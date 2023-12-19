Eğer anne sözü dinlemeseydi o taçları da yakışıklı prensi de rüyasında görecekti

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Her anne ve baba bunu diler... Ama bazları bunun olması için ellerinden gelenin fazlasını yapar. Son günlerde bu konuda en çok konuşulan örnek Galler Prensesi Kate Middleton'ın annesi Carole Middleton.

Zaten yıllardan beri konuşulduğu gibi kızı Kate'in bugün İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi olmasında Carole'ın büyük rolü var. Hatta ylne söylenenlere göre Kate'i William ile tanışması için St. Andrews Üniversitesi'ne gönderen de o.

Daha Kate ile William nişanlandığından beri çok konuşulan bu iddialar bir dijital platformda yayınlanan dizide de bir kez daha gündeme geldi. O dizide anlatılanlar elbette bire bir gerçeği yansıtmıyor. Ama yine de tamamen kurgu olduğu da söylenemez yıllardan beri süregelen iddialara bakılırsa.

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İddialara göre Kate ile William'ın arasını yapan kişi Carole Middleton. Üç çocuk annesi eski hostes Carole'in kızını William'a doğru yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Söz konusu dizide Carole Middleton karakterini canlandıran oyuncu, Kate'i canlandıran kızının yolu William ile kesişsin diye elinden geleni yapıyor.

İşte bu durum da zaten yıllardır Carole Middleton hakkında konuşulanları bir kez daha gündeme getirdi. Carole Middletonş, sosyal medyada başka bir anneyle birlikte anıldı.

Carole Middleton, Kardashian- Jenner ailesinin akıl hocası olarak bilinen Kris Jenner'a benzetildi bu yorumlarda. Hatta sosyal medyada onun hakkında İngiliz Kris Jenner yorumları bile yapıldı

Kris Jenner her ne kadar çocuklarının özel hayatlarını Carole kadar iyi bir düzene oturtamamış olsa da onların maddi açıdan zirveye çıkmasının ardındaki kişi.

Sosyal medyada Carole Middleton ile Kris Jenner birbirlerine benzetildi. Carole 'İngiliz Kris Jenner' yorumları yapıldı.

Çocuklarının hem annesi hem de menajeri. Yani bugün Kardashian Jenner kardeşler eğer bu kadar çok para kazanıyorsa bunu büyük ölçüde Kris Jenner'ın akıllı hamlelerine borçlular.

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Arada Kris Jenner kızlarına evenip yuva kurmalarını ve çocuk doğurmalarını söylüyor olsa da henüz bu konuda başarılı olamadı.

Ama öbür yandan Carole Middyeton'a bakarsak bu konuda kesinlikle hedefi 12'den vurduğu söylenebilir. Üstelik sadece Kate açısından değil küçük kızı Pippa açısından da.

Sonuç olarak Kate ülkenin gelecektki kralı ile evlendi. Pippa da çok zengin ve soylu bir aileye gelin oldu. Oğluna gelirsek... James karısıyla kendisi tanıştı. Ama yine de Carole, gelini Alizee'yi yıllar önce kendi düğününde giydiği gelinliği giymeye ikna edecek kadar kıvrak zekalı çıktı.

Yıllardır konuşulanlara göre Carole Middleton, kızının Prens William ile evlenmesi için elinden gelenin fazlasını yaptı. Hatta kızını William için daha çekici hale getirmek için ona sıcak ve normal bir aile ortamı bile hazırladı.

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Büyük olasılıkla eğer Carole, kızlarını kendi hallerine bıraksaydı onlar da kendi sınıflarından birer hayat arkadaşı bulacaklardı.

İddialara göre Carole Middleton aslında Edinburgh'da üniversiteye gitmek isteyen kızı Kate'i William'ın da orada okuyacağını öğrenince St. Andrews Ünivesitesi'ne yönlendirdi.. Sonra da Kate'e William'ın dikkatini çekmesi için taktikler verdi.

Hatta yine iddialara bakılırsa Carole Middleton kızı Kate'in William'dan önceki sevgilisinden ayrılıp William'a odaklanması konusunda da onu ikna etmek için epey çaba harcadı.

Çiftin evlilik yoluna girmesinde de Carole'in etkisi olduğu konuşuluyor.

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İleri sürülenlere göre Prens William, tanıştıkları andan itibaren Carole Middleton'ı kendi annesi Diana tipinde bir anne olarak görüyor.

Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı. Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne.

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Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı. Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

Kate Middleton'ın kraliyet ailesine girmesi Middleton ailesinin üyelerinin hayatını da etkiledi. Kardeşi Pippa da bir anda dünyanın gözü önünde bir isme dönüştü. Sonunda da nüfuzlu ve zengin bir aileden gelen James Matthews ile hayatını birleştirdi.