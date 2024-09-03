 'Bu kadını seviyorum' diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor!

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Ama gönül bu!

Yakışıklı damat, boncuk gözlü sevgilisinden vazgeçmedi... Sonunda ailesini de ikna etti ve 17 Mayıs 2015'te gösterişli bir törenle evlendiler.

Hatta nikahın ardından damat eline mikrofonu aldı ve karşılarında toplanan kalabalığa "Ben bu kadını seviyorum" diye büyük aşkını, yüksek sesle bir kez daha ilan etti.

İşte şimdi o çiftten mutlu bir haber geldi... Aradan geçen zaman içinde üç tane erkek çocuk sahibi olan çifte bir bebek daha geliyor.

Bundan böyle dört çocuklu bir aile olacaklar.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Bu mutlu haber, İsveç'in yakışıklı prensi Carl Philip ile eski bir TV yıldızı olan karısı Sofia Hellqvist'ten geldi. Mutlu çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurdu.

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45 yaşındaki Carl Philip ile 39 yaşındaki Sofia'nın yeni bebeğinin önümüzdeki yılın şubat ayında dünyaya geleceği belirtildi.

İsveç kraliyet ailesinin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada " Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın dördüncü çocuklarını beklediklerini duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Prenses Sofia'nın durumu iyi ve bebeğin doğumunun Şubat 2025'te olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada Sofia'nın hamilelik nedeniyle önümüzdeki aylar için belirlenen programında bir değişiklik olmadığı bilgisi de yer aldı.

2015 yılında evlenen Carl Philip ile Sofia'nın sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek çocuğu bulunuyor.

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DAMADIN AİLESİ ONU GELİN OLARAK İSTEMEMİŞTİ

Soylu bir aileden gelmeyen, erotik pozlarıyla konuşulan bir TV yıldızı olan Sofia, bugün gelin gittiği ailenin sevilen yüzlerinden biri ama bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı.

Öncelikle Carl Philip'in annesi Kraliçe Silvia ile babası Kral Carl Gustaf, Sofia'nın bu pek de hoş olmayan şöhreti yüzünden onu gelin olarak istemedi.

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Hatta Carl Philip ile flört ettikleri ilk dönemde Sofia'nın Prens'i sevmediği, şöhret ve servet avcısı olduğu söylendi.

Fakat sonuç olarak durum hiç de öyle çıkmadı. Carl Philip ile Sofia, önlerine çıkan bütün engellere rağmen mutlu sona ulaştılar.

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'BEN BU KADINI SEVİYORUM'

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler.

Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

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HAYAT BANA BİR DEĞİL DÖRT TANE GÜZEL PRENSES VERDİ

Carl Philip ve Sofia'nın ardı ardına üç tane bebekleri dünyaya geldi.

İlk bebekleri Prens Alexander 2016'da, ikinci oğulları Gabriel 2017 yılında dünyaya geldi. 2021 yılında ise en küçük çocukları Julian aralarına katıldı.

Carl Philip ve Sofia, bu üçüncü bebeğin dünyaya gelişini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sofia'nın ağzından yazılan o mesaj uzun süre basının gündeminde kalmıştı. Mutluluğunu satırlara döktüğü mesajı şöyleydi: "Hayat bana bir değil dört tane güzel prens verdi. Julian'ın doğumu nedeniyle bizi tebrik eden herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz" denildi. Bu paylaşıma çiftin takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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Carl Philip ile Sofia'nın üç tane erkek çocuğu bulunuyor.