Sahip olduÄŸu servetin sÄ±nÄ±rÄ± yok... Ama bomboÅŸ evde yaÅŸÄ±yor

Aslına bakılırsa ekonomik açıdan çok da zor durumda olmayan bir ailenin içinde dünyaya gelmişti. Ama yine de kendini bunun rahatlığına bırakmadı.

Çok genç yaşından itibaren çalışıp çabaları, kendi parasını kazandı. Elbette annesinin akıl hocalığı ve ticari zekasının da yardımıyla.

Özetlemek gerekirse "paraya para" demeyen birine dönüştü. El attığı farklı meslekler sayesinde de geliri neredeyse her dakika artıyor. "Her dakika" dedik çünkü, sosyal medyada bir tek ürünün tanıtımından bile milyonlar kazanıyor.

YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİNDEN BİLE PARA KAZANDI

Bu kadar çok para lafı geçince kimi anlattığımız anlaşılmıştır büyük olasılıkla. 20'li yaşlarının ilk yarısından beri gösteri dünyasının içinde olan Kim Kardashian elbette.

43 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, ünlü bir avukat olan Robert Kardashian ve Kris Jenner'ın evliliğinden dünyaya gelen dört çocuktan ikincisi.

Zaten varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Kardashian, başlarda Paris Hilton'ın asistanı olarak tanınmıştı. Ama ilerleyen yıllarda onu bile gölgede bıraktı.

Tüm ailesine şöhret ve servet getiren Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovu sayesinde şöhretini parlatan Kardashian, diğer yandan da boş durmadı. TV yıldızı olmak bir yana kendine ait bir moda markasının kurucusu oldu. Sosyal medya sayfasında tanıtımını yaptığı ürünlerden de dudak uçuklatan paralar kazanıyor.

Hatta şuraya bir küçük parantez açıp Kardashian'ın eski sevgilisiyle çekilen yatak odası görüntülerinden bile para kazandığını not düşelim.

Kardashian'ın evinde en çok eşya bulunan ve en renkli odası çocuklarının oyun odası.

ÇOK PARASI VAR AMA EVİNDEKİ EŞYALAR PARMAKLA SAYILACAK KADAR

Sözü daha fazla dolandırmadan da Kim Kardashian'ın uzun süredir dünyanın en zengin insanlarından biri olduğunu hatırlatalım.

Elbette parasını keyfi için harcadığı da oluyor ama yine de yatırım yapmayı da biliyor Kardashian.

Kaç tane evi olduğunu biz uzaktan sayamıyoruz ama Kardashian'ın hatırı sayılır bir emlak portföyü var. Bunlardan birinde de Kanye West ile evliliğinden dünyaya gelen dört çocuklarıyla kalıcı olarak yaşıyor.

Peki Kim Kardashian'ın evi denildiğinde aklınıza nasıl bir görüntü geliyor? Çok sayıda ve geniş oda... Bu odalarda birbirinden pahalı eşyalar... Belki de duvarlara sıra sıra asılmış değerli sanat eserleri.

Zenginliği göz önüne alındığında elbette akla ilk olarak bunlar geliyor. Ama gerçek çok da öyle değil. Kim Kardashian, Los Angeles'ta 60 milyon dolar değerinde bir malikanede yaşıyor. Mülkün kendisi pahalı elbette. Ayrıca her tür konforu da sağlıyor içinde yaşayanlara.

'BU EV NİYE BU KADAR BOŞ?'

Evin odaları bir yana banyoları ve tuvaletleri bile çok geniş. Lüks deseniz o da var. Ama Kardashian'ın evi öyle ilk anda akla geldiği gibi birbirinden pahalı eşyalarla tıka basa dolu değil. Hatta kimin olduğunu bilmeden içine girseniz bu evin niye o kadar boş olduğunu sorarsınız kendinize.

