Bir gece kapısını çalan genç kızla evlenmişti.... Mesleğim, şöhretim karıma feda olsun

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Aradan geçen zaman içinde biri kız diğeri erkek iki çocukları da dünyaya geldi. Hollywood'un ışıltısı altında gözleri hiç kamaşmadan, sadece birbirlerine bakarak mutlu birlikteliklerini sürdürüyorlar...

Her mutlu çiftin bir sırrı var elbette. Peki onlarınki ne dersiniz?

10 YILI GERİDE BIRAKIYORLAR

Önce hangi ünlü çiftten söz ettiğimize bir bakalım: Hollywood'un müzmin bekarı unvanını 2014 yılında bir kenara bırakan George Clooney ile eşi Amal Alamuddin Clooney'den tabii ki...

Alexander ve Elsa adında biri erkek diğeri kız ikizleri bulunan çift, 2014 yılında bir dizi görkemli törenle evlendiler.

Herkesin, uzun süre evlenmeye yanaşmayan Clooney'i öne sürerek iddia ettiğinin aksine de bu birliktelik uzun ömürlü çıktı.

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George ve Amal yakında 10'uncu yıl dönümlerini gösterişli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyorlar.

Ünlü çiftin mutluluğunun ve uyumunun sırrına gelirsek...

Birçok ünlü çift gibi onların da kimi zaman görüşmeye zor fırsatları oluyor. Bazıları bunu ayrılık bahanesi olarak kullanırken Amal ve George ise ilişkilerinin fitilini ateşleyen bir ayrıntı olarak değerlendiriyor.

Ünlü çifte yakın bir kaynak çiftin mutluluk sırrı hakkında şunları söyledi: "Bu ilişkinin bu kadar iyi gitmesinin nedeni her ikisinin de kendi mesleki alanlarında başarılı olması, kendilerine ve birbirlerine yeterince güven duyması."

AYNI ÇATI ALTINDA AYRI HAYATLAR

Gerektiği zaman aynı çatı altında ayrı hayatlar yaşayabiliyorlar. Bu da onlar için sorun olmuyor. Aynı kaynak "Çoğunlukla akşam yemeği masasında bir araya geliyorlar. Ama içlerinden birinin işi nedeniyle evden uzaklaşması gerektiğinde bu onlar için hiç sorun olmuyor. Bunu mesele bile yapmıyorlar" diye anlattı.

Zaten onun ileri sürdüğüne göre George ve Amal Clooney hakkında bir dönem ayrılık söylentileri çıkmasının nedeni de bu.

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Aynı evde yaşamalarına rağmen kimi zaman ayrı hayatlar sürdürüyorlar. Hatta bu durum çiftin arkadaşları arasında zaman zaman şaka konusu bile oluyor. Ama yine de ünlü çift, iki çocuklu evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

KARISI UĞRUNA KARİYERİNİ BİLE GERİ PLANA İTMEYİ GÖZE ALDI: Clooney çifti bir yandan kendi dünyalarında ayrı hayatlar yaşıyorlar. Ama öte yandan aradığı aşkı ve aileyi ileri bir yaşta bulan Clooney için kelimenin tam anlamıyla "varsa yoksa karısı"...Son dönemde oyunculuktan çok yapımcılığa ağırlık veren George Clooney, hayatındaki her şeyi hatta kariyerini bile geri plana atmayı göze almış durumda. Çifte yakın bir kaynağın anlattığına göre ünlü yıldız için ikiz çocuklarının annesi Amal her şeyin önünde geliyor.

EN SEVDİĞİ YERDE TANIŞTILAR

Şimdi 2013 yılına gidelim ve Clooney'in İtalya'nın Como Gölü yakınlarındaki evinde yaşanan o geceyi bir hatırlayalım.

Clooney çifti, ünlü oyuncunun çok severek satın aldığı o evde bir araya geldi ilk kez. Bir arkadaşı İtalya'dan geçip Cannes'a gidiyordu. O arada da Clooney'e uğramak istedi. Tabii ki yanında başarılı bir avukat olan Amal Alamuddin vardı.

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Arkadaşı Cloonely'i aradı ve "Sana geliyorum. Ama yanımda bir arkadaşım var. O da gelebilir mi?" diye sordu. George Clooney de "Tabii ki" diye yanıt verince kaderin ağları da örülmeye başlamış oldu.

