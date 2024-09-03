×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

 'Bu kadını seviyorum' diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Sofia#Prens Carl Philip#Kraliyet Ailesi
Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 11:26

Bundan dokuz yıl önce, güzel bir mayıs gününde bütün dünyanın ilgisini çeken bir düğünle evlenmişlerdi... Aslında gelin hanım eski bir TV yıldızıydı... Cüretkar pozlarıyla ülkenin dikkatini çekmişti... Bu yüzden de damadın ailesi, başlarda oğullarının onunla evlenmesine hiç sıcak bakmadı.

Haberin Devamı

Ama gönül bu!

Yakışıklı damat, boncuk gözlü sevgilisinden vazgeçmedi... Sonunda ailesini de ikna etti ve 17 Mayıs 2015'te gösterişli bir törenle evlendiler.

Hatta nikahın ardından damat eline mikrofonu aldı ve karşılarında toplanan kalabalığa "Ben bu kadını seviyorum" diye büyük aşkını, yüksek sesle bir kez daha ilan etti.

İşte şimdi o çiftten mutlu bir haber geldi... Aradan geçen zaman içinde üç tane erkek çocuk sahibi olan çifte bir bebek daha geliyor.

Bundan böyle dört çocuklu bir aile olacaklar.

Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR 
Bu mutlu haber, İsveç'in yakışıklı prensi Carl Philip ile eski bir TV yıldızı olan karısı Sofia Hellqvist'ten geldi. Mutlu çift, dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Haberin Devamı

45 yaşındaki Carl Philip ile 39 yaşındaki Sofia'nın yeni bebeğinin önümüzdeki yılın şubat ayında dünyaya geleceği belirtildi. 

İsveç kraliyet ailesinin resmi sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada " Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın dördüncü çocuklarını beklediklerini duyurmaktan mutluluk duyuyorlar. Prenses Sofia'nın durumu iyi ve bebeğin doğumunun Şubat 2025'te olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada Sofia'nın hamilelik nedeniyle önümüzdeki aylar için belirlenen programında bir değişiklik olmadığı bilgisi de yer aldı.

2015 yılında evlenen Carl Philip ile Sofia'nın sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek çocuğu bulunuyor.

Gözden KaçmasınErotik pozlar verip şöhret peşinde oradan oraya koşuyordu: Hayat ona bir değil dört güzel prens verdiErotik pozlar verip şöhret peşinde oradan oraya koşuyordu: Hayat ona bir değil dört güzel prens verdiHaberi görüntüle

Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor


DAMADIN AİLESİ ONU GELİN OLARAK İSTEMEMİŞTİ
Soylu bir aileden gelmeyen, erotik pozlarıyla konuşulan bir TV yıldızı olan Sofia, bugün gelin gittiği ailenin sevilen yüzlerinden biri ama bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı.

Öncelikle Carl Philip'in annesi Kraliçe Silvia ile babası Kral Carl Gustaf, Sofia'nın bu pek de hoş olmayan şöhreti yüzünden onu gelin olarak istemedi.

Haberin Devamı

Hatta Carl Philip ile flört ettikleri ilk dönemde Sofia'nın Prens'i sevmediği, şöhret ve servet avcısı olduğu söylendi.

Fakat sonuç olarak durum hiç de öyle çıkmadı. Carl Philip ile Sofia, önlerine çıkan bütün engellere rağmen mutlu sona ulaştılar.

Gözden KaçmasınDillere destan bir törenle evlenmişlerdiDillere destan bir törenle evlenmişlerdiHaberi görüntüle

Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor

'BEN BU KADINI SEVİYORUM'
Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler.

Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın23 yaşında evlendi, 53 yaşında babaanne oldu: Evimizin ışığısın, iyi ki doğdun canım annem23 yaşında evlendi, 53 yaşında babaanne oldu: Evimizin ışığısın, iyi ki doğdun canım annem!Haberi görüntüle

Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor

HAYAT BANA BİR DEĞİL DÖRT TANE GÜZEL PRENSES VERDİ
Carl Philip ve Sofia'nın ardı ardına üç tane bebekleri dünyaya geldi.

İlk bebekleri Prens Alexander 2016'da, ikinci oğulları Gabriel 2017 yılında dünyaya geldi. 2021 yılında ise en küçük çocukları Julian aralarına katıldı.

Carl Philip ve Sofia, bu üçüncü bebeğin dünyaya gelişini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Sofia'nın ağzından yazılan o mesaj uzun süre basının gündeminde kalmıştı. Mutluluğunu satırlara döktüğü mesajı şöyleydi: "Hayat bana bir değil dört tane güzel prens verdi. Julian'ın doğumu nedeniyle bizi tebrik eden herkese tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz" denildi. Bu paylaşıma çiftin takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Haberin Devamı

Bu kadını seviyorum diye haykıra haykıra evlenmişti... 40 yaşına gelmeden bir tane daha doğuracak: Dördüncü bebek geliyor

Carl Philip ile Sofia'nın üç tane erkek çocuğu bulunuyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Sofia#Prens Carl Philip#Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!