Durdu, durdu... TurnayÄ± gÃ¶zÃ¼nden vurdu: Param gitse ne olur prenses gibi karÄ±m var

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Ama ne kadar Ã¼nlÃ¼ olsalar da rol aldÄ±klarÄ± filmler zaman iÃ§inde izlenme rekorlarÄ± kÄ±rsa da kimi zaman onlarÄ±n da "baltayÄ± taÅŸa vurduklarÄ±" oluyor...

Bazen seyirci filmlerini benimsemiyor, bazen de eleÅŸtirmenler yerden yere vuruyor.

Ä°ÅŸte Hollywood'un iki yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±sÄ± George Clooney ve Brad Pitt'in ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Wolfs'ta baÅŸlarÄ±na gelen tam da bÃ¶yle bir durum.

63 yaÅŸÄ±ndaki Clooney ile 60 yaÅŸÄ±ndaki Pitt'in baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, yÃ¶netmenliÄŸini Jon Watts'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi filmin ilk gÃ¶sterimi 81'inci Venedik Film Festivali kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

DoÄŸrusu gala gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±sÄ± da gayet sÃ¼kseliydi. George Clooney, eÅŸi Amal ile her zamankine benzer ÅŸekilde "jilet gibi" bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiledi kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da.

Brad Pitt cephesinde ise bir "ilk" yaÅŸandÄ±... Angelina Jolie ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra adÄ± birkaÃ§ kiÅŸiyle anÄ±lan Pitt, ilk kez sevgilisi Ines de Ramon ile el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

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200 MÄ°LYON DOLARLIK FÄ°LMÄ° SEYÄ°RCÄ° ALKIÅžLADI, ELEÅžTÄ°RMENLER BURUN KIVIRDI

Ä°ÅŸin bu kÄ±smÄ± gerÃ§ekten de dikkat Ã§ekiciydi ve Ã§ok konuÅŸuldu. Film de gÃ¶sterimin ardÄ±ndan tam 8 dakika boyunca alkÄ±ÅŸlandÄ±. Fakat iÅŸin bir de eleÅŸtirmenler cephesi var ki iÅŸin orasÄ± biraz karÄ±ÅŸÄ±k..

Ã‡Ã¼nkÃ¼ sinema eleÅŸtirmenleri 200 milyon dolara mal olduÄŸu sÃ¶ylenen filmi kelimenin tam anlamÄ±yla yerden yere vurdu.

EleÅŸtirmenlere gÃ¶re Wolfs, "katlanÄ±lmasÄ± gÃ¼Ã§" bir komedi... Hatta filme burun kÄ±vÄ±ran bazÄ± eleÅŸtirmenlere gÃ¶re de "bir tÃ¼r fiyasko."

Bu arada filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± arasÄ±nda Clooney ile Pitt'in de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± not dÃ¼ÅŸelim.





SONUÃ‡TA Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE KEYFÄ° YERÄ°NDEÂ

Durum bÃ¶yle ama Brad Pitt ile George Clooney cephesinde deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Her ikisi de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da profesyonellik gereÄŸi beklenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sergiledi...

Clooney eÅŸi Amal ile Pitt de sevgilisi Ines ile renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere imza attÄ±. Ä°kisi de festival kapsamÄ±ndaki iÅŸlerini bitirdi ve Venedik'ten ayrÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

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DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da her iki Ã¼nlÃ¼yÃ¼ de filme yÃ¶nelik olumsuz eleÅŸtiriler Ã§ok fazla etkilemedi.

Ã–zellikle de George Clooney'in karÄ±sÄ± Amal Clooney ile yine her zamanki gibi ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n doruÄŸunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergiliyor.





FÄ°LM YILDIZLARINI BÄ°LE GÃ–LGEDE BIRAKTI

ÃœnlÃ¼ bir avukat olan eÅŸi Amal Clooney, festivale konuk olan Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± bile gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor. Durum bÃ¶yle olunca da George Clooney'in keyfi yerinde demek hiÃ§ yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Brad Pitt'in sevgilisiyle ilk kez kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmasÄ± bir yana bu dÃ¶rtlÃ¼ arasÄ±nda festivale damga vuran kiÅŸi ise Clooney'in karÄ±sÄ± Amal oldu...

