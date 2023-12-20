Ailesi elini sürmesine izin vermedi... Bebekken bir çıngırağı bile olmadı

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İşte böyle bir durum İngiliz kraliyet ailesinde de yaşandı. Ülkenin gelecekteki kralı, bir numaralı veliaht Prens William ile karısı Kate Middleton'ın kızı Charlotte dünyaya geldiği zaman da dünyanın dört bir yanından hediye yağdı aileye.

Bunlardan biri vardı ki ailesi küçük Charlotte'un ona el sürmesine izin bile vermedi. Gelin bu hediyeye bir bakalım.

DEĞERLİ TAŞLARDAN ÇINGIRAK

O hediye bütün küçük bebeklere alınan onların da severek ilgilendiği bir çıngıraktı. Evet, rengarenk bir çıngırak. Bebek ağladığı zaman sallayıp sesi ve renkleriyle onun dikkatini çekip susturduğunuz ya da bazen bebeğin kendi eline alıp salladığı bir çıngırak.

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Elbette Charlotte'a hediye edilen çıngırak da rengarenkti ama bildiğiniz çıngıraklardan değildi.

Bir mücevher firması tarafından hediye edilen bu oyuncağın üzerinde rengarenk taşlar değil birbirinden değerli rengarenk taşlar vardı.

Beyaz altından bir tabaka üzerine yerleştirilmiş safir, yakut ve elmaslardan oluşuyordu. Maddi değeri de 35 bin 426 sterlindi.

ANNE VE BABAYA TEŞEKKÜR

Bu aslında Charlotte'a çıngırağı gönderen firma tarafından Kate ile William'a yapılan bir teşekkür simgesiydi. Çünkü firma bir zamanlar Prenses Diana'nın taktığı sonra da Kate'in parmağında pırıldayan o ünlü safir taşlı nişan yüzüğünün replikalarını üretiyordu.

Kate ile William'ın nişanlanmasından sonra da bu yüzüğün satışları bir anda fırlamıştı. Bu yüzden de firma, Kate ile William'ın kızına böyle değerli bir hediye vererek bir anlamda teşekkür etmek istemişti

18'İNCİ YÜZYILDAN BİR GELENEK: Firmanın internet sitesine bakılırsa zengin aileler için bu tür değerli taşlardan oluşan çocuk oyuncakları da zaten üretiyor. Sitede belirtilene göre bu tür değerli çocuk eğlencelikleri 18'nci yüzyıldan bu yana uzanan bir gelenek. Onlar da üzerinde elmas, yakut, safir gibi değerli taşlar bulunan bu tür çıngırakları yıllardır üretiyorlar.





ELİNİ BİLE SÜREMEDİ

Ama bilinen bir nokta var ki o da ailesinin Charlotte'u bu çıngırakla hiç oynatmadığı. Küçük kızın ona el sürmesine bile izin verilmedi.

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O dönemde Kensington Sarayı, Kate ile William'ın bu değerli hediyeyi alıp almadığını resmi olarak açıklamadı. Bilindiği üzere bu tür değerli hediyeler İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından kabul edilmiyor. Ama firma yine de Kanada'dan İngiltere'ye bu değerli hediyeyi gönderdi.

Fakat Kate ile William, tüm çocukları için olduğu gibi Charlotte için de kendi aile üyeleri tarafından verilen hediyeleri kabul etti. Örneğin Kral Charles, orununa 25 bin pound değerinde