Yine de gerçek bu... Kim Kardashian, milyon dolarlık malikanesini gayet minimalist bir şekilde döşemiş durumda. Daha doğrusu çok az eşya bulunuyor Kardashian'ın dört çocuğuyla birlikte yaşadığı bu evde.

Kardashian, malikanesinin kapılarını hayranlarına açtı. Daha doğrusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nasıl bir evde yaşadığını gözler önüne serdi.

Kardashian, bu malikanesini 2014 yılında satın almıştı. Artık onun mülkü olduğunda da ünlü Belçikalı tasarımcı Axel Vervoordt tarafından da renovasyondan geçirilmişti malikane.

O dönemde Kardashian, eski eşi Kanye West ile evliydi. Satın almalarının ardından malikaneyi daha da minimalist bir hale getirdiler. 2021 yılında boşandıklarında da Kardashian burada oturmaya devam etti.

Kardashian, Noel ve yeni yıl için yine minimalist tarzda süslenmiş 15 tane çam ağacı kullandı.

BÜYÜK KIZI BU EVİ HİÇ SEVMİYOR

Kardashian'ın bu evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğu North, Saint, Chicago ve Psalm bu evde büyüdüler. Aslına bakılırsa malikanenin en çok eşya olan bölümleri de çocukların oyun odaları. Geri kalan odalar neredeyse yarı yarıya boş.

Diğer üç çocuk durumu kabullendi ya da henüz bunu değerlendirecek yaşta değiller ama Kardashian'ın en büyük kızı olan 10 yaşındaki North, annesinin minimal bir şekilde döşediği evinden hiç hoşlanmıyor.

Kardashian da bu durumu katıldığı bir sohbet programında şunları söylemişti. "Kızım Nortn onunla ne zaman bir anlaşmazlığa düşsem bana evimin çok çirkin olduğunu söylüyor. Evin her yerinin bembeyaz olduğunu belirtip 'Kim böyle yaşar?' diye soruyor."

TEMİZ TUTMAK KOLAY DEĞİL

Kardashian'ın milyon dolarlık malikanesinin her yerine çok basit bir tasarım hakim. Bu yüzden de söylediğine göre temiz tutmak öyle kolay değil.

Kardashian her ne kadar yardımcıları yani evde çalışanları olsa da bu kendisi de elini evinden çekmediğini söylemişti bir röportajında: "Sürekli evde elimde havlularla, temizlik bezleriyle geziyorum!"

Kardashian, Kanye West ile evliyken yaşadıkları bir önceki konutun gri ağırlıklı olduğunu belirterek sonrası için daha açık bir renk tercih ettiklerini de anlatmıştı. Bu yüzden şimdi yaşadığı evin her yeri krem renginde.

Ünlü yıldız evinde her şeyin olabilecek en minimal düzeyde olduğunu da belirtti. Bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Dışarıdaki dünyada çok fazla kaos var. Eve geldiğimde de her şeyin bana kendimi sakin ve rahatlamış hissettirmesini istedim."

Kardashian'ın evinin en kalabalık ve kaosun hakim olduğu odası çocuklarının oyun odası. Aynı zamanra evin renkli bölümü burası. Aslında buraya da krem rengi hakim. Ama içindeki sıra sıra oyuncaklar buraya karışık ve aynı zamanda renkli bir görünüm veriyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada dünyanın bu kadar gözü önünde bir insan olan Kim Kardashian'ın evinde güvenliğe de önem verdiğini hatırlatalım. Milyon dolarlık malikanede bunun için de özel ayrıntılar gözden kaçırılmamış.

Geçmişte bir röportaj için Kardashian'ın malikanesine giden bir Vogue yazarı, yıldızın evine girreken karşılaştığı güvenlik önlemlerini Pentagon ile kıyaslamıştı. Tabii ki aileyi güvende tutmak için 24 saat çalışan bir koruma ekibi olduğunu da hatırlatalım.



Kim Kardashian'ın evinin banyosu da minimalist. Ama birçok sıradan evin salonundan bile daha geniş.