Venedik'e adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± andan itibaren, film yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan daha fazla ilgi gÃ¶rdÃ¼ Amal Clooney. Ãœstelik sinema sektÃ¶rÃ¼yle iliÅŸkisi sadece kocasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu halde.

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En Ã§ok da giydiÄŸi kÄ±yafetler moda eleÅŸtirmenleri tarafÄ±ndan mercek altÄ±na alÄ±ndÄ± ve hepsi de geÃ§er not aldÄ±.





KARISIYLA HER ZAMAN GURUR DUYUYORÂ

Onun bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ de Clooney'in geÃ§en yÄ±l The Boy On The Boat adlÄ± filmin galalarÄ±ndan birinde karÄ±sÄ± hakkÄ±nda sÃ¶ylediklerini akÄ±llara getirdi.

O gÃ¼n karÄ±sÄ± Amal'Ä±n her zaman herkesin baÅŸÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼recek kadar gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Kendisi defalarca giydiÄŸi takÄ±m elbiselerle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±karken karÄ±sÄ±nÄ±n ise her etkinliÄŸe Ã¶zel olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son derece ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediÄŸini belirtmiÅŸti.

Tabii ki karÄ±sÄ± Amal'Ä±n bu kadar gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmesinden ve gittikleri her yerde kendisini bile gÃ¶lgede bÄ±rakmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir gurur duyduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti..

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SonuÃ§ olarak Amal ve George Clooney, 81'inci Venedik Film Festivali'nde de bu konudaki geleneÄŸi bozmamÄ±ÅŸ oldu.

KARISI UÄžRUNA KARÄ°YERÄ°NÄ° BÄ°LE GERÄ° PLANA Ä°TMEYÄ° GÖZE ALDI: Clooney çifti bir yandan kendi dünyalarÄ±nda ayrÄ± hayatlar yaÅŸÄ±yorlar. Ama öte yandan aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± ve aileyi ileri bir yaÅŸta bulan Clooney için kelimenin tam anlamÄ±yla "varsa yoksa karÄ±sÄ±"...Son dönemde oyunculuktan çok yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlÄ±k veren George Clooney, hayatÄ±ndaki her ÅŸeyi hatta kariyerini bile geri plana atmayÄ± göze almÄ±ÅŸ durumda. Çifte yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre ünlü yÄ±ldÄ±z için ikiz çocuklarÄ±nÄ±n annesi Amal her ÅŸeyin önünde geliyor.

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Amal Clooney, Venedik'ten ayrÄ±lÄ±rken bile son derece ÅŸÄ±ktÄ±... Festival iÃ§in Ã¶zel kÄ±yafetler hazÄ±rlayan Ã¼nlÃ¼ avukat, kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ± ve aksesuarlarÄ± da ince ince dÃ¼ÅŸÃ¼nerek belirlemiÅŸti.Â

George ve Amal Clooney, festivalde motor taksiyle ayrÄ±lÄ±rken onlarÄ± gÃ¶renlerin aklÄ±na 10 yÄ±l Ã¶nce yine aynÄ± yerde sergiledikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler geldi.Â

Clooney Ã§ifti, 2014 yÄ±lÄ±nda Venedik'te evlenirken de yine nehir Ã¼zerinde motor taksilerden birine binmiÅŸti. Bu yÄ±l 10'uncu evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutlayan Amal ve George'un 2017 doÄŸumlu Ella ve Alexander adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri bulunuyor.Â Â

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George Clooney, ilk evliliÄŸini 1989 ile 1993 arasÄ±nda Talia Balsam ile yaptÄ±. Ondan boÅŸandÄ±ktan sonra tam 21 yÄ±l boyunca evliliÄŸin yanÄ±na bile yanaÅŸmadÄ±. Sonunda da 2014 yÄ±lÄ±nda Amal Alamuddin Clooney ile evlendi.

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