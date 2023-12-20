Sahip olduÄŸu servetin sÄ±nÄ±rÄ± yok... Ama bomboÅŸ evde yaÅŸÄ±yor

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ekonomik aÃ§Ä±dan Ã§ok da zor durumda olmayan bir ailenin iÃ§inde dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. Ama yine de kendini bunun rahatlÄ±ÄŸÄ±na bÄ±rakmadÄ±.

Ã‡ok genÃ§ yaÅŸÄ±ndan itibaren Ã§alÄ±ÅŸÄ±p Ã§abalarÄ±, kendi parasÄ±nÄ± kazandÄ±. Elbette annesinin akÄ±l hocalÄ±ÄŸÄ± ve ticari zekasÄ±nÄ±n da yardÄ±mÄ±yla.

Ã–zetlemek gerekirse "paraya para" demeyen birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. El attÄ±ÄŸÄ± farklÄ± meslekler sayesinde de geliri neredeyse her dakika artÄ±yor. "Her dakika" dedik Ã§Ã¼nkÃ¼, sosyal medyada bir tek Ã¼rÃ¼nÃ¼n tanÄ±tÄ±mÄ±ndan bile milyonlar kazanÄ±yor.

YATAK ODASI GÃ–RÃœNTÃœLERÄ°NDEN BÄ°LE PARA KAZANDI

Bu kadar Ã§ok para lafÄ± geÃ§ince kimi anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. 20'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndan beri gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§inde olan Kim Kardashian elbette.

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43 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian, Ã¼nlÃ¼ bir avukat olan Robert Kardashian ve Kris Jenner'Ä±n evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuktan ikincisi.

Zaten varlÄ±klÄ± bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§an Kardashian, baÅŸlarda Paris Hilton'Ä±n asistanÄ± olarak tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ama ilerleyen yÄ±llarda onu bile gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.

TÃ¼m ailesine ÅŸÃ¶hret ve servet getiren Keeping Up With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovu sayesinde ÅŸÃ¶hretini parlatan Kardashian, diÄŸer yandan da boÅŸ durmadÄ±. TV yÄ±ldÄ±zÄ± olmak bir yana kendine ait bir moda markasÄ±nÄ±n kurucusu oldu. Sosyal medya sayfasÄ±nda tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼nlerden de dudak uÃ§uklatan paralar kazanÄ±yor.

Hatta ÅŸuraya bir kÃ¼Ã§Ã¼k parantez aÃ§Ä±p Kardashian'Ä±n eski sevgilisiyle Ã§ekilen yatak odasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden bile para kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± not dÃ¼ÅŸelim.

Kardashian'Ä±n evinde en Ã§ok eÅŸya bulunan ve en renkli odasÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n oyun odasÄ±.Â

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Ã‡OK PARASI VAR AMA EVÄ°NDEKÄ° EÅžYALAR PARMAKLA SAYILACAK KADAR

SÃ¶zÃ¼ daha fazla dolandÄ±rmadan da Kim Kardashian'Ä±n uzun sÃ¼redir dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

Elbette parasÄ±nÄ± keyfi iÃ§in harcadÄ±ÄŸÄ± da oluyor ama yine de yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± da biliyor Kardashian.

KaÃ§ tane evi olduÄŸunu biz uzaktan sayamÄ±yoruz ama Kardashian'Ä±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir emlak portfÃ¶yÃ¼ var. Bunlardan birinde de Kanye West ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±yla kalÄ±cÄ± olarak yaÅŸÄ±yor.

Peki Kim Kardashian'Ä±n evi denildiÄŸinde aklÄ±nÄ±za nasÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ geliyor? Ã‡ok sayÄ±da ve geniÅŸ oda... Bu odalarda birbirinden pahalÄ± eÅŸyalar... Belki de duvarlara sÄ±ra sÄ±ra asÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸerli sanat eserleri.

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ZenginliÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda elbette akla ilk olarak bunlar geliyor. Ama gerÃ§ek Ã§ok da Ã¶yle deÄŸil. Kim Kardashian, Los Angeles'ta 60 milyon dolar deÄŸerinde bir malikanede yaÅŸÄ±yor. MÃ¼lkÃ¼n kendisi pahalÄ± elbette. AyrÄ±ca her tÃ¼r konforu da saÄŸlÄ±yor iÃ§inde yaÅŸayanlara.

'BU EV NÄ°YE BU KADAR BOÅž?'

Evin odalarÄ± bir yana banyolarÄ± ve tuvaletleri bile Ã§ok geniÅŸ. LÃ¼ks deseniz o da var. Ama Kardashian'Ä±n evi Ã¶yle ilk anda akla geldiÄŸi gibi birbirinden pahalÄ± eÅŸyalarla tÄ±ka basa dolu deÄŸil. Hatta kimin olduÄŸunu bilmeden iÃ§ine girseniz bu evin niye o kadar boÅŸ olduÄŸunu sorarsÄ±nÄ±z kendinize.

Yine de gerÃ§ek bu... Kim Kardashian, milyon dolarlÄ±k malikanesini gayet minimalist bir ÅŸekilde dÃ¶ÅŸemiÅŸ durumda. Daha doÄŸrusu Ã§ok az eÅŸya bulunuyor Kardashian'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu evde.