'EVİNE BİR KIZ GELİYOR... SEN ONUNLA EVLENECEKSİN'

Onun ardından da Clooney'in menajeri aradı. Belli ki etrafındaki herkes onun artık bir yuva kurup durulup oturması gerektiğine karar vermişti. Üstelik buna uygun buldukları kişi de Amal Clooney'di.

Menajere dönersek o da George Clooney'i arayıp "Şimd evine gelen kızla ben tanıştım. Sen onunla evleneceksin" dedi.

Clooney'in bir röportajda anlattığına göre o gece evinde küçük bir de parti vardı. Hatta ünlü oyuncunun annesi ve babası da oradaydı.

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Sonunda hem Amal'ı hem de George'u tanıyan arkadaşı yanında Amal Alamuddin ile Como Gölü kıyısındaki eve gitti. Böylece çiftimiz tanıştı.

O gece Clooney'in babası Nick ve annesi Nina da müstakbel gelinlerini ilk kez o gece gördü. Nick Clooney'in anlattığına göre Amal ile ikisi gayet güzel bir sohbete daldılar. Baba Clooney, bu genç kadının tam da oğluna uygun bir eş olduğuna kanaat getirdi o gece.

İYİ ARKADAŞ OLAMAYACAKLARINI ANLADI

Tabii ki George Clooney de etkilendi Amal'dan. Onun telefon numarasını ve elektronik posta adresini aldı: Öyle tatlı bir sohbet ortamı oluştu ki ikisi de bir türlü uyumak istemedi.

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O gecenin ardından eposta aracılığıyla yazışmaya başladılar. George Clooney'in söylediğine göre Amal'dan hoşlanmıştı ama onun kendisiyle çıkmayı isteyip istemeyeceğinden emin değildi. Clooney bir röportajında bu konudaki endişesini şöyle anlatmıştı: "En azından arkadaş olabileceğimizi düşündüm."

Tabii olaylar öyle gelişmedi. 2013 yılının temmuz ayındaki o buluşmadan sonra Amal ile George ekim ayında bu kez Londra'da baş başa çıktıkları akşam yemeğinde görüldüler.

O sırada Clooney, Monuments Men adlı filmin stüdyo işlemleri için kentte bulunuyordu. Amal da zaten orada yaşıyordu.

İşte o yemeğin ardından George Clooney bir ayrıntıyı fark etti. Amal ile iyi arkadaş olamayacaklardı! Çünkü ilişkileri aşka doğru gidiyordu.

Ünlü oyuncu o akşam yemeğinden "İyi bir ilk buluşmaydı" diye söz etti daha sonra Hollywood Reporter'a verdiği röportajda. Buluştukları restoranı öneren kişi de Amal oldu.

BİRLİKTE SEYAHATE ÇIKTILAR

İşte ne olduysa oldu. Londra'da bulundukları ve görüştükleri süreçte ilişkileri arkadaşlık sınırlarını aştı.

Elbette Clooney'in adım attığı yere paparazzinin akın etmemesi de mümkün değildi. Amal ve George orada görüntülendiler. Hemen haklarında aşk söylentileri çıktı. Ama başlarda ikisi de bu durumu inkar etti.

Ertesi yıl yani 2014'ün şubat ayında çift bir geziye çıktı. Amal'ın en sevdiği hayvan olan zürafaları görmek için Kenya'ya gittiler. İşte orada da hayatının geri kalanını geçireceği kadının Amal Alamuddin olduğunu fark etti Clooney.

2014 yılında çift Kenya dışında Seyşel Adaları ve Tanzanya'ya da seyahat etti. Sonra New York'a ardından da California'ya döndüler.

EVLİLİK TEKLİFİ KORKUNÇTU

Sonra sıra evlilik teklifine geldi. Ama o gece Clooney'in anlattığına göre korkunç bir kabus gibiydi.

Aslında ünlü oyuncu romantim bir yemek planlamıştı kendi evinde. Amal'a da orada evlenme teklif edecekti. Ama planlar istediği gib iyürümedi ve teklifini 25 dakika gecikmeli olarak yaptı.

