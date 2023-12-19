×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

"Lahanalı" kayınvalidenin kızı hamile! Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Alexandra#Kraliyet Ailesi#Düğün
Lahanalı kayınvalidenin kızı hamile Mutlu haber dokuz ay sonra geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 10:49

Bu yılın en çok konuşulan düğünlerinden biriydi... Genç çift, önce bir nikah, ondan bir hafta sonra düzenlenen sade ama çok şık bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Bu yılın mayıs ayında yapılan bu düğün de uzun süre gündemde kalmıştı. İşte şimdi o çiftten mutlu bir haber geldi... Tam dokuz ay sonra, o gün mutluluktan ayakları yerden kesilen gelinin hamile olduğu duyuruldu. Yani özetle genç çift, bebek için fazla zaman kaybetmedi.

Haberin Devamı

Bu söz konusu düğününün bu kadar çok konuşulmasının nedenlerinden biri bir kraliyet düğünü olmasıydı. Ama sadece bu kadar değil.

O gün kızının büyük mutluluğuna tanıklık eden kayınvalide de tercih ettiği kıyafetiyle gelini bile gölgede bırakmıştı.

Şimdi şöyle bir geçen yılın mayıs ayına uzanalım ve kimlerin evlendiğine bir bakalım.

Gözden KaçmasınKüçük ülkenin masal düğünüKüçük ülkenin masal düğünüHaberi görüntüle

Lahanalı kayınvalidenin kızı hamile Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

DÜĞÜNDEN DOKUZ AY SONRA MUTLU HABER GELDİ
Düğününden dokuz ay sonra ilk bebeğine hamile olduğu açıklanan bu gelin, Avrupa'nın küçük ülkesi Lüksemburg'un güzel prensesi Alexandra.

Bu yılın mayıs ayında bir süredir birlikte olduğu Nicolas Bargory ile hayatını birleştiren 32 yaşındaki Prenses Alexandra'nın ilk bebeğine hamile olduğu duyuruldu.

Haberin Devamı

Lüksemburg Grand Dükü Henri ve Lüksemburg Grand Düşesi Maria Teresa'nın resmi Instagram hesabından yapılan duyuruda "Prenses Alexandra ve Nicolas Bargory'nin ilk bebeklerini beklediklerini duyurmaktan mutluyuz" denildi.

Alexandra ile 35 yaşındaki Bargory'nin bebeğinin önümüzdeki yılın ilkbahar aylarında dünyaya geleceği belirtildi.

Prenses Alexandra ile Nicolas Bargory bu yılın mayıs ayında birer hafta arayla yapılan nikah ve düğünle hayatlarını birleştirdi.

Gözden Kaçmasınİmzayı attılar, alkış koptu.... Kaç yıllık baba evi düğün evi olduİmzayı attılar, alkış koptu.... Kaç yıllık baba evi düğün evi olduHaberi görüntüle

Lahanalı kayınvalidenin kızı hamile Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

ÖNCE NİKAH KIYILDI
Önce ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Lüksemburg'da Belediye Sarayı'nda bir nikahla evlendi çift. O törende damat klasik takım elbise giyerken gelin de pantolon ve üzerine pelerin benzeri bir ceket giydi.

Düğünde ise damat yine klasik giyinirken gelin de herkesi şaşırtan bir gelinlik giydi. Herkes ondan daha gösterişli tam prenseslere layık bir gelinlik beklerken Alexandra ön kısmındaki bantları dikkat çeken daha sade bir gelinlik tercih etti. Görünümünü de aile koleksiyonundan bir taçla başına yerleştirilen bir duvakla tamamladı.

Bu arada Alexandra'nın üzerindekinin aslında gelinlik bile olmadığı sosyal medyada ileri sürülen iddialardan biriydi.

Haberin Devamı

Birçok kişi Alexandra'nın gece kıyafetinden bozma bir gelinlikle evlendiğini ileri sürdü. Gelinliğin Alexandra'nın beden şekline uygun olmadığını savunanlar da oldu.

Gözden KaçmasınOğlunun kime benzediği ortaya çıktı.... Meğer kendi kopyasını doğurmuşOğlunun kime benzediği ortaya çıktı.... Meğer kendi kopyasını doğurmuşHaberi görüntüle

Lahanalı kayınvalidenin kızı hamile Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

GELİN ANNESİ ESPRİ KONUSU OLDU
Özetle her göz önünde insana olduğu gibi Alexandra'nın gelinliği de çok konuşuldu. Ama düğünde zaman zaman onu bile gölgede bırakan biri daha vardı: Annesi Lüksemburg Grand Düşesi Alexandra.

Siyah ve yeşil renkli bir kıyafet giyen Maria Teresa'nın sağ omuzundaki aksesuar ise sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Birçok kullanıcı gelin annesi Maria Teresa'nın bu aksesuarını lahanaya benzetip bu konuda espriler üretmişti.

Haberin Devamı

Birçok kişi "Maria Teresa'nın görünümünü kontrol edeceği bir ayna var mı? O sağ omuzundaki lahana benzeri şey ne? " diye kıyafet seçimini sorguladı.

Birçok kullanıcı da Maria Teresa'nın kendi kızının düğününde bu kadar çok dikkat çeken bir kıyafet giymesini eleştirdi.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu hayatının son günlerinde yıkıntı haline gelmiş... O dağ gibi adam nasıl böyle oldu diye ağlardımÜnlü oyuncu hayatının son günlerinde yıkıntı haline gelmiş... O dağ gibi adam nasıl böyle oldu diye ağlardımHaberi görüntüle

Lahanalı kayınvalidenin kızı hamile Mutlu haber dokuz ay sonra geldi

FRANSA'YA YERLEŞTİLER
Prenses Alexandra ve Nicolas Bargory, düğünden sonra Paris'e yerleşti. Çift hayatlarını Fransa'da sürdürüyor.

Lüksemburg Prensesi Alexandra şu anda taht için sırada. Fakat o sıraya girmesi de 20 yaşında gerçekleşti. Çünkü o zamana adar kız çocukları taht üzerinde hak iddia edemiyordu.

Babası Henri tahta geçince bu kuralı değiştirdi. Böylece Alexandra da tat için sıralamaya girdi.

Haberin Devamı

Ama Alexandra'nın Nicolas Bargory ile evliliğinden dünyaya gelecek bebeğinin böyle bir hakkı bulunmuyor. Bunun nedeni de babasının soylu bir aileden gelmemesi.

Uluslararası politika ile ilgilenen Alexandra, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde staj yaptı. Bir ara Ortadoğu da gazetecilik yaptı. Alexandra, gönüllü olarak mültecilere destek çalışmalarına katılıyor.

Prenses Alexandra, kendi ülkesinin ana dilinin yanı sıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve İtalyanca konuşabiliyor.

Gözden KaçmasınZengin mahallenin boynu bükük kızı... Babasının onunla ilgili karanlık bir planı varZengin mahallenin boynu bükük kızı... Babasının onunla ilgili 'karanlık' bir planı varHaberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Alexandra#Kraliyet Ailesi#Düğün

BAKMADAN GEÇME!