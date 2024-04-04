Mutlu çift meğer böyle bir evde yaşıyormuş! Odaya bakmaktan kimse anlattıklarını dinleyemedi

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Öte yandan bazıları da bunun tam tersine davranıp özel hayatlarına ilişkin ne varsa saklıyorlar. Hollywood'un mutlu çiftlerinden George Clooney ile eşi Amal Clooney de bu grupta.

Özellikle Clooney'in mesleği gereği sık sık kamera karşısına geçseler de özel hayatlarına dair her şeyi kapalı kapılar ardında yaşıyorlar.

Elbette hayranları onlarla ilgili birçok ayrıntıyı merak ediyor. Bunlar arasında çok sayıda mülkü olan Clooney çiftinin evlerinin içi de yer alıyor. Herkes bu ünlü ve mutlu çiftin nasıl evlerde yaşadığını öğrenmek istiyor.

Gerçi geçmişte George Clooney, en ünlü evinin yani İtalya'da Como Gölü yakınındaki evinin kapılarını bir dergiye açmıştı. Ama yine de Clooney çifti, İngiltere, ABD, Fransa'daki konutlarını çok da gözler önüne sermiyor.

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ANLATTIKLARINI BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Belki de bu yüzden Amal Clooney'in aslında bambaşka bir amaçla hazırladığı videoda anlattıkları kadar hatta belki ondan daha çok arka planda görünen evine dair ayrıntılar da dikkat çekti.

Öyle ya da böyle tanınmış bir insan hakları avukatı olan Amal Clooney böylece yaşadıkları evlerden birinin nadir görüntülerinden birini de paylaşmış oldu böylece.

Aslında Amal Clooney, o videoda University of Law (Hukuk Üniversitesi) işbirliğiyle avukat olmak isteyen gençlere vereceği bursu anlatıyordu.

Üniversitenin resmi Instagram sayfasında yayınlanan videoda Clooney, uzun uzun gelecekte avukat olmak isteyen gençlere yapacakları destekten ve kocasıyla birlikte kurduğu Clooney Vakfı'ndan söz etti.

Ama anlattıkları bir yana herkesin dikkatini Amal Clooney'in arka planında görünen eviyle ilgili ayrıntılar çekti.

HANGİ EV OLDUĞU BİLİNMİYOR, AMA DEKORASYONU GÖZ KAMAŞTIRDI

Videonun Clooney çiftinin hangi evinde çekildiği bilinmese de gerçekten de ünlü avukatın arka planında görünen duvar kağıdının renk ve deseni, kanepenin üzerindeki yastıklar, duvar kağıdının rengine uygun renge boyanmış kapılar gözlerden kaçacak gibi değildi.

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Hatta Amal Clooney'in oturduğu sandalye bile sosyal medyada uzun uzun konuşma konusu oldu. Bu küçücük görüntü ünlü çiftin diğer evleri hakkında da bir ipucu verdi.

Madem Clooney çiftinin bir evinden yansıyan ufacık görüntü bu kadar ilgi uyandırdı biz de onların sahip oldukları diğer mülklere bir bakalım.

Birçok kişi Amal Clooney'in videosunun işte bu mülkte çekildiğini düşünüyor. Çünkü duvar kağıtlarının ve kapılarının mavi ağırlıklı olması bu görüntünün Akdeniz etkisi taşıdığını düşündürdü birçok kişiye.

FRANSA'DA VİLLA ALDILAR

2014 yılında gösterişli bir törenle evlenen ünlü çiftin Fransa'da bir mülkleri var. Daha doğrusu bir şato bu. 2021 yılında satın aldıkları bu mülkün o dönemdeki fiyatının 8.3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Domaine Le Canadel'deki bu mülke zaman zaman gidip kalıyorlar.

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18'inci yüzyılda inşa edilen mülkün yüzme havuzu, tenis kortu, geniş bahçeleri, yapay bir süs gölü, zeytinliği ve 25 dönümlük üzüm bağları bulunuyor.

Çift geçtiğimiz şubat ayında bu gösterişli mülkün yakınlarında küçük köpekleriyle birlikte çıktıkları gezintide de objektiflere takılmıştı.

İKİZLER ÜÇ DİL BİRDEN KONUŞUYOR

Aslında Fransa'ya sık sık gitmeseler de Clooney çifti buraya yatırım yapmayı uygun buldu. Bunun ikiz çocukları Alexander ve Ella'nın ufkunu açacağını da düşünüyorlar.

Ünlü oyuncu Jimmy Kimmel'ın programına konuk olduğunda ikizleri daha şimdiden İngilizce, İtalyanca ve Fransızca dillerini çok iyi konuştuğunu söylemişti.

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Amal ve George Clooney'in İngiltere'nin kırsal bölgelerinden birinde Thames nehrine yakın bir villası ile Los Angeles'ta malikaneleri bulunuyor.

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EN ÜNLÜ VİLLASI İTALYA'DA

Ama George Clooney denilince akla ilk gelen mülk ise İtalya'da Como Gölü yakınlarındaki göz kamaştıran villa. Zaten oranın ünlü çift için ayrı bir önemi var. Çünkü orada tanıştılar ve orada evlendiler. Bu yüzden de Como kıyısındaki bu villa onlar için çok anlamlı.

Geçen yıl Clooney'in bu villayı satacağı haberleri çıkmıştı. Fakat ünlü yıldız bu haberi yalanladı. Aslına bakılırsa orayı satması da çok mümkün değil az önce saydığımız sebepler yüzünden.

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Clooney o villayı 22 yıl önce 10 milyon dolara satın almıştı.

İsterseniz biraz da George Clooney'in İtalya'da Como Gölü kıyısındaki ünlü evine biraz yakından bakalım.

AŞKLARININ DOĞDUĞU YER

Villa Oleandra adlı bu mülkü Clooney, 2002 yılında satın aldı. 18'inci yüzyılda inşa edilen aradan geçen zamanda elden geçirilip yenilenin bu villa, Laglio bölgesinde bulunuyor.

Clooney bu evi aldıktan sonra verdiği bir röportajda "İtalya'nın, bu mülkün ve çevresinin kendisini ne kadar sakinleştirdiğinin farkına vardığını" söylemişti.

Clooney'in 11. 7 milyon euro vererek satın aldığı villanın toplam 25 tane odası bulunuyor. Bir tane açık hava tiyatrosu, yüzme havuzu ve Clooney'in hem otomobillerini hem de motosikletlerini alacak kadar geniş bir garajı var var villanın.

Bu mülk aynı zamanda Clooney çiftinin aşkının başladığı yer olarak da biliniyor.