Zengin mahallenin boynu bükük kızı... Babasının onunla ilgili 'karanlık' bir planı var

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BİR DE KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ HAYATI VAR

Ama bir de kapalı kapılar ardında sürdürdüğü yaşamı var. Ki zaten gizemli olan kısmı da bu. Aslına bakılırsa üçüncü eşi Katie Holmes'ten 2012 yılında boşandıktan sonra adı çeşitli kadınlarla aşk söylentilerine karışsa da bunların hiçbiri kanıtlanmadı.

Üstelik bir de kızı Suri meselesi var. Katie Holmes ile evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki Suri'yi boşanmanın ardından tamamen hayatından çıkardığı konuşuluyor Cruise'un.

Kendisi bu konuda ilk ağızdan hiç konuşmuyor. Ama sözcüleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda da kızını elbette terk etmediğini ama onunla kamera karşısında, herkese göstererek görüşmek zorunda da olmadığını söylüyor ünlü oyuncu.

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Bu durum bir yana. Bir söylentiye göre de Cruise, Hollywood'un birçok ünlüsünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

Durum böyle olunca da bu tarikatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Kızı Suri ise artık Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat süren Katie Holmes'un yanında büyüyor.

Cruise'un kızını bu yüzden terk ettiği, belki çok istese de onunla görüşemediği de iddialar arasında.

Çünkü Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindiği iki çocuğu Bella ve Connor ile ilişkileri gayet yakın bir şekilde yürüyor.

KIZIYLA İLGİLİ PLANLARI VAR... ZAMANINI BEKLİYOR

Zaten Tom Cruise'un tek biyolojik çocuğu olan Suri Cruise ile ilişkisi konusunda ortaya atılan yeni iddia da bu konuda yani Scientology bağlantısı konusunda düğümleniyor.

Bu iddiayı dile getiren kişi de eskiden Scientology üyesi olan fakat sonra yollarını ayıran oyuncu Leah Remini.

Onun ileri sürdüğüne göre Tom Cruise, kızı Suri'yi tamamen gözden çıkarmış değil. Onunda ilgili zamanının gelmesini beklediği, "karanlık" bir planı var ünlü yıldızın. "

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Yani Cruise, zamanı geldiğine inandığında, kızı yeteri kadar büyüdüğünde onu da Scientology tarikatına çekip annesi Katie Holmes'ten koparabilir."

ANNESİNDEN KOPARIP KENDİ YANINA ÇEKECEK

Onun teorisine göre Tom Cruise, kızı Suri'nin gelecek yıl 18 yaşına girmesini yani bir yetiştin olup annesinin kanatlarından sıyrılıp kendi kanatlarıyla uçmasını bekliyor.

Hemen söyleyelim Suri Cruise, gelecek yılın nisan ayında 18 yaşına girecek. İşte Remini'nin söylediğine göre Tom Cruise da kızıyla ilgili planını o zaman yürürlüğe koyacak.

Bir de başka bir konu var. Tom Cruise, boşanırken yaptığı anlaşmaya göre kızı Suri'nin aylık masraflarını karşılamayı o 18 yaşına geldiğinde kesebilir. Aktör, kızı için aylım 33 bin dolar yılda toplam 400 bin dolar civarında bir para ödüyor.

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Bu paranın kesilme ihtimalinin de baba Tom ile kızı Suri'yi yıllar sonra yüz yüze görüşmek zorunda bırakabilir. Bundan sonra da Tom Cruise'un kızı için hazırladığı plan usul usul ilerlemeye başlayabilir.

Tıpkı Leah Remini gibi başka bazı kişiler de her ne olursa olsun Tom Cruise'ın kızını Scientology'ye çekmek için elinden geleni yapacağını ileri sürüyor. Ama bunun karşısında yine de Katie Holmes'un kızı Suri'yi bundan korumak için cansiperane mücadele edeceğini söyleyenler de var.

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'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI'

Cruise daha önce kızını görmek istemediğini çünkü kendisi gibi tarikat mensubu olmadığını belirtip daha da ilginç bir ifade kullanmıştı iddialara göre: "Suri'nin beynini şeytanlar yıkadı. "

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Yine o süreçte ileri sürülenlere göre Cruise, kızının yeteri kadar temizlediğinden, arındığından emin olmadan onu görmemeye de sonuna kadar kararlıydı.

Suri Cruise, Tom Cruise ve Katie Holmes gibi Hollywood'un en nüfuzlu çiftlerinden birinin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Ama daha o doğmadan dünyanın ilgi odağında yer almıştı bile. Doğumu da kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.

Küçük Suri, anne ve babası evlenmeden önce dünyaya geldi. Bu yüzden onların düğün törenine tanıklık etti. Fakat o dönemle ilgili İtalya'da yapılan törenin konuklarından biri olan Leah Remini tarafından ilginç iddialar ortaya atılmıştı.

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KÜÇÜCÜKTÜ... BANYODA TEK BAŞINA AĞLADI, KİMSE UMURSAMADI

Remini'nin anlattığına göre o sırada yedi aylık olan Suri, törenin yapıldığı şatonun banyolarından birinde yalnız başına bırakılmıştı.

Orada ağlayıp duruyordu ve onunla ilgilenen kimse yoktu. Ne annesi ne babası onu kucağına alıp susturmaya bile çalışmadı.

Sonradan banyoya giden Tom Cruise'un kız kardeşi ve asistanı da minik bebeğe hiç birşey yapmadan ağlamasını izlediler. Remini, iki kadını bebeği kucaklarına alıp susturmaları konusunda zorla ikna ettiğini de belirtti.

EVİNE ULTRASON CİHAZI BİLE ALMIŞTI: Tom Cruise, kızı daha annesinin karnındayken hastaneye gitmeye gerek kalmaması için eve bir ultrason cihazı bile almıştı. Ama sonradan Holmes'tan boşandıktan sonra onun yüzüne bile bakmadı.





TEK ARKADAŞLARI ANNESİ VE BABASIYDI

Suri Cruise; daha ufacık bir çocukken bir stil ikonu haline geldi. Giydiği her şey bazen yetişkin ünlüler tarafından da taklit edildi.

Hatta bu yüzden Cruise ve Holmes; kızlarının vaktinden önce topuklu ayakkabı giyip makyaj yapması nedeniyle eleştirildi.

Suri yapayalnız bir çocukluk geçirdi. Babasının Scientolog mensubu olması nedeniyle bu konuda da bazı kurallar vardı. Buna göre Suri öyle herkesle arkadaşlık edemezdi.

O dönemde sık sık annesi ve babasıyla parklarda görüntülendi küçük kız. Özetle uzun süre tek arkadaşı annesiydi.

Tom Cruise ve Katie Holmes'un boşanmasından sonra Suri'nin hayatı da değişti. Annesiyle yaşayan Suri, daha normal bir hayat sürmeye başladı.

Zaten artık bir genç kız olarak sık sık arkadaşlarıyla birlikte New York sokaklarında görüntüleniyor. Giyimi kuşamı da küçüklüğünden farklı olarak yaşına uygun.