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Kardashian, malikanesinin kapÄ±larÄ±nÄ± hayranlarÄ±na aÃ§tÄ±. Daha doÄŸrusu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla nasÄ±l bir evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Kardashian, bu malikanesini 2014 yÄ±lÄ±nda satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. ArtÄ±k onun mÃ¼lkÃ¼ olduÄŸunda da Ã¼nlÃ¼ BelÃ§ikalÄ± tasarÄ±mcÄ± Axel Vervoordt tarafÄ±ndan da renovasyondan geÃ§irilmiÅŸti malikane.

O dÃ¶nemde Kardashian, eski eÅŸi Kanye West ile evliydi. SatÄ±n almalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan malikaneyi daha da minimalist bir hale getirdiler. 2021 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±klarÄ±nda da Kardashian burada oturmaya devam etti.

Kardashian, Noel ve yeni yÄ±l iÃ§in yine minimalist tarzda sÃ¼slenmiÅŸ 15 tane Ã§am aÄŸacÄ± kullandÄ±.

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BÃœYÃœK KIZI BU EVÄ° HÄ°Ã‡ SEVMÄ°YOR

Kardashian'Ä±n bu evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu North, Saint, Chicago ve Psalm bu evde bÃ¼yÃ¼dÃ¼ler. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa malikanenin en Ã§ok eÅŸya olan bÃ¶lÃ¼mleri de Ã§ocuklarÄ±n oyun odalarÄ±. Geri kalan odalar neredeyse yarÄ± yarÄ±ya boÅŸ.

DiÄŸer Ã¼Ã§ Ã§ocuk durumu kabullendi ya da henÃ¼z bunu deÄŸerlendirecek yaÅŸta deÄŸiller ama Kardashian'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± olan 10 yaÅŸÄ±ndaki North, annesinin minimal bir ÅŸekilde dÃ¶ÅŸediÄŸi evinden hiÃ§ hoÅŸlanmÄ±yor.

Kardashian da bu durumu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. "KÄ±zÄ±m Nortn onunla ne zaman bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa dÃ¼ÅŸsem bana evimin Ã§ok Ã§irkin olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Evin her yerinin bembeyaz olduÄŸunu belirtip 'Kim bÃ¶yle yaÅŸar?' diye soruyor."

TEMÄ°Z TUTMAK KOLAY DEÄžÄ°L

Kardashian'Ä±n milyon dolarlÄ±k malikanesinin her yerine Ã§ok basit bir tasarÄ±m hakim. Bu yÃ¼zden de sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re temiz tutmak Ã¶yle kolay deÄŸil.

Kardashian her ne kadar yardÄ±mcÄ±larÄ± yani evde Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olsa da bu kendisi de elini evinden Ã§ekmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti bir rÃ¶portajÄ±nda: "SÃ¼rekli evde elimde havlularla, temizlik bezleriyle geziyorum!"

Kardashian, Kanye West ile evliyken yaÅŸadÄ±klarÄ± bir Ã¶nceki konutun gri aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olduÄŸunu belirterek sonrasÄ± iÃ§in daha aÃ§Ä±k bir renk tercih ettiklerini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¼zden ÅŸimdi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin her yeri krem renginde.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z evinde her ÅŸeyin olabilecek en minimal dÃ¼zeyde olduÄŸunu da belirtti. Bunun nedenini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: "DÄ±ÅŸarÄ±daki dÃ¼nyada Ã§ok fazla kaos var. Eve geldiÄŸimde de her ÅŸeyin bana kendimi sakin ve rahatlamÄ±ÅŸ hissettirmesini istedim."

Kardashian'Ä±n evinin en kalabalÄ±k ve kaosun hakim olduÄŸu odasÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±n oyun odasÄ±. AynÄ± zamanra evin renkli bÃ¶lÃ¼mÃ¼ burasÄ±. AslÄ±nda buraya da krem rengi hakim. Ama iÃ§indeki sÄ±ra sÄ±ra oyuncaklar buraya karÄ±ÅŸÄ±k ve aynÄ± zamanda renkli bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m veriyor.

ÃœST DÃœZEY GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMÄ°

Bu arada dÃ¼nyanÄ±n bu kadar gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir insan olan Kim Kardashian'Ä±n evinde gÃ¼venliÄŸe de Ã¶nem verdiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Milyon dolarlÄ±k malikanede bunun iÃ§in de Ã¶zel ayrÄ±ntÄ±lar gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±lmamÄ±ÅŸ.

GeÃ§miÅŸte bir rÃ¶portaj iÃ§in Kardashian'Ä±n malikanesine giden bir Vogue yazarÄ±, yÄ±ldÄ±zÄ±n evine girreken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini Pentagon ile kÄ±yaslamÄ±ÅŸtÄ±. Tabii ki aileyi gÃ¼vende tutmak iÃ§in 24 saat Ã§alÄ±ÅŸan bir koruma ekibi olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

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Kim Kardashian'Ä±n evinin banyosu da minimalist. Ama birÃ§ok sÄ±radan evin salonundan bile daha geniÅŸ.

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