresa'nın kendi kızının düğününde bu kadar çok dikkat çeken bir kıyafet giymesini eleştirdi.

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FRANSA'YA YERLEŞTİLER

Prenses Alexandra ve Nicolas Bargory, düğünden sonra Paris'e yerleşti. Çift hayatlarını Fransa'da sürdürüyor.

Lüksemburg Prensesi Alexandra şu anda taht için sırada. Fakat o sıraya girmesi de 20 yaşında gerçekleşti. Çünkü o zamana adar kız çocukları taht üzerinde hak iddia edemiyordu.

Babası Henri tahta geçince bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da tat için sıralamaya girdi.

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Ama Alexandra'nın Nicolas Bargory ile evliliğinden dünyaya gelecek bebeğinin böyle bir hakkı bulunmuyor. Bunun nedeni de babasının soylu bir aileden gelmemesi.

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı. Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı sıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.