Film setinde aÅŸÄ±k olup evlenmiÅŸlerdi... 25 yÄ±l sonra uzaktan kuzen olduklarÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiler

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Ama yine de Hollywood'da bile uzun sÃ¼ren birliktelikler hatta evlilikler var. Kimse inanmasa da tam 35 yÄ±ldÄ±r evli kalan Ã¼nlÃ¼ bir Ã§ift de onlardan biri.

YollarÄ±nÄ±n ilk kez kesiÅŸmesi... YÄ±llar sonra tekrar bir araya gelmeleri... Birbirlerine aÅŸÄ±k olup evlenmeleri... AÄŸlatan niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ ve evlendikten 25 yÄ±l sonra Ã¶ÄŸrendikleri gerÃ§ek... Ä°ÅŸte bÃ¶ylesine ilginÃ§ bir Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±z ÅŸimdi size.

Onlar Ã¶nce genÃ§ bir tiyatro oyuncusu ve kÃ¼Ã§Ã¼k hayranÄ± olarak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Sonra da bir film setinde yollarÄ± tekrar kesiÅŸti. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.

Aradan geÃ§en zaman iÃ§inde de kendileriyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendiler. Gelin bir bakalÄ±m hangi Ã§iftten sÃ¶z ediyoruz.

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AÅžIK OLUP BÄ°R YIL SONRA EVLENDÄ°LER

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, deneyimli oyuncu Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick...Ã‡ift, 1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli. Ãœstelik birbirleri iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sadece bir yÄ±l sonra evlendiler.

65 yaÅŸÄ±ndaki Bacon ile 58 yaÅŸÄ±ndaki Sedgwick'in mutluluklarÄ± o zamandan bu yana da hiÃ§ eksilmedi. Evlendikten kÄ±sa sÃ¼re sonra da iki Ã§ocuk sahibi oldular.

ÃœnlÃ¼ Ã§ift geÃ§tiÄŸimiz aylarda da evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini sosyal medya Ã¼zerinden kutladÄ±.

Ã‡iftle ilgili olan en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ± ise aslÄ±nda uzaktan da olsa kuzen olduklarÄ±nÄ± evlenmelerinin Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§tikten sonra Ã¶ÄŸrenmeleri.Â Gelin 35 yÄ±ldÄ±r bir yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyan bu Ã§iftin Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne bir bakalÄ±m

Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yollarÄ± ilk olarak 1978 yÄ±lÄ±nda kesiÅŸti. O sÄ±rada Bacon gencecik bir oyuncuydu. Getting Out adlÄ± Broadway dÄ±ÅŸÄ± bir oyunda sahneye Ã§Ä±kÄ±yordu.

YANINA Ä°LK GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NDE KÃœÃ‡ÃœK BÄ°R HAYRANIYDI

Bir gÃ¼n Ã¶ÄŸle yemeÄŸine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda yanÄ±na gencecik bir hayranÄ± yaklaÅŸtÄ±. Ona aÄŸabeyi eÅŸlik ediyordu. Ä°ÅŸteÂ o gÃ¼n yanÄ±na yaklaÅŸan hayranÄ± 12 yaÅŸÄ±ndaki Kyra Sedgwick'in ta kendisiydi.

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Kevin Bacon o gÃ¼nÃ¼ ve kÃ¼Ã§Ã¼k Kyra'yÄ± hiÃ§ hatÄ±rlamasa ada Sedgwick o anlarÄ± hiÃ§ unutmadÄ±.

Sonra aradan yÄ±llar geÃ§ti. Takvimler 1987 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterirken artÄ±k Kyra da bir oyuncu olmuÅŸtu. Resmi olarak tanÄ±ÅŸmalarÄ± da Lemon Sky adlÄ± filmin setinde oldu.

Sonra yine o dÃ¶nemde Bacon bÃ¼tÃ¼n set arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in bir akÅŸam yemeÄŸi organize etti. Oraya Kyra'nÄ±n da gelmesini bekliyordu. Ama o gece Sedgwick yemeÄŸe katÄ±lmadÄ±

Kyra Sedgwick bu yemeÄŸe gitmemesinin nedenini de sonradan anlattÄ±. Sedgwick, bir otelin spor salonunda masaj yaptÄ±rmaya gidecekti. Fakat bunu Bacon'a sÃ¶ylemek istemedi.

