Durdu, durdu... TurnayÄ± gÃ¶zÃ¼nden vurdu: Param gitse ne olur prenses gibi karÄ±m var

Haberin Devamı

Ama ne kadar ünlü olsalar da rol aldıkları filmler zaman içinde izlenme rekorları kırsa da kimi zaman onların da "baltayı taşa vurdukları" oluyor...

Bazen seyirci filmlerini benimsemiyor, bazen de eleştirmenler yerden yere vuruyor.

İşte Hollywood'un iki yakışıklısı George Clooney ve Brad Pitt'in ortak çalışmaları Wolfs'ta başlarına gelen tam da böyle bir durum.

63 yaşındaki Clooney ile 60 yaşındaki Pitt'in başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Jon Watts'ın üstlendiği filmin ilk gösterimi 81'inci Venedik Film Festivali kapsamında yapıldı.

Doğrusu gala gecesinin kırmızı halısı da gayet sükseliydi. George Clooney, eşi Amal ile her zamankine benzer şekilde "jilet gibi" bir görüntü sergiledi kırmızı halıda.

Brad Pitt cephesinde ise bir "ilk" yaşandı... Angelina Jolie ile yollarını ayırdıktan sonra adı birkaç kişiyle anılan Pitt, ilk kez sevgilisi Ines de Ramon ile el ele kamera karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Mutlu çift meğer böyle bir evde yaşıyormuş! Odaya bakmaktan kimse anlattıklarını dinleyemedi Haberi görüntüle





200 MİLYON DOLARLIK FİLMİ SEYİRCİ ALKIŞLADI, ELEŞTİRMENLER BURUN KIVIRDI

İşin bu kısmı gerçekten de dikkat çekiciydi ve çok konuşuldu. Film de gösterimin ardından tam 8 dakika boyunca alkışlandı. Fakat işin bir de eleştirmenler cephesi var ki işin orası biraz karışık..

Çünkü sinema eleştirmenleri 200 milyon dolara mal olduğu söylenen filmi kelimenin tam anlamıyla yerden yere vurdu.

Eleştirmenlere göre Wolfs, "katlanılması güç" bir komedi... Hatta filme burun kıvıran bazı eleştirmenlere göre de "bir tür fiyasko."

Bu arada filmin yapımcıları arasında Clooney ile Pitt'in de yer aldığını not düşelim.





SONUÇTA İKİSİNİN DE KEYFİ YERİNDE

Durum böyle ama Brad Pitt ile George Clooney cephesinde değişen bir şey yok. Her ikisi de kırmızı halıda profesyonellik gereği beklenen görüntüleri sergiledi...

Clooney eşi Amal ile Pitt de sevgilisi Ines ile renkli görüntülere imza attı. İkisi de festival kapsamındaki işlerini bitirdi ve Venedik'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Dışarıdan bakıldığında da her iki ünlüyü de filme yönelik olumsuz eleştiriler çok fazla etkilemedi.

Özellikle de George Clooney'in karısı Amal Clooney ile yine her zamanki gibi şıklığın doruğunda görüntüler sergiliyor.





FİLM YILDIZLARINI BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Ünlü bir avukat olan eşi Amal Clooney, festivale konuk olan Hollywood yıldızlarını bile gölgede bırakıyor. Durum böyle olunca da George Clooney'in keyfi yerinde demek hiç yanlış olmaz.

Brad Pitt'in sevgilisiyle ilk kez kırmızı halıya çıkması bir yana bu dörtlü arasında festivale damga vuran kişi ise Clooney'in karısı Amal oldu...

Venedik'e adım attığı andan itibaren, film yıldızlarından daha fazla ilgi gördü Amal Clooney. Üstelik sinema sektörüyle ilişkisi sadece kocasıyla sınırlı olduğu halde.

Haberin Devamı

En çok da giydiği kıyafetler moda eleştirmenleri tarafından mercek altına alındı ve hepsi de geçer not aldı.





KARISIYLA HER ZAMAN GURUR DUYUYOR

Onun bu görüntüsü de Clooney'in geçen yıl The Boy On The Boat adlı filmin galalarından birinde karısı hakkında söylediklerini akıllara getirdi.

O gün karısı Amal'ın her zaman herkesin başını döndürecek kadar güzel göründüğünü söylemişti ünlü oyuncu.

Kendisi defalarca giydiği takım elbiselerle kırmızı halıya çıkarken karısının ise her etkinliğe özel olarak hazırlandığını ve son derece şık bir görüntü sergilediğini belirtmişti.

Tabii ki karısı Amal'ın bu kadar güzel görünmesinden ve gittikleri her yerde kendisini bile gölgede bırakmasından büyük bir gurur duyduğunu da sözlerine eklemişti..

Haberin Devamı

Sonuç olarak Amal ve George Clooney, 81'inci Venedik Film Festivali'nde de bu konudaki geleneği bozmamış oldu.

KARISI UĞRUNA KARİYERİNİ BİLE GERİ PLANA İTMEYİ GÖZE ALDI: Clooney çifti bir yandan kendi dünyalarında ayrı hayatlar yaşıyorlar. Ama öte yandan aradığı aşkı ve aileyi ileri bir yaşta bulan Clooney için kelimenin tam anlamıyla "varsa yoksa karısı"...Son dönemde oyunculuktan çok yapımcılığa ağırlık veren George Clooney, hayatındaki her şeyi hatta kariyerini bile geri plana atmayı göze almış durumda. Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre ünlü yıldız için ikiz çocuklarının annesi Amal her şeyin önünde geliyor.

Amal Clooney, Venedik'ten ayrılırken bile son derece şıktı... Festival için özel kıyafetler hazırlayan ünlü avukat, kullandığı takı ve aksesuarları da ince ince düşünerek belirlemişti.

George ve Amal Clooney, festivalde motor taksiyle ayrılırken onları görenlerin aklına 10 yıl önce yine aynı yerde sergiledikleri görüntüler geldi.

Clooney çifti, 2014 yılında Venedik'te evlenirken de yine nehir üzerinde motor taksilerden birine binmişti. Bu yıl 10'uncu evlilik yıl dönümlerini kutlayan Amal ve George'un 2017 doğumlu Ella ve Alexander adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor.

Haberin Devamı

George Clooney, ilk evliliğini 1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yaptı. Ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca evliliğin yanına bile yanaşmadı. Sonunda da 2014 yılında Amal Alamuddin Clooney ile evlendi.