Romantik bir müzik açtı. Sonra elinde yüzüğüyle Amal'ın önünde diz çöktü. Ona teklifini laptıb. Ama Amal'dan hemen cevap gelmedi

Dakikalar geçti gitti. Tam 20 dakika oldu Amal'dan kses çıkmadı. Çünkü Clooney'in anlattığına göre Amal şaşkınlıktan donup kalmıştı.

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TANIŞTIKTAN BİR YIL SONRA EVLENDİLER

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında meslektaşı Talia Balsam ile yaptı George Clooney. Ama ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca hayatına giren hiçbir kadınla evlenmeye yanaşmadı.

Çapkın gülüşü ve yakışıklılığıyla birçok sevgili edinen Clooney hakkında evlilik söylentileri çıksa da bunların hiçbiri gerçeğe dönmedi.

Sonunda Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile tanıştı aktör. Onu tanıdıktan sonra da evliliğe bakışı değişti. Amal Alamuddin, hem genç ve güzel hem de mesleğinde başarılıydı. Sonunda çift 2014 yılında İtalya'nın gözde turistik bölgesi Venedik'te evlendi.

Törene Clooney'in hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Rande Gerber ile eşi top model Cindy Crawford başta olmak üzere birçok ünlü akın etti.

Bu arada hemen hatırlatalım... Amal Alamuddin ve George Clooney'i yine Como Gölü yakınlarındaki bir partide, ortak arkadaşları tanıştırdı. O sırada takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Çift tanıştıktan bir yıl sonra nisan ayında nişanlandı. Aynı yıl temmuz ayında da Venedik'te dillere destan bir düğünle evlendi.

ÖNCE SAHTE NİKAH SONRA GERÇEĞİ

Çiftin üç gün süren düğün töreni Venedik halkıyla birlikte tatil için orada bulunanların da ilgisini çekti. Kelimenin tam anlamıyla Venedik'in ünlü festivalini aratmayacak kadar şenlikli bir şekilde gerçekleşti tören.

Fakat ilk görüntülerin basına yansımasıyla birlikte bir de söylenti yayıldı: Onca gösteriş içinde yapılan nikâh töreni "sahteydi". Ki bu söylentinin boşuna olmadığı da sonradan ortaya çıktı.

Amal Alamuddin ve George Clooney, gerçek nikahlarından bir gün önce düğünün yayın hakları için anlaştıkları Vogue dergisine özel bir "mizansen" düzenlemişti.

O gün sanki çift gerçekten evleniyormuş gibi çekim yapıldı dergi için. Bu "sahte" nikahın ardından tam bir gün sonra bu kez Amal ile George, belediye binasına giderek gerçekten evlendiler. Sonra da düğünleri gerçekleşti.

DÜĞÜN KONUKLARINA ÇİP TAKILDI

George Clooney gibi müzmin bir bekârın evlilik töreni doğal olarak bütün dünyanın da ilgisini çekti. Törenle ilgili birçok ayrıntı kısa sürede ortaya çıktı.

Bunlardan biri düğün resepsiyonunda konuklara sosyal medya yasağı getirilmesiydi. Bu kapsamda konukların yanında bulunan cep telefonu ve fotoğraf makinelerine el konuldu.

Ama bundan da önce salona girmeden konukların kıyafetlerine birer çip takıldı.

Törende Clooney'in en sevdiği şarkı olan Nat King Cole'un sesiyle ölümsüzleşen When I Fall in Love (Ben Aşık Olduğumda) orkestra tarafından tam üç kez çalındı.

56 YAŞINDA İKİZ BABASI OLDU

Bu gösterişli törenin ardından George ve Amal Clooney, bir çift olarak yeni hayatlarına başladı. Aradığı aşkı 50'li yaşlarının ilk yarısında bulan George Clooney, 56 yaşında da ilk kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Hem de aynı anda iki bebeğin birden babası oldu.

O süreçte yani ikiz babası olacağını öğrendiği zaman neler hissettiğini de konuk olduğu bir sohbet programında anlattı Clooney.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Clooney, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde kendisinin de karısı Amal'in de büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Aynı zamanda çok şaşırdıklarını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu, kendisinin hissettiği korkunun büyük oranda yaşından kaynaklandığını sözlerine ekledi.