Kadere bakÄ±n ki Kyra masajdan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda Kevin de kapÄ±da onu bekliyordu. Yani Bacon, bu gÃ¼zel genÃ§ oyuncuyu takip etmiÅŸ, peÅŸini bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±.

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Sonnda Kyra Sedgwick aÅŸktan kaÃ§amadÄ±. Ama bir Ã§ekincesi vardÄ±. O sÄ±rada henÃ¼z 20'li yaÅŸlarÄ±ndaydÄ±.

''ACÄ°LEN EVLENME Ä°STEÄžÄ°NE KAPILDIM... BUNDAN KORKTUM'

O dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ± bir rÃ¶portajÄ±nda Sedgwick " Kevin'eÂ aÅŸÄ±k olduÄŸu zaman sanki evlenmek iÃ§in acil bir duruk varmÄ±ÅŸ gibi bir hisse kapÄ±ldÄ±m. Ve bundan korktum."

Ama Ã¶te yandan da Kevin Bacon'Ä±n aslÄ±nda aradÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyordu sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re. "O benim ruh eÅŸimdi... O aradÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiydi diye anlattÄ±Â o dÃ¶nemi.

AÅŸÄ±k Ã§ift, 1988 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Bacon Kyra'nÄ±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼ ve ona evlenme teklif etti. AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kyra o kadar duygulandÄ± ki gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±. NiÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±k Kyra'nÄ±n parmaÄŸÄ±ndaydÄ±.Â

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Ama bir sorun vardÄ±. Kyra niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nden Ã§ok hoÅŸlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu dÃ¶nemi de Bacon bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Yatakta birlikte uyuyorduk. Kyra gecenin bir yarÄ±sÄ±nda kalkÄ±p durmadan aÄŸlÄ±yordu. Merak ettim. Sonunda bana ne olduÄŸunu anlattÄ±. MeÄŸer niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sevmiyormuÅŸ."

25 YIL SONRA UZAKTAN KUZEN OLDUKLARINI Ã–ÄžRENDÄ°LER

Bacon bunun Ã¼zerine sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ deÄŸiÅŸtirdiler. O gÃ¼n deÄŸiÅŸen yÃ¼zÃ¼k bugÃ¼n hala Kyra'nÄ±n parmaÄŸÄ±nda.

Kyra SedgwickÂ ile Kevin BaconÂ 1988 yÄ±lÄ±nÄ±n 4 EylÃ¼l gÃ¼nÃ¼ evlendiler. Ã–nce oÄŸullarÄ±Â Travis iki yÄ±l sonra da kÄ±zlarÄ± Sosie Ruth doÄŸÄ±du.

Gelelim Ã¼nlÃ¼ Ã§iftle ilgili ayrÄ±ntÄ±ya. Evlendikten yÄ±llar sonra fark ettiler ki aslÄ±nda birbirleriyle uzaktan olsa kuzenler.Â Â

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Bu da Ã§iftin FindingLour Roots (KÃ¶klerinizi Bulmak) adlÄ± programa katÄ±lmasÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Orada yapÄ±lan gen deÄŸerlendirmeleri sonucunda Ã§iftin birbirleriyle dokuzuncu dereceden kuzen olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

35 YIL GERÄ°DE KALDI

Bu gerÃ§ek Ã¶ÄŸrenildiÄŸinde onlar 25 yÄ±llÄ±k evliydi.

Kevin Bacon ile Kyra Sedgiwick geÃ§en eylÃ¼l ayÄ±nda evliliklerinde 35'inci yÄ±lÄ± kutladÄ±lar. Bu konuda yani mutlu ve uzun evliliÄŸin sÄ±rrÄ± kendilerine sorulduÄŸunda da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi Sedgwick

"Mutlu bir evliliÄŸin sÄ±rrÄ±, bu konuda Ã¼nlÃ¼lerden nasihat almamaktÄ±r.... SanÄ±rÄ±m eÄŸer evlilik hakkÄ±nda Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nseydim bu durum bu kadar iyi gitmezdi. Biz sadece ÅŸanslÄ±yÄ±z. Ben bu gerÃ§eÄŸe inanÄ±yorum."

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Kyra Sedgwick, bu yÄ±l Kevin Bacon ile tanÄ±ÅŸma yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerinde bu fotoÄŸrafÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±... "1987 yÄ±lÄ±ydÄ±... Lemon Sky'Ä±n setinde Kevin adlÄ± bu adamla tanÄ±ÅŸtÄ±m" yazarak yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±.

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