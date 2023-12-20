'Yaşlıyım diye tezgahtarlık işi de vermiyorlar'.... Eski varlıklı günlerinden geriye sadece kıyafetleri kaldı

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Bu ünlü yıldızın arkadaşlarının anlattığına göre kirasını ödeyemiyor, hatta iki kızına yiyecek bile alamıyordu. Söylediğine göre bir kafede tezgahtarlık işi bile arıyordu. Ama yaşı ileri olduğu için bu konuda şanslı olmadığını söylemişti.

İşte o ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde çıktığı alışverişte objektiflere takıldı. Yanında büyük kızı vardı. Belli ki ne kadar zorluk içinde olursa olsun yaklaşan Noel'de çocuklarının boynu bükük kalsın istemiyordu. Bunun için de elleri kolları yiyecek torbalarıyla dolu bir şekilde yiyecek alışverişi yapmışlardı.

EV SATILDI, PARA GELDİĞİ GİBİ GİTTİ

Konuyu takip edenler bilir bu söz ettiğimiz ünlü ismin Alice Evans olduğunu. 55 yaşındaki yıldız bir süre önce oyuncu kocası Ioan Gruffudd'dan boşandı. Ama ondan sonra bir türlü durumunu toparlayıp hayatını bir düzene oturtamadı.

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Gruffudd ile birlikte yaşadıkları ev satıldıktan sonra da eline geçen parayı boşanma masrafları için kullandı.

Arkadaşlarına söylediğine göre de elinde avucunda bir şey kalmadı. İki kızıyla birlikte yaşadığı evinin kirasını ödeyemiyor. Hatta yaşları13 ile 10 olan iki kızı Ella ile Elsie'ye yiyecek bile alamıyor. Alice Evans, yine de yaklaşan Noel'de kızlarının boynu bükük kalmasın diye elinden geleni yapıyor.

Evans geçtiğimiz günlerde büyük kızı Ella ile birlikte Los Angeles'ta çıktığı bir alışverişte görüntülendi.

GERİYE PAHALI KIYAFETLERİ KALDI

Maddi anlamda sıfırı tükettiği ileri sürülen Evans, kızıyla birlikte poşetler dolusu yiyecek aldı. Mali bir kriz yaşayan Evans'ın buna rağmen varlıklı zamanlarından kalan giysilerini elden çıkarmamış olduğu da dikkat çekti.

Evans ile kızının alışveriş görüntülerinin ABD basınına yansımasından sonra sosyal medyada da bu konu gündeme geldi. Bazı kişiler üzerindeki montun çok pahalı olduğunu vurguladı.

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Bazı kişiler de hala eski günlerinden kalan otomobilini kullandığını istese onu satıp bir süre kızlarıyla birlikte yaşamasına yetecek kadar para elde edebileceğini savundu.

OLAYLI BOŞANMA

Alice Evans ile oyuncu kocası Ioan Gruffudd'un boşanması olaylı olmuştu. İleri sürdüğüne göre Evans, kocasının kendisinden boşanacağını gazete haberlerinden öğrendi.

Sonra da eski çiftin birlikte yaşadıkları malikane ile ilgili sorunlar mahkemeye yansıdı. Sonunda aile evi satıldı ve her birinin eline hatırı sayılır miktarda para geçti.

Fakat Evans'ın söylediğine göre oradan gelen parayı duruşmalar sırasında harcamak zorunda kaldı. Kızlarıyla bir kiralık eve taşınan Evans, söylediğine göre büyük bir mali krize girdi.

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Arkadaşlarına "Ya ev kirasını ödeyeceğiz ya da yiyecek alacağız. İkisini birden yapmamıza olanak yok" diyen Evans, sıradan bir işe girmek istedi.

Gösteri dünyasından herhangi bir teklif almadığını belirten Evans, bir kafe zincirinde tezgahtarlık yapmaya talip olduğunu anlattı. Fakat buna da menajeri izin vermedi. Arkadaşlarına söylediğine göre de zaten gençlerin tercih edildiği bu iş için yaşı büyük